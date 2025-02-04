https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ege-denizinde-sadece-bu-gece-57-deprem-meydana-geldi-1093323865.html
Ege Denizi'nde sadece bu gece 57 deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde sadece bu gece 57 deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 4 Şubat saat 00.00'dan beri günün sadece ilk beş saatlik diliminde 57 deprem... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T05:03+0300
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izmir valiliği
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deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'de saat 00.00'dan bu yana günün ilk saatinde 57 deprem meydana geldi. Verilere göre bu depremlerin en büyüğü 3.6 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte gerçekleşti.İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yoğunlaşan sismik hareketliliğin çok yönlü değerlendirdiğini, deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimallerinin bilimsel çerçevede takip edildiğini açıklamıştı.Ayrıca Valilik, 2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı bu bölgede, 14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmadığını hatırlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-47-buyuklugunde-deprem-1093320867.html
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Ege Denizi'nde sadece bu gece 57 deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 4 Şubat saat 00.00'dan beri günün sadece ilk beş saatlik diliminde 57 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'de saat 00.00'dan bu yana günün ilk saatinde 57 deprem meydana geldi. Verilere göre bu depremlerin en büyüğü 3.6 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte gerçekleşti.
İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yoğunlaşan sismik hareketliliğin çok yönlü değerlendirdiğini, deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimallerinin bilimsel çerçevede takip edildiğini açıklamıştı.
Ayrıca Valilik, 2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı bu bölgede, 14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmadığını hatırlatmıştı.