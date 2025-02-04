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Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, saat 23.00'te kaydedilen sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ege Denizi'nde, saat 23.00'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilirken yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.AFAD, tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği belirtildi. Bu depremden önce, saat 22.43'te 4.1 büyüklüğünde ve saat 22.03'te ise 3.9 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha yaşanmıştı. Yetkililer, bölgedeki durumun takip edildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/volkanolog-karaoglu-ege-denizinde-ortalama-75-yilda-gozlenen-sismik-etkinlik-bir-gunde-gerceklesti-1093353532.html
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

23:22 04.02.2025 (güncellendi: 00:01 05.02.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, saat 23.00'te kaydedilen sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin 15.27 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
Ege Denizi'nde, saat 23.00'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilirken yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.
AFAD, tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği belirtildi. Bu depremden önce, saat 22.43'te 4.1 büyüklüğünde ve saat 22.03'te ise 3.9 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha yaşanmıştı. Yetkililer, bölgedeki durumun takip edildiğini belirtti.
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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