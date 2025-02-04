https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ebru-salli-bosanma-davasi-suren-esi-ugur-akkusu-sucladi-yakin-cevrem-tehdit-altinda-1093340989.html

Ebru Şallı, boşanma davası süren eşi Uğur Akkuş'u suçladı: 'Yakın çevrem tehdit altında'

Ebru Şallı, boşanma davası süren eşi Uğur Akkuş'u suçladı: 'Yakın çevrem tehdit altında'

Sputnik Türkiye

Uğur Akkuş'la boşanma davası süren Ebru Şallı, yakın çevresinin ve arkadaşlarının tehdit altında olduğunu belirtti. 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T13:37+0300

2025-02-04T13:37+0300

2025-02-04T13:37+0300

yaşam

uğur akkuş

ebru şallı

boşanma

boşanma davası

hakaret

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Eski manken Ebru Şallı, boşanma davasının devam ettiği Uğur Akkuş'la ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Şallı açıklamasında yakın çevresinin ve arkadaşlarının 'tehdit altında' olduğunu belirterek, "7 aydır ayrı yaşadığım ve halen boşanma aşamasında olduğum Uğur Akkuş tarafından son üç aydır çevremdeki tüm insanlara yönelik rahatsız edici ve kabul edilemez mesajlar gönderilmekte" dedi. Dört yıllık evliliğini bitirme kararı alan Şallı yazılı bir açıklama yaparak yaşadıklarını anlattı. Şallı, "Son dönemlerde şahsıma, aileme, yakın çevreme, 30 yıldır beraber yürüdüğüm basın mensubu arkadaşlarıma ve iş ilişkilerinde bulunduğum kişilere yönelik olarak asılsız suçlamalar, tehditler ve hakaret içerikli mesaj ve paylaşımlarla ilgili olarak bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur" dedi.'Ölüm tehditleri içeren söz ve davranışlar' Şallı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bilindiği üzere 7 aydır ayrı yaşadığım ve halen boşanma aşamasında olduğum Uğur Akkuş tarafından son üç aydır çevremdeki tüm insanlara yönelik rahatsız edici ve kabul edilemez mesajlar gönderilmekte, sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapılmakta ve asılsız suçlamalar, hakaret ve iftiralar ile ölüm tehditleri içeren söz ve davranışlarla tüm çevrem ve yakın dostlarım ve basın mensubu değerli arkadaşlarım rahatsız ve taciz edilmektedir.Tüm yakın çevremin maruz kaldığı bu üzücü ve utanç verici durum beni, ailemi ve yakınlarımı derinden yaralamaktadır. Her zaman hukukun üstünlüğüne ve adalete inanan birisi olarak bu durumu yasal çerçevede el almakta olduğumu, koruma kararı, savcılık şikayetleri ve boşanma davası dahil gerekli tüm hukuki adımları attığımı ve atmaya devam edeceğimi kamuoyuyla paylaşmak ve bu süreçte bana ve çevreme yönelik herhangi bir yanlış bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ebru-sallidan-siddet-itirafi-uzun-zamandir-maruz-kaliyorum-1091560242.html

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ebru şallı, uğur akkuş,