https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/formula-1de-yarisi-george-russell-kazandi-dunya-sampiyonu-max-verstappen-oldu-1090758257.html

Formula 1'de yarışı George Russell kazandı, Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu

Formula 1'de yarışı George Russell kazandı, Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu

Sputnik Türkiye

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı, 6.2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde yapıldı. Yarışı, Mercedes-AMG Petronas F1 takımının pilotu... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T14:13+0300

2024-11-24T14:13+0300

2024-11-24T14:13+0300

spor

formula 1 (f1)

formula 1

formula 1 dünya şampiyonası

max verstappen

lewis hamilton

george russell

abd

las vegas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090758472_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_1b469b0657e508852616c99b3c63106f.jpg

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde F1 takımları, 50 tur üzerinden yapılan ABD'nin Las Vegas kentindeki 6.2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde yarıştı. Mercedes-AMG Petronas F1 takımının İngiliz pilotu George Russell, yarışı kazandı. İkinciliği yine Mercedes-AMG Petronas F1 takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton alırken üçüncülüğü Ferrari takımın İspanyol pilotu Carlos Sainz Jr. aldı. Yarışı beşinci bitiren Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, toplam puan sıralamasında sezonu şampiyon olarak tamamladı. Bu Verstappen'in art arda kazandığı 4. şampiyonluk oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/bakan-ersoydan-formula-1-aciklamasi-istanbulumuza-kazandirmak-istiyoruz-1090724961.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

formula 1 (f1), formula 1, formula 1 dünya şampiyonası, max verstappen, lewis hamilton, george russell , abd, las vegas