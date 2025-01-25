https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/yunanistanda-cumhurbaskani-secimi-ikinci-tura-kaldi-1093052410.html

Yunanistan'da Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Yunanistan'da Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Sputnik Türkiye

Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbiri yeterli oy sayısına ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T18:35+0300

2025-01-25T18:35+0300

2025-01-25T18:35+0300

dünya

avrupa

yunanistan

yunanistan parlamentosu

yeni demokrasi (nd)

cumhurbaşkanlığı seçimi

ikinci tur

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Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbiri yeterli oy sayısına ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Mart ayında görev süresi tamamlanacak olan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine gelecek ismin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimin ikinci tura kaldığı bildirildi.Seçime iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku katıldı.300 sandalyeli mecliste, 297 milletvekili oy kullanırken oyların 160'ını Yeni Demokrasi adayı Tasulas aldı. Seçimde 49 çekimser oy kullanırken Kaçeli 40, Yaniçis 34, Kiryaku 14 oy aldı.Parlamento'da Cumhurbaşkanı seçilmek için yeterli oy sayısı 200 olarak belirlendiği için adayların ikinci turda tekrardan yarışacağı bildirildi. Bu da, 31 Ocak'ta düzenlenecek.

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avrupa, yunanistan, yunanistan parlamentosu, yeni demokrasi (nd), cumhurbaşkanlığı seçimi, ikinci tur