https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/goc-idaresi-baskanligina-sozlesmeli-personel-alimi-basvurular-5-subat-14-subat-tarihleri-arasinda-1093322749.html

Göç İdaresi Başkanlığı'na sözleşmeli personel alımı: Başvurular 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında

Göç İdaresi Başkanlığı'na sözleşmeli personel alımı: Başvurular 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında

Sputnik Türkiye

Göç İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 464 sözleşmeli personel alımı yapacak. 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T02:33+0300

2025-02-04T02:33+0300

2025-02-04T02:33+0300

türkiye

göç idaresi başkanlığı

kpss

türkiye

işe alım

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Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığı'nın ilanına göre 560 sözleşmeli personel alınacağını duyuruldu.Sözlü sınava çağırılacak adaylar için Göç İdaresi Başkanlığı'nın www.goc.gov.tr internet adresi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden sınav günü, saati ve sınav yeri ilan edilecek.Adaylarda aranan şartlar şöyle:Giriş sınavı başvuruları 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden çevrim içi yapılacak.

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