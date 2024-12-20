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Dilan Polat ve Engin Polat için 5 yıla kadar hapis cezası talebi
Dilan Polat ve Engin Polat için 5 yıla kadar hapis cezası talebi
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan tutuksuz yargılandığı... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T12:37+0300
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“Suç gelirlerini aklama”, “yasa dışı bahis” ve “örgüt kurma” suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın yargılanmasına devam edildi. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında “birden fazla kişiyle silahlı tehdide azmettirme” suçundan 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası talep edildi.Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlanmıştıSosyal medya fenomeni ve girişimci Banu Parlak’a ait Bahçeşehir Doğa Parkı’ndaki güzellik merkezi, 1 Ekim 2023’te motosikletli kişilerce iki kez kurşunlanmıştı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "birden fazla kişiyle silahlı tehdide azmettirme" suçundan 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.Polat ailesine hapis talebiKüçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında savcı, mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Dilan Polat’ın sosyal medya üzerinden Banu Parlak’a yönelik tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu ve aile üyeleriyle birlikte organize bir plan yaparak güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlettirdiği öne sürüldü.Savcılık mütalaasına göre, Polat ailesi, Gürcistan’daki bağlantıları aracılığıyla “Daltonlar Çetesi” olarak bilinen bir organize suç örgütüyle iletişime geçti. Saldırıyı, bu çetenin firari yöneticileri Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Gökdemir organize etti. Planlama sürecinde çetenin hücre evinde talimat bekleyen diğer sanıkların da bu eylemde yer aldığı belirtildi.Mütalaada, saldırının detaylarına yer verildi. Yunus Emre Yıldız ve Nizamettin Bilgili, aldıkları talimat doğrultusunda güzellik merkezine iki kez silahla ateş etti. Saldırı sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Sanıkların olay yerinden hızla kaçtığı ifade edildi.Yargılama sürecinde, Banu Parlak’ın Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçtiği kaydedildi. Bunun üzerine mala zarar verme suçuna ilişkin dosyada düşme kararı verilmiş, Polat ailesi tahliye edilmişti. Ancak, “birden fazla kişiyle silahlı tehdide azmettirme” suçundan yargılama sürüyor.Duruşma ertelendiDuruşmada hazır bulunan sanık avukatları, mütalaanın kendilerine ulaştırılmadığını belirtti. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, savunma için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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banu parlak, dilan polat, engin polat
banu parlak, dilan polat, engin polat

Dilan Polat ve Engin Polat için 5 yıla kadar hapis cezası talebi

12:37 20.12.2024 (güncellendi: 12:49 20.12.2024)
© İHADilan ve Engin Polat
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© İHA
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mütalaada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında “Birden fazla kişi ile silahlı tehdide azmettirme” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
“Suç gelirlerini aklama”, “yasa dışı bahis” ve “örgüt kurma” suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın yargılanmasına devam edildi. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında “birden fazla kişiyle silahlı tehdide azmettirme” suçundan 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı

Sosyal medya fenomeni ve girişimci Banu Parlak’a ait Bahçeşehir Doğa Parkı’ndaki güzellik merkezi, 1 Ekim 2023’te motosikletli kişilerce iki kez kurşunlanmıştı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "birden fazla kişiyle silahlı tehdide azmettirme" suçundan 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Polat ailesine hapis talebi

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında savcı, mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Dilan Polat’ın sosyal medya üzerinden Banu Parlak’a yönelik tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu ve aile üyeleriyle birlikte organize bir plan yaparak güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlettirdiği öne sürüldü.
Savcılık mütalaasına göre, Polat ailesi, Gürcistan’daki bağlantıları aracılığıyla “Daltonlar Çetesi” olarak bilinen bir organize suç örgütüyle iletişime geçti. Saldırıyı, bu çetenin firari yöneticileri Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Gökdemir organize etti. Planlama sürecinde çetenin hücre evinde talimat bekleyen diğer sanıkların da bu eylemde yer aldığı belirtildi.
Mütalaada, saldırının detaylarına yer verildi. Yunus Emre Yıldız ve Nizamettin Bilgili, aldıkları talimat doğrultusunda güzellik merkezine iki kez silahla ateş etti. Saldırı sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Sanıkların olay yerinden hızla kaçtığı ifade edildi.
Yargılama sürecinde, Banu Parlak’ın Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçtiği kaydedildi. Bunun üzerine mala zarar verme suçuna ilişkin dosyada düşme kararı verilmiş, Polat ailesi tahliye edilmişti. Ancak, “birden fazla kişiyle silahlı tehdide azmettirme” suçundan yargılama sürüyor.

Duruşma ertelendi

Duruşmada hazır bulunan sanık avukatları, mütalaanın kendilerine ulaştırılmadığını belirtti. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, savunma için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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