https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/goc-idaresi-baskanligina-sozlesmeli-personel-alimi-basvurular-5-subat-14-subat-tarihleri-arasinda-1093322749.html
Göç İdaresi Başkanlığı'na sözleşmeli personel alımı: Başvurular 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında
Göç İdaresi Başkanlığı'na sözleşmeli personel alımı: Başvurular 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında
Sputnik Türkiye
Göç İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 464 sözleşmeli personel alımı yapacak. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T02:33+0300
2025-02-04T02:33+0300
2025-02-04T02:33+0300
türkiye
göç idaresi başkanlığı
kpss
türkiye
işe alım
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Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığı'nın ilanına göre 560 sözleşmeli personel alınacağını duyuruldu.Sözlü sınava çağırılacak adaylar için Göç İdaresi Başkanlığı'nın www.goc.gov.tr internet adresi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden sınav günü, saati ve sınav yeri ilan edilecek.Adaylarda aranan şartlar şöyle:Giriş sınavı başvuruları 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden çevrim içi yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/milli-guvenlik-kurulu-genel-sekreterligine-okay-memis-atandi-1093321319.html
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göç idaresi başkanlığı, kpss, türkiye, işe alım
göç idaresi başkanlığı, kpss, türkiye, işe alım
Göç İdaresi Başkanlığı'na sözleşmeli personel alımı: Başvurular 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında
Göç İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 464 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığı'nın ilanına göre 560 sözleşmeli personel alınacağını duyuruldu.
Sözlü sınava çağırılacak adaylar için Göç İdaresi Başkanlığı'nın www.goc.gov.tr internet adresi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden sınav günü, saati ve sınav yeri ilan edilecek.
Adaylarda aranan şartlar şöyle:
1.
Sözlü sınavın yapılacağı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olma
2.
ve 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından (KPSS) KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türlerinin herhangi birinden 65 ve üzeri puan alma
Giriş sınavı başvuruları 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden çevrim içi yapılacak.