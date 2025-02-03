Erdoğan'dan gençlere: 'Bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, bunlara prim vermeyin'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İTO açıkladı: İstanbul’da yüzde 48.40 enflasyon
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/erdogandan-genclere-bir-buyugunuz-olarak-sizden-rica-ediyorum-adeta-yalvariyorum-bunlara-prim-1093300478.html
Erdoğan'dan gençlere: 'Bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, bunlara prim vermeyin'
Erdoğan'dan gençlere: 'Bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, bunlara prim vermeyin'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum. Kötü... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T12:04+0300
2025-02-03T12:59+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
eğitim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d7bbbe3cbab51f9bf77b55a9506a0be.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde gençleri uyuşturucu ve sigara kullanımı konusunda uyardı:Engelli öğretmen atamasıErdoğan engelli öğretmen ataması yapılacağını söyledi ve bakanlığın duyurusunu işaret etti:Sosyal medyada yaş sınırı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/uzmanindan-ebeveynlere-uyari-cocuklarin-internet-kullaniminda-dikkat-edilmesi-gereken-riskler-1093265973.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819210_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_73fb2ad6431539156ad765637b1a96eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erdoğan, erdoğan son dakika, erdoğan imamoğlu, erdoğan açıklama, erdoğan konuşma, erdoğan chp, öğretmen ataması, engelli öğretmen ataması, erdoğan engelli öğretmen ataması, öğretmen ataması tarih, engelli öğretmen ataması ne zaman
erdoğan, erdoğan son dakika, erdoğan imamoğlu, erdoğan açıklama, erdoğan konuşma, erdoğan chp, öğretmen ataması, engelli öğretmen ataması, erdoğan engelli öğretmen ataması, öğretmen ataması tarih, engelli öğretmen ataması ne zaman

Erdoğan'dan gençlere: 'Bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, bunlara prim vermeyin'

12:04 03.02.2025 (güncellendi: 12:59 03.02.2025)
© AA / Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum. Kötü alışkanlıklara prim vermeyin" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde gençleri uyuşturucu ve sigara kullanımı konusunda uyardı:
"Evlatlarımız tütün, sigara alkol uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan alışkanlıklara karşı korumakta kararlıyız. Bir cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum. Kötü alışkanlıklara prim vermeyin"

Engelli öğretmen ataması

Erdoğan engelli öğretmen ataması yapılacağını söyledi ve bakanlığın duyurusunu işaret etti:

Buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 2025 yılında bin 381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlık yakında duyuruya çıkacak

Sosyal medyada yaş sınırı

Yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen suçlarda cezaları artırdık. Dijital mecraların kontrolsüz pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız bırakamayız. Yeni tedbirleri devreye alacağız. Sosyal medyaya yaş sınırlaması gelebilir, değerlendiriyoruz.
hikikomori - çocuk - telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
SAĞLIK
Uzmanından ebeveynlere uyarı: Çocukların internet kullanımında dikkat edilmesi gereken riskler nelerdir?
1 Şubat, 18:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала