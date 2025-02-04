https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/dunyanin-en-degerli-kemani-stradivarinin-ustalik-eseri-keman-rekor-fiyata-satisa-cikarildi-1093330954.html
'Dünyanın en değerli kemanı': Stradivari'nin ustalık eseri keman, rekor fiyata satışa çıkarıldı
'Dünyanın en değerli kemanı': Stradivari'nin ustalık eseri keman, rekor fiyata satışa çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Zamanının en ünlü müzik aleti yapımcısı Antonio Stradivari'nin 1714 yılında yaptığı bir keman, rekor fiyata satışa çıkarıldı. 12 ila 18 milyon dolar paha... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T11:40+0300
2025-02-04T11:40+0300
2025-02-04T11:40+0300
yaşam
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sotheby's
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rekor
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18. yüzyılın en ünlü müzik aletleri yapımcısı olan Antonio Stradivari imzalı, 1714 yılında yapılmış olan bir keman, New York'taki müzayede evi tarafından satışa çıkarılıyor. Keman, 'şimdiye kadar satılmış en pahalı müzik aleti olma' potansiyeline sahip. 'Joachim-Ma Stradivarius' isimli kemanın değerinin 12 ila 18 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ediliyor.Tahmin edilen en yüksek fiyata satılırsa, 2011'de Guinness Dünya Rekorları tarafından müzayedede satılan en pahalı enstrüman olarak adlandırılan 1721 yapımı bir başka Stradivarius olan 'Lady Blunt' için ödenen 15.9 milyon doları geçebilir.Dönemin en iyi kemanı olarak değerlendirilen Joachim-Ma Stradivarius, ismini, 1831'den 1907'ye kadar yaşayan Macaristanlı keman virtüözleri Joseph Joachim ve 1926'da Çin'de doğan, 1948'de ABD'ye taşınan ve 2009'da ölen Si-Hon Ma olmak üzere iki ünlü sahibinden alıyor.
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abd, new york, sotheby's müzayede evi, sotheby's, keman, rekor, antonio stradivari
abd, new york, sotheby's müzayede evi, sotheby's, keman, rekor, antonio stradivari
'Dünyanın en değerli kemanı': Stradivari'nin ustalık eseri keman, rekor fiyata satışa çıkarıldı
Zamanının en ünlü müzik aleti yapımcısı Antonio Stradivari'nin 1714 yılında yaptığı bir keman, rekor fiyata satışa çıkarıldı. 12 ila 18 milyon dolar paha biçilen keman, 'şimdiye kadar satılmış en pahalı müzik aleti olma' potansiyeli taşıyor.
18. yüzyılın en ünlü müzik aletleri yapımcısı olan Antonio Stradivari imzalı, 1714 yılında yapılmış olan bir keman, New York'taki müzayede evi tarafından satışa çıkarılıyor. Keman, 'şimdiye kadar satılmış en pahalı müzik aleti olma' potansiyeline sahip. 'Joachim-Ma Stradivarius' isimli kemanın değerinin 12 ila 18 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ediliyor.
Tahmin edilen en yüksek fiyata satılırsa, 2011'de Guinness Dünya Rekorları tarafından müzayedede satılan en pahalı enstrüman olarak adlandırılan 1721 yapımı bir başka Stradivarius olan 'Lady Blunt' için ödenen 15.9 milyon doları geçebilir.
Dönemin en iyi kemanı olarak değerlendirilen Joachim-Ma Stradivarius, ismini, 1831'den 1907'ye kadar yaşayan Macaristanlı keman virtüözleri Joseph Joachim ve 1926'da Çin'de doğan, 1948'de ABD'ye taşınan ve 2009'da ölen Si-Hon Ma olmak üzere iki ünlü sahibinden alıyor.
Stradivari'nin yapıtları, olağanüstü kaliteli ve eşsiz bir ses üretmeleriyle bilinir. Bu çalgılar, hem müzikal kaliteleri hem de yapılarına duyulan özenle tanınır. Stradivari'nin kullandığı özel malzemeler (özellikle ahşap) ve çalgıları yapma tekniği, bugün bile çoğu uzman tarafından takdir edilmekte.
Stradivari yapımı bir kemanın milyonlarca dolar değerinde olmasının nedeni, bu çalgıların ses kalitesinin eşsizliği, zanaatındaki ustalık ve sınırlı sayıda üretilmiş olmasından kaynaklanıyor.