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Ebru Şallı'dan şiddet itirafı: 'Uzun zamandır maruz kalıyorum'
Ebru Şallı'dan şiddet itirafı: 'Uzun zamandır maruz kalıyorum'
Sputnik Türkiye
Ebru Şallı uzun bir süredir, boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Akkuş'un şiddet ve tehditlerine maruz kaldığını açıkladı. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
ebru şallı
boşanma
boşanma davası
boşanmak
uğur akkuş
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Boşanma haberleriyle sık sık gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ebru Şallı bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak şiddete uğradığını söyledi.'Uzun zamandır şiddete maruz kalıyorum'Ebru Şallı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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ebru şallı, boşanma, boşanma davası, boşanmak, uğur akkuş
ebru şallı, boşanma, boşanma davası, boşanmak, uğur akkuş

Ebru Şallı'dan şiddet itirafı: 'Uzun zamandır maruz kalıyorum'

17:48 15.12.2024
© FotoğrafEbru Şallı ile eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© Fotoğraf
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Ebru Şallı uzun bir süredir, boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Akkuş'un şiddet ve tehditlerine maruz kaldığını açıkladı.
Boşanma haberleriyle sık sık gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ebru Şallı bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak şiddete uğradığını söyledi.

'Uzun zamandır şiddete maruz kalıyorum'

Ebru Şallı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.'nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım. Normalde özel meselelerimle kamuoyunu meşgul etmek istemem ve bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak gelinen noktada, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Yaşadığım bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim."
Ebru Şallı - Uğur Akkuş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
YAŞAM
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un boşanma davasında yeni gelişme
29 Kasım, 11:08
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