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Formula 1'de yarışı George Russell kazandı, Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu
Formula 1'de yarışı George Russell kazandı, Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu
Sputnik Türkiye
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı, 6.2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde yapıldı. Yarışı, Mercedes-AMG Petronas F1 takımının pilotu... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde F1 takımları, 50 tur üzerinden yapılan ABD'nin Las Vegas kentindeki 6.2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde yarıştı. Mercedes-AMG Petronas F1 takımının İngiliz pilotu George Russell, yarışı kazandı. İkinciliği yine Mercedes-AMG Petronas F1 takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton alırken üçüncülüğü Ferrari takımın İspanyol pilotu Carlos Sainz Jr. aldı. Yarışı beşinci bitiren Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, toplam puan sıralamasında sezonu şampiyon olarak tamamladı. Bu Verstappen'in art arda kazandığı 4. şampiyonluk oldu.
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formula 1 (f1), formula 1, formula 1 dünya şampiyonası, max verstappen, lewis hamilton, george russell , abd, las vegas
formula 1 (f1), formula 1, formula 1 dünya şampiyonası, max verstappen, lewis hamilton, george russell , abd, las vegas

Formula 1'de yarışı George Russell kazandı, Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu

14:13 24.11.2024
© AA / Tayfun CoşkunFormula 1'de yarışı George Russell kazandı, Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu
Formula 1'de yarışı George Russell kazandı, Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© AA / Tayfun Coşkun
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı, 6.2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde yapıldı. Yarışı, Mercedes-AMG Petronas F1 takımının pilotu George Russell kazandı. Red Bull takımının pilotu Max Verstappen yarışta beşinci olurken toplam puanlarıyla art arda 4. kez F1 şampiyonluğuna ulaştı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde F1 takımları, 50 tur üzerinden yapılan ABD'nin Las Vegas kentindeki 6.2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde yarıştı. Mercedes-AMG Petronas F1 takımının İngiliz pilotu George Russell, yarışı kazandı. İkinciliği yine Mercedes-AMG Petronas F1 takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton alırken üçüncülüğü Ferrari takımın İspanyol pilotu Carlos Sainz Jr. aldı.
© AA / Tayfun CoşkunMercedes-AMG Petronas F1 takımı pilotu George Russell
Mercedes-AMG Petronas F1 takımı pilotu George Russell yarışı kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
Mercedes-AMG Petronas F1 takımı pilotu George Russell
© AA / Tayfun Coşkun
Yarışı beşinci bitiren Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, toplam puan sıralamasında sezonu şampiyon olarak tamamladı. Bu Verstappen'in art arda kazandığı 4. şampiyonluk oldu.
Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Juan Pablo Montoya'ya ait - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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