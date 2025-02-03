https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/erdogandan-genclere-bir-buyugunuz-olarak-sizden-rica-ediyorum-adeta-yalvariyorum-bunlara-prim-1093300478.html
Erdoğan'dan gençlere: 'Bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, bunlara prim vermeyin'
Erdoğan'dan gençlere: 'Bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, bunlara prim vermeyin'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum. Kötü... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T12:04+0300
2025-02-03T12:04+0300
2025-02-03T12:59+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
eğitim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde gençleri uyuşturucu ve sigara kullanımı konusunda uyardı:Engelli öğretmen atamasıErdoğan engelli öğretmen ataması yapılacağını söyledi ve bakanlığın duyurusunu işaret etti:Sosyal medyada yaş sınırı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/uzmanindan-ebeveynlere-uyari-cocuklarin-internet-kullaniminda-dikkat-edilmesi-gereken-riskler-1093265973.html
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Erdoğan'dan gençlere: 'Bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, bunlara prim vermeyin'
12:04 03.02.2025 (güncellendi: 12:59 03.02.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum. Kötü alışkanlıklara prim vermeyin" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde gençleri uyuşturucu ve sigara kullanımı konusunda uyardı:
"Evlatlarımız tütün, sigara alkol uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan alışkanlıklara karşı korumakta kararlıyız. Bir cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, adeta yalvarıyorum. Kötü alışkanlıklara prim vermeyin"
Erdoğan engelli öğretmen ataması yapılacağını söyledi ve bakanlığın duyurusunu işaret etti:
Buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 2025 yılında bin 381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlık yakında duyuruya çıkacak
Sosyal medyada yaş sınırı
Yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen suçlarda cezaları artırdık. Dijital mecraların kontrolsüz pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız bırakamayız. Yeni tedbirleri devreye alacağız. Sosyal medyaya yaş sınırlaması gelebilir, değerlendiriyoruz.