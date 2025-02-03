https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/erdogandan-genclere-bir-buyugunuz-olarak-sizden-rica-ediyorum-adeta-yalvariyorum-bunlara-prim-1093300478.html

Erdoğan'dan gençlere: 'Bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, bunlara prim vermeyin'

Erdoğan'dan gençlere: 'Bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, bunlara prim vermeyin'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum. Kötü... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T12:04+0300

2025-02-03T12:04+0300

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politika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde gençleri uyuşturucu ve sigara kullanımı konusunda uyardı:Engelli öğretmen atamasıErdoğan engelli öğretmen ataması yapılacağını söyledi ve bakanlığın duyurusunu işaret etti:Sosyal medyada yaş sınırı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/uzmanindan-ebeveynlere-uyari-cocuklarin-internet-kullaniminda-dikkat-edilmesi-gereken-riskler-1093265973.html

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