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İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'ın ön seçim açıklamasına yanıt
İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'ın ön seçim açıklamasına yanıt
Sputnik Türkiye
CHP'nin ön seçim kararını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarını değerlendiren İmamoğlu, "Değerli Mansur Yavaş Başkanımızın... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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CHP'nin ön seçim kararını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarını değerlendiren İmamoğlu, şunları kaydetti:
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ekrem imamoğlu, mansur yavaş, cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu, mansur yavaş, cumhuriyet halk partisi (chp)

İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'ın ön seçim açıklamasına yanıt

12:02 04.02.2025
© AA / Hakan Nuralmansur yavaş
mansur yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA / Hakan Nural
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Ayrıntılar geliyor
CHP'nin ön seçim kararını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarını değerlendiren İmamoğlu, "Değerli Mansur Yavaş Başkanımızın görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz" dedi.
CHP'nin ön seçim kararını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarını değerlendiren İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir, demokratik devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kez kendi partisinin adayını sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedir. Bu konuda kararlar alınma çalışması içerisindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum. Değerli Mansur Yavaş Başkanımızın görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz, bunlar parti içi meselelerdir. En doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci birlikte tarifleriz, tariflemek zorundayız. Ben, o, bu, şu meselesinin çok ötesine koyup milletimizin önümüzdeki 20-25 yılı umutla görmesi gerektiği bir başlangıcın arifesindeyiz. Aksi takdirde milletimizin umutsuzluğu sadece ekonomik kayıplara değil, bu ülkenin insan kaynağının kaybedilmesine, geleceğin kaybedilmesine, treni kaçıran bir ülke olmanın hepimizi çok büyük bir umutsuzluğa düşüreceğini bilen birisi olarak hepimizin ellerinin birlikte ayağa kalktığı bir ortam hayal ediyorum. Buluşuruz, birleşiriz, çok güçlü bir şekilde iktidara yürürüz."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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