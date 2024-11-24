https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/formula-1de-yarisi-george-russell-kazandi-dunya-sampiyonu-max-verstappen-oldu-1090758257.html
Formula 1'de yarışı George Russell kazandı, Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu
Formula 1'de yarışı George Russell kazandı, Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu
Sputnik Türkiye
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı, 6.2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde yapıldı. Yarışı, Mercedes-AMG Petronas F1 takımının pilotu... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T14:13+0300
2024-11-24T14:13+0300
2024-11-24T14:13+0300
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde F1 takımları, 50 tur üzerinden yapılan ABD'nin Las Vegas kentindeki 6.2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde yarıştı. Mercedes-AMG Petronas F1 takımının İngiliz pilotu George Russell, yarışı kazandı. İkinciliği yine Mercedes-AMG Petronas F1 takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton alırken üçüncülüğü Ferrari takımın İspanyol pilotu Carlos Sainz Jr. aldı. Yarışı beşinci bitiren Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, toplam puan sıralamasında sezonu şampiyon olarak tamamladı. Bu Verstappen'in art arda kazandığı 4. şampiyonluk oldu.
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formula 1 (f1), formula 1, formula 1 dünya şampiyonası, max verstappen, lewis hamilton, george russell , abd, las vegas
formula 1 (f1), formula 1, formula 1 dünya şampiyonası, max verstappen, lewis hamilton, george russell , abd, las vegas
Formula 1'de yarışı George Russell kazandı, Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı, 6.2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde yapıldı. Yarışı, Mercedes-AMG Petronas F1 takımının pilotu George Russell kazandı. Red Bull takımının pilotu Max Verstappen yarışta beşinci olurken toplam puanlarıyla art arda 4. kez F1 şampiyonluğuna ulaştı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde F1 takımları, 50 tur üzerinden yapılan ABD'nin Las Vegas kentindeki 6.2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde yarıştı. Mercedes-AMG Petronas F1 takımının İngiliz pilotu George Russell, yarışı kazandı. İkinciliği yine Mercedes-AMG Petronas F1 takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton alırken üçüncülüğü Ferrari takımın İspanyol pilotu Carlos Sainz Jr. aldı.
Yarışı beşinci bitiren Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, toplam puan sıralamasında sezonu şampiyon olarak tamamladı. Bu Verstappen'in art arda kazandığı 4. şampiyonluk oldu.