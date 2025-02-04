Ebru Şallı, boşanma davası süren eşi Uğur Akkuş'u suçladı: 'Yakın çevrem tehdit altında'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç. Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimi gitar fabrikası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahramanmaraş depremlerinin 'yargı' bilançosu
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriye ve bölgemizdeki gelişmeler
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ebru-salli-bosanma-davasi-suren-esi-ugur-akkusu-sucladi-yakin-cevrem-tehdit-altinda-1093340989.html
Ebru Şallı, boşanma davası süren eşi Uğur Akkuş'u suçladı: 'Yakın çevrem tehdit altında'
Ebru Şallı, boşanma davası süren eşi Uğur Akkuş'u suçladı: 'Yakın çevrem tehdit altında'
Sputnik Türkiye
Uğur Akkuş'la boşanma davası süren Ebru Şallı, yakın çevresinin ve arkadaşlarının tehdit altında olduğunu belirtti. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T13:37+0300
2025-02-04T13:37+0300
yaşam
uğur akkuş
ebru şallı
boşanma
boşanma davası
hakaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050882347_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_e8bd6cafc103830f8cda72ff36d0d2ff.png
Eski manken Ebru Şallı, boşanma davasının devam ettiği Uğur Akkuş'la ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Şallı açıklamasında yakın çevresinin ve arkadaşlarının 'tehdit altında' olduğunu belirterek, "7 aydır ayrı yaşadığım ve halen boşanma aşamasında olduğum Uğur Akkuş tarafından son üç aydır çevremdeki tüm insanlara yönelik rahatsız edici ve kabul edilemez mesajlar gönderilmekte" dedi. Dört yıllık evliliğini bitirme kararı alan Şallı yazılı bir açıklama yaparak yaşadıklarını anlattı. Şallı, "Son dönemlerde şahsıma, aileme, yakın çevreme, 30 yıldır beraber yürüdüğüm basın mensubu arkadaşlarıma ve iş ilişkilerinde bulunduğum kişilere yönelik olarak asılsız suçlamalar, tehditler ve hakaret içerikli mesaj ve paylaşımlarla ilgili olarak bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur" dedi.'Ölüm tehditleri içeren söz ve davranışlar' Şallı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bilindiği üzere 7 aydır ayrı yaşadığım ve halen boşanma aşamasında olduğum Uğur Akkuş tarafından son üç aydır çevremdeki tüm insanlara yönelik rahatsız edici ve kabul edilemez mesajlar gönderilmekte, sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapılmakta ve asılsız suçlamalar, hakaret ve iftiralar ile ölüm tehditleri içeren söz ve davranışlarla tüm çevrem ve yakın dostlarım ve basın mensubu değerli arkadaşlarım rahatsız ve taciz edilmektedir.Tüm yakın çevremin maruz kaldığı bu üzücü ve utanç verici durum beni, ailemi ve yakınlarımı derinden yaralamaktadır. Her zaman hukukun üstünlüğüne ve adalete inanan birisi olarak bu durumu yasal çerçevede el almakta olduğumu, koruma kararı, savcılık şikayetleri ve boşanma davası dahil gerekli tüm hukuki adımları attığımı ve atmaya devam edeceğimi kamuoyuyla paylaşmak ve bu süreçte bana ve çevreme yönelik herhangi bir yanlış bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederim."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ebru-sallidan-siddet-itirafi-uzun-zamandir-maruz-kaliyorum-1091560242.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050882347_106:0:999:670_1920x0_80_0_0_42256523ad760b23fa8c6ab7cf93cb47.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ebru şallı, uğur akkuş,
ebru şallı, uğur akkuş,

Ebru Şallı, boşanma davası süren eşi Uğur Akkuş'u suçladı: 'Yakın çevrem tehdit altında'

13:37 04.02.2025
© AkşamEbru Şallı - Uğur Akkuş
Ebru Şallı - Uğur Akkuş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© Akşam
Abone ol
Uğur Akkuş'la boşanma davası süren Ebru Şallı, yakın çevresinin ve arkadaşlarının tehdit altında olduğunu belirtti.
Eski manken Ebru Şallı, boşanma davasının devam ettiği Uğur Akkuş'la ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Şallı açıklamasında yakın çevresinin ve arkadaşlarının 'tehdit altında' olduğunu belirterek, "7 aydır ayrı yaşadığım ve halen boşanma aşamasında olduğum Uğur Akkuş tarafından son üç aydır çevremdeki tüm insanlara yönelik rahatsız edici ve kabul edilemez mesajlar gönderilmekte" dedi.
Dört yıllık evliliğini bitirme kararı alan Şallı yazılı bir açıklama yaparak yaşadıklarını anlattı. Şallı, "Son dönemlerde şahsıma, aileme, yakın çevreme, 30 yıldır beraber yürüdüğüm basın mensubu arkadaşlarıma ve iş ilişkilerinde bulunduğum kişilere yönelik olarak asılsız suçlamalar, tehditler ve hakaret içerikli mesaj ve paylaşımlarla ilgili olarak bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur" dedi.

'Ölüm tehditleri içeren söz ve davranışlar'

Şallı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bilindiği üzere 7 aydır ayrı yaşadığım ve halen boşanma aşamasında olduğum Uğur Akkuş tarafından son üç aydır çevremdeki tüm insanlara yönelik rahatsız edici ve kabul edilemez mesajlar gönderilmekte, sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapılmakta ve asılsız suçlamalar, hakaret ve iftiralar ile ölüm tehditleri içeren söz ve davranışlarla tüm çevrem ve yakın dostlarım ve basın mensubu değerli arkadaşlarım rahatsız ve taciz edilmektedir.
Tüm yakın çevremin maruz kaldığı bu üzücü ve utanç verici durum beni, ailemi ve yakınlarımı derinden yaralamaktadır. Her zaman hukukun üstünlüğüne ve adalete inanan birisi olarak bu durumu yasal çerçevede el almakta olduğumu, koruma kararı, savcılık şikayetleri ve boşanma davası dahil gerekli tüm hukuki adımları attığımı ve atmaya devam edeceğimi kamuoyuyla paylaşmak ve bu süreçte bana ve çevreme yönelik herhangi bir yanlış bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederim."
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
YAŞAM
Ebru Şallı'dan şiddet itirafı: 'Uzun zamandır maruz kalıyorum'
15 Aralık 2024, 17:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала