https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ege-denizinde-46-buyuklugunde-deprem-1093360200.html

Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, saat 23.00'te kaydedilen sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T23:22+0300

2025-02-04T23:22+0300

2025-02-05T00:01+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

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Ege Denizi'nde, saat 23.00'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilirken yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.AFAD, tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği belirtildi. Bu depremden önce, saat 22.43'te 4.1 büyüklüğünde ve saat 22.03'te ise 3.9 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha yaşanmıştı. Yetkililer, bölgedeki durumun takip edildiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/volkanolog-karaoglu-ege-denizinde-ortalama-75-yilda-gozlenen-sismik-etkinlik-bir-gunde-gerceklesti-1093353532.html

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Sputnik Türkiye

deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi