'Dünyanın en değerli kemanı': Stradivari'nin ustalık eseri keman, rekor fiyata satışa çıkarıldı

Stradivari'nin yapıtları, olağanüstü kaliteli ve eşsiz bir ses üretmeleriyle bilinir. Bu çalgılar, hem müzikal kaliteleri hem de yapılarına duyulan özenle tanınır. Stradivari'nin kullandığı özel malzemeler (özellikle ahşap) ve çalgıları yapma tekniği, bugün bile çoğu uzman tarafından takdir edilmekte.

Stradivari yapımı bir kemanın milyonlarca dolar değerinde olmasının nedeni, bu çalgıların ses kalitesinin eşsizliği, zanaatındaki ustalık ve sınırlı sayıda üretilmiş olmasından kaynaklanıyor.