Eski Şansölye Schröder 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle tedavi altına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç. Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimi gitar fabrikası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahramanmaraş depremlerinin 'yargı' bilançosu
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriye ve bölgemizdeki gelişmeler
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/eski-sansolye-schroder-tukenmislik-sendromu-nedeniyle-tedavi-altina-alindi-1093341259.html
Eski Şansölye Schröder 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle tedavi altına alındı
Eski Şansölye Schröder 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle tedavi altına alındı
Sputnik Türkiye
Almanya basını, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder''in 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T13:56+0300
2025-02-04T13:56+0300
dünya
almanya
gerhard schröder
dpa
tükenmişlik sendromu
tedavi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/16/1076605359_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_2cfa7341b7a00a89384c2b4fe944befa.jpg
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in "tükenmişlik sendromu" nedeniyle klinikte tedavi gördüğü bildirildi. Yerel haber ajansı DPA'ya konuşan Schröder'in avukatı, 88 yaşındaki eski başbakanın 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Avukat, eski başbakanın ailesi adına kamuoyundan Schröder'in mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.Hastanede yatarak tedavi gören Schröder'in Ocak ayında Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonuna hastalığı nedeniyle katılmadığı kaydedildi. Doktor raporuna göre, Schröder'e 'derin bitkinlik ve belirgin enerji eksikliği belirtileri gösteren tipik bir tükenmişlik sendromu' teşhisi konuldu. Eski Başbakanın ayrıca, 'konsantrasyon, hafıza problemleri ve uyku bozukluğu' yaşadığı belirtildi.Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri operasyon başlatmasının ardından Schröder, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığı ve bazı Rus şirketlerinde görev alması nedeniyle Almanya’da yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Federal Meclis, Schröder'in eski başbakan olmasından dolayı kendisine verilen bazı özel hakları geri almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/cumhurbaskani-erdogan-liderler-arasinda-ben-ve-putin-kaldik-1091301891.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/16/1076605359_78:0:946:651_1920x0_80_0_0_63658c6c5f1e6394bbbd3a77afc461a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, gerhard schröder, dpa, tükenmişlik sendromu, tedavi
almanya, gerhard schröder, dpa, tükenmişlik sendromu, tedavi

Eski Şansölye Schröder 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle tedavi altına alındı

13:56 04.02.2025
© Sputnik / Алексей Витвицкийeski Almanya Başbakanı Schröder
eski Almanya Başbakanı Schröder - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Abone ol
Almanya basını, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder''in 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in "tükenmişlik sendromu" nedeniyle klinikte tedavi gördüğü bildirildi. Yerel haber ajansı DPA'ya konuşan Schröder'in avukatı, 88 yaşındaki eski başbakanın 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Avukat, eski başbakanın ailesi adına kamuoyundan Schröder'in mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.
Hastanede yatarak tedavi gören Schröder'in Ocak ayında Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonuna hastalığı nedeniyle katılmadığı kaydedildi. Doktor raporuna göre, Schröder'e 'derin bitkinlik ve belirgin enerji eksikliği belirtileri gösteren tipik bir tükenmişlik sendromu' teşhisi konuldu. Eski Başbakanın ayrıca, 'konsantrasyon, hafıza problemleri ve uyku bozukluğu' yaşadığı belirtildi.
Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri operasyon başlatmasının ardından Schröder, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığı ve bazı Rus şirketlerinde görev alması nedeniyle Almanya’da yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Federal Meclis, Schröder'in eski başbakan olmasından dolayı kendisine verilen bazı özel hakları geri almıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2024
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Liderler arasında ben ve Putin kaldık
8 Aralık 2024, 22:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала