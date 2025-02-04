https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/eski-sansolye-schroder-tukenmislik-sendromu-nedeniyle-tedavi-altina-alindi-1093341259.html
Eski Şansölye Schröder 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle tedavi altına alındı
Eski Şansölye Schröder 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle tedavi altına alındı
Sputnik Türkiye
Almanya basını, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder''in 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T13:56+0300
2025-02-04T13:56+0300
2025-02-04T13:56+0300
dünya
almanya
gerhard schröder
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tükenmişlik sendromu
tedavi
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in "tükenmişlik sendromu" nedeniyle klinikte tedavi gördüğü bildirildi. Yerel haber ajansı DPA'ya konuşan Schröder'in avukatı, 88 yaşındaki eski başbakanın 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Avukat, eski başbakanın ailesi adına kamuoyundan Schröder'in mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.Hastanede yatarak tedavi gören Schröder'in Ocak ayında Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonuna hastalığı nedeniyle katılmadığı kaydedildi. Doktor raporuna göre, Schröder'e 'derin bitkinlik ve belirgin enerji eksikliği belirtileri gösteren tipik bir tükenmişlik sendromu' teşhisi konuldu. Eski Başbakanın ayrıca, 'konsantrasyon, hafıza problemleri ve uyku bozukluğu' yaşadığı belirtildi.Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri operasyon başlatmasının ardından Schröder, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığı ve bazı Rus şirketlerinde görev alması nedeniyle Almanya’da yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Federal Meclis, Schröder'in eski başbakan olmasından dolayı kendisine verilen bazı özel hakları geri almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/cumhurbaskani-erdogan-liderler-arasinda-ben-ve-putin-kaldik-1091301891.html
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almanya, gerhard schröder, dpa, tükenmişlik sendromu, tedavi
almanya, gerhard schröder, dpa, tükenmişlik sendromu, tedavi
Eski Şansölye Schröder 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle tedavi altına alındı
Almanya basını, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder''in 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in "tükenmişlik sendromu" nedeniyle klinikte tedavi gördüğü bildirildi. Yerel haber ajansı DPA'ya konuşan Schröder'in avukatı, 88 yaşındaki eski başbakanın 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Avukat, eski başbakanın ailesi adına kamuoyundan Schröder'in mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.
Hastanede yatarak tedavi gören Schröder'in Ocak ayında Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonuna hastalığı nedeniyle katılmadığı kaydedildi. Doktor raporuna göre, Schröder'e 'derin bitkinlik ve belirgin enerji eksikliği belirtileri gösteren tipik bir tükenmişlik sendromu' teşhisi konuldu. Eski Başbakanın ayrıca, 'konsantrasyon, hafıza problemleri ve uyku bozukluğu' yaşadığı belirtildi.
Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri operasyon başlatmasının ardından Schröder, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığı ve bazı Rus şirketlerinde görev alması nedeniyle Almanya’da yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Federal Meclis, Schröder'in eski başbakan olmasından dolayı kendisine verilen bazı özel hakları geri almıştı.