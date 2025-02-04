https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/gazeteci-ozlem-gurses-kilicdaroglu-ile-gorusmesini-anlatti-mansur-beyin-bazi-endise-ve-itirazlarini-1093339665.html

Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: 'Mansur Bey'in bazı endişe ve itirazlarını aktardı'

Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: 'Mansur Bey'in bazı endişe ve itirazlarını aktardı'

Sputnik Türkiye

Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçaroğlu'nun kendisini evinde ziyaret ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ile siyaset gündemini değerlendirdiğini de ifade eden Gürses... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T13:00+0300

2025-02-04T13:00+0300

2025-02-04T13:00+0300

politika

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

türkiye

seçim

erken seçim

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Ev hapsinde olan gazeteci Özlem Gürses'i, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti.Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş yorumuZiyarette Kılıçdaroğlu ile CHP'de yaşana ön seçim tartışmalarını değerlendirdiğini söyleyen Özlem Gürses, "Kılıçdaroğlu, Mansur Beyin bazı endişelerini ve itirazlarını aktardı ön seçimle ilgili ama Kılıçdaroğlu'ndan iznim yok" dedi. Mansur Yavaş'ın dünkü ön seçim açıklamasından önce konuşan Özlem Gürses, Yavaş'a da dikkat çekmiş ve sürece vurgu yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/gazeteci-zafer-sahin-turpun-buyugunu-yavas-acikladi-ekreme-siyaset-yasagi-gelmesi-kesin-demeye-1093332093.html

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mansur yavaş, ekrem imamoğlu, türkiye, seçim, erken seçim