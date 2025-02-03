https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-47-buyuklugunde-deprem-1093320867.html

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.19'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 km... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T23:49+0300

2025-02-03T23:49+0300

2025-02-04T00:23+0300

son depremler

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

kandilli

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

yunanistan

ege denizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg

AFAD, Ege Denizi'nde saat 23:19'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir depremin hissedildiğini belirtti. Deprem, saat 23:19'da gerçekleşirken, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, AFAD ve ilgili kurumlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlar, Ege Denizi'nin sismik açıdan aktif bir bölge olduğunu belirterek halkın tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-buyuk-tehlike-santorinide-patlama-olursa-turkiyedeki-volkanlar-uyanir-mi-1093319376.html

kandilli

yunanistan

ege denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, kandilli, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, yunanistan, ege denizi