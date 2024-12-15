https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ebru-sallidan-siddet-itirafi-uzun-zamandir-maruz-kaliyorum-1091560242.html
Ebru Şallı'dan şiddet itirafı: 'Uzun zamandır maruz kalıyorum'
Ebru Şallı'dan şiddet itirafı: 'Uzun zamandır maruz kalıyorum'
Sputnik Türkiye
Ebru Şallı uzun bir süredir, boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Akkuş'un şiddet ve tehditlerine maruz kaldığını açıkladı. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T17:48+0300
2024-12-15T17:48+0300
2024-12-15T17:48+0300
yaşam
ebru şallı
boşanma
boşanma davası
boşanmak
uğur akkuş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072341699_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_e37e19539f845202eac1b17f7fab051b.jpg
Boşanma haberleriyle sık sık gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ebru Şallı bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak şiddete uğradığını söyledi.'Uzun zamandır şiddete maruz kalıyorum'Ebru Şallı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ebru-salli-ve-esi-ugur-akkusun-bosanma-davasinda-yeni-gelisme-1090964427.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072341699_100:0:711:458_1920x0_80_0_0_455490834f1bdf33b9c1fe0786a5e627.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ebru şallı, boşanma, boşanma davası, boşanmak, uğur akkuş
ebru şallı, boşanma, boşanma davası, boşanmak, uğur akkuş
Ebru Şallı'dan şiddet itirafı: 'Uzun zamandır maruz kalıyorum'
Ebru Şallı uzun bir süredir, boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Akkuş'un şiddet ve tehditlerine maruz kaldığını açıkladı.
Boşanma haberleriyle sık sık gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ebru Şallı bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak şiddete uğradığını söyledi.
'Uzun zamandır şiddete maruz kalıyorum'
Ebru Şallı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.'nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım. Normalde özel meselelerimle kamuoyunu meşgul etmek istemem ve bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak gelinen noktada, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Yaşadığım bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim."