https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/galatasaraydan-1-gecede-surpriz-transferi-okan-buruk-duyurdu-batshuayinin-yeni-takimi-belli-oldu-1093324867.html
Galatasaray'dan 1 gecede sürpriz transferi Okan Buruk duyurdu: Batshuayi’nin yeni takımı belli oldu
Galatasaray'dan 1 gecede sürpriz transferi Okan Buruk duyurdu: Batshuayi’nin yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada Michy Batshuayi’nin transfer görüşmeleri yaptığını ve ayrılmasının an... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T07:11+0300
2025-02-04T07:11+0300
2025-02-04T07:11+0300
spor
michy batshuayi
galatasaray
gaziantep fk
okan buruk
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Gaziantep FK maçı sonrası basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Batshuayi’nin ayrılığı hakkında şu ifadeleri kullandı:"Batshuayi'nin transferi tamamlandı mı bilmiyorum. Bugün tamamlanırsa bizden ayrılacak. Görüştüğümüz oyuncular var. Avrupa’da transfer dönemi 3 Şubat’a kadar devam ediyor. Ancak Türkiye’ye gelmek istemeyen oyuncular da var. Transfer süreci kolay değil."Bu açıklamanın ardından Galatasaray, Belçikalı forvetin sözleşmesini feshettiğini TFF’ye bildirdi.Galatasaray resmen açıkladı! İşte transferin bedeliOkan Buruk’un açıklamalarından kısa süre sonra Galatasaray Kulübü, Michy Batshuayi’nin Eintracht Frankfurt’a transfer olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, bu transferden 3 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonus geliri elde etti.Batshuayi, Alman ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.Eintracht Frankfurt transferi resmileştirdiAlmanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Galatasaray’dan transfer edilen Michy Batshuayi’yi resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Belçikalı golcü ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.Frankfurt yetkilileri, Batshuayi’nin hücum hattına önemli katkı sağlayacağını vurgularken, yıldız futbolcu ise yeni kulübüne gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.Okan Buruk: Kadromuz daha rahat olacakGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:Galatasaray’da forvet transferi gündemdeMichy Batshuayi’nin ayrılığı sonrası Galatasaray yönetimi, forvet hattını güçlendirmek için yeni transfer çalışmalarına hız verdi. Avrupa'da transfer dönemi 3 Şubat’ta kapanacak olsa da, Türkiye’de transfer sezonu 9 Şubat’a kadar devam edecek.Sarı-kırmızılı yönetimin yeni golcü transferi için temaslarını sürdürdüğü ve kısa süre içinde resmi açıklama yapılabileceği öğrenildi.
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Galatasaray'dan 1 gecede sürpriz transferi Okan Buruk duyurdu: Batshuayi’nin yeni takımı belli oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada Michy Batshuayi’nin transfer görüşmeleri yaptığını ve ayrılmasının an meselesi olduğunu duyurdu. Kısa süre sonra Galatasaray, Batshuayi’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.
Gaziantep FK maçı sonrası basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Batshuayi’nin ayrılığı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Batshuayi'nin transferi tamamlandı mı bilmiyorum. Bugün tamamlanırsa bizden ayrılacak. Görüştüğümüz oyuncular var. Avrupa’da transfer dönemi 3 Şubat’a kadar devam ediyor. Ancak Türkiye’ye gelmek istemeyen oyuncular da var. Transfer süreci kolay değil."
Bu açıklamanın ardından Galatasaray, Belçikalı forvetin sözleşmesini feshettiğini TFF’ye bildirdi.
Galatasaray resmen açıkladı! İşte transferin bedeli
Okan Buruk’un açıklamalarından kısa süre sonra Galatasaray Kulübü, Michy Batshuayi’nin Eintracht Frankfurt’a transfer olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, bu transferden 3 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonus geliri elde etti.
Batshuayi, Alman ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Eintracht Frankfurt transferi resmileştirdi
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Galatasaray’dan transfer edilen Michy Batshuayi’yi resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Belçikalı golcü ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Frankfurt yetkilileri, Batshuayi’nin hücum hattına önemli katkı sağlayacağını vurgularken, yıldız futbolcu ise yeni kulübüne gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Okan Buruk: Kadromuz daha rahat olacak
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Önümüzde lig ve kupa maçları var. Bolu deplasmanına gideceğiz. Hava şartları ve saha koşulları nasıl olacak? Bunları da düşünmek zorundayız. İstediğimiz takviyeleri yaptıktan sonra kadromuz daha rahat olacak. Oyuncularımızın profesyonelliğine güveniyoruz. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışacağız."
Galatasaray’da forvet transferi gündemde
Michy Batshuayi’nin ayrılığı sonrası Galatasaray yönetimi, forvet hattını güçlendirmek için yeni transfer çalışmalarına hız verdi. Avrupa'da transfer dönemi 3 Şubat’ta kapanacak olsa da, Türkiye’de transfer sezonu 9 Şubat’a kadar devam edecek.
Sarı-kırmızılı yönetimin yeni golcü transferi için temaslarını sürdürdüğü ve kısa süre içinde resmi açıklama yapılabileceği öğrenildi.