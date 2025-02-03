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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.19'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 km... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD, Ege Denizi'nde saat 23:19'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir depremin hissedildiğini belirtti. Deprem, saat 23:19'da gerçekleşirken, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, AFAD ve ilgili kurumlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlar, Ege Denizi'nin sismik açıdan aktif bir bölge olduğunu belirterek halkın tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-buyuk-tehlike-santorinide-patlama-olursa-turkiyedeki-volkanlar-uyanir-mi-1093319376.html
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, kandilli, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, yunanistan, ege denizi
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, kandilli, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, yunanistan, ege denizi

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

23:49 03.02.2025 (güncellendi: 00:23 04.02.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.19'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi. Bölgeden herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, yetkililer gelişmeleri takip ediyor.
AFAD, Ege Denizi'nde saat 23:19'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir depremin hissedildiğini belirtti. Deprem, saat 23:19'da gerçekleşirken, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, AFAD ve ilgili kurumlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlar, Ege Denizi'nin sismik açıdan aktif bir bölge olduğunu belirterek halkın tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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