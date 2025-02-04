https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/gazeteci-ozlem-gurses-kilicdaroglu-ile-gorusmesini-anlatti-mansur-beyin-bazi-endise-ve-itirazlarini-1093339665.html
Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: 'Mansur Bey'in bazı endişe ve itirazlarını aktardı'
Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: 'Mansur Bey'in bazı endişe ve itirazlarını aktardı'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçaroğlu'nun kendisini evinde ziyaret ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ile siyaset gündemini değerlendirdiğini de ifade eden Gürses... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T13:00+0300
2025-02-04T13:00+0300
2025-02-04T13:00+0300
politika
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
türkiye
seçim
erken seçim
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Ev hapsinde olan gazeteci Özlem Gürses'i, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti.Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş yorumuZiyarette Kılıçdaroğlu ile CHP'de yaşana ön seçim tartışmalarını değerlendirdiğini söyleyen Özlem Gürses, "Kılıçdaroğlu, Mansur Beyin bazı endişelerini ve itirazlarını aktardı ön seçimle ilgili ama Kılıçdaroğlu'ndan iznim yok" dedi. Mansur Yavaş'ın dünkü ön seçim açıklamasından önce konuşan Özlem Gürses, Yavaş'a da dikkat çekmiş ve sürece vurgu yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/gazeteci-zafer-sahin-turpun-buyugunu-yavas-acikladi-ekreme-siyaset-yasagi-gelmesi-kesin-demeye-1093332093.html
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mansur yavaş, ekrem imamoğlu, türkiye, seçim, erken seçim
mansur yavaş, ekrem imamoğlu, türkiye, seçim, erken seçim
Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: 'Mansur Bey'in bazı endişe ve itirazlarını aktardı'
Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçaroğlu'nun kendisini evinde ziyaret ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ile siyaset gündemini değerlendirdiğini de ifade eden Gürses, "Kılıçdaroğlu, Mansur Beyin bazı endişelerini ve itirazlarını aktardı ön seçimle ilgili" dedi.
Ev hapsinde olan gazeteci Özlem Gürses'i, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş yorumu
Ziyarette Kılıçdaroğlu ile CHP'de yaşana ön seçim tartışmalarını değerlendirdiğini söyleyen Özlem Gürses, "Kılıçdaroğlu, Mansur Beyin bazı endişelerini ve itirazlarını aktardı ön seçimle ilgili ama Kılıçdaroğlu'ndan iznim yok" dedi. Mansur Yavaş'ın dünkü ön seçim açıklamasından önce konuşan Özlem Gürses, Yavaş'a da dikkat çekmiş ve sürece vurgu yapmıştı.