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'Duvara bantlanmış muz' eseri 6.2 milyon dolara satıldı: Kripto para platformu kurucusu olan alıcı 'muzu yiyecek'
'Duvara bantlanmış muz' eseri 6.2 milyon dolara satıldı: Kripto para platformu kurucusu olan alıcı 'muzu yiyecek'
Sputnik Türkiye
Ünlü 'duvara bantlanmış muz' eseri rekor fiyata satıldı. 6.2 milyon dolara satılan eserin alıcısı, ünlü kripto para platformunun kurucusu Justin Sun oldu. Sun... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T09:53+0300
2024-11-21T09:53+0300
yaşam
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tron
justin sun
duvara bantlanmış muz
maurizio cattelan
comedian
bantlı muz
koli bantlı muz
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2019'da viral olan 'duvara bantlanmış muz' eseri Ekim ayında dördüncü kez bir müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı. 1 ila 1.5 milyon dolara satılması planlanan İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Comedian' adlı eseri, tamı tamına 6.2 milyon dolara alıcı bularak kendi satış rekorunu kırdı.Bundan beş yıl önce eser bir fuarda altı haneli bir fiyata sergilendiğinde dünya çapında büyük yankı uyandırmış, eseri görmek isteyenler fuarda uzun kuyruklar oluşturmuştu. 'Yenilenebilir' bir eser olduğundan İtalyan sanatçı Cattelan, eserini dört kere satışa çıkarmış, satın alan kişilere, birer adet koli bant, muz, özgünlük sertifikası ve eserin kurulumu için resmi talimatlar vermişti. Bundan önceki üç eser 120 bin ila 150 bin dolar arasında fiyata satılmıştı. Ancak Çarşamba günü New York'ta ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede 6.2 milyon dolara alıcı buldu. 800 bin dolarla başlayan müzayede, birkaç dakika içinde 2 milyon dolara ulaşmıştı bile. 1 milyon doları müzayede evine giden son fiyat, 5.2 milyon dolar oldu.Eserin bu kadar yüksek bir miktara satılması ne kadar şaşırtıcı olsa da satın alan kişinin sözleri de bir o kadar şaşırtıcı oldu. Ünlü kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun tarafından alınan muz, tekrardan kaderini yaşamaya mahkum oldu. Sun, muzu yemeyi planladığını açıkladı. Bundan önce müzede sergilenen muz, ziyaretçiler tarafından da yenmişti.Ünlü eseri yemek istediği için satın alan Justin Sun kimdir?34 yaşında olan Justin Sun, ünlü kripto para platformu olan TRON'un kurucusudur. Kripto dünyasındaki açık sözlülüğüyle tanınan Sun, aynı zamanda Grenada'nın DTÖ Daimi Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Kısaca TRX olarak bilinen TRON, Blockchain teknolojisine dayalı merkezi olmayan bir işletim sistemidir ve özel bir kripto para birimi üzerine kurulmuştur.Ünlü İtalya ressam Cattelan'ın Comedian adlı eserini 6.2 milyon dolara satın alan Justin Sun, gelecek günlerde 'eşsiz sanatsal deneyimin' bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğini açıkladı. Sun, sosyal medya üzerinden bu duyuruyu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/viral-duvara-bantlanmis-muz-eseri-tekrardan-satista-esere-15-milyon-dolar-paha-bicildi-1089703627.html
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'Duvara bantlanmış muz' eseri 6.2 milyon dolara satıldı: Kripto para platformu kurucusu olan alıcı 'muzu yiyecek'

09:53 21.11.2024
© Fotoğraf / Sotheby's auctionsSothebys's açık artırmasında 'duvara bantlanmış muz' eseri satışa çıkacak
Sothebys's açık artırmasında 'duvara bantlanmış muz' eseri satışa çıkacak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© Fotoğraf / Sotheby's auctions
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Ünlü 'duvara bantlanmış muz' eseri rekor fiyata satıldı. 6.2 milyon dolara satılan eserin alıcısı, ünlü kripto para platformunun kurucusu Justin Sun oldu. Sun, 'eşsiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak' milyon dolarlara aldığı muzu yiyeceğini açıkladı.
2019'da viral olan 'duvara bantlanmış muz' eseri Ekim ayında dördüncü kez bir müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı. 1 ila 1.5 milyon dolara satılması planlanan İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Comedian' adlı eseri, tamı tamına 6.2 milyon dolara alıcı bularak kendi satış rekorunu kırdı.
Bundan beş yıl önce eser bir fuarda altı haneli bir fiyata sergilendiğinde dünya çapında büyük yankı uyandırmış, eseri görmek isteyenler fuarda uzun kuyruklar oluşturmuştu. 'Yenilenebilir' bir eser olduğundan İtalyan sanatçı Cattelan, eserini dört kere satışa çıkarmış, satın alan kişilere, birer adet koli bant, muz, özgünlük sertifikası ve eserin kurulumu için resmi talimatlar vermişti.
Bundan önceki üç eser 120 bin ila 150 bin dolar arasında fiyata satılmıştı. Ancak Çarşamba günü New York'ta ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede 6.2 milyon dolara alıcı buldu. 800 bin dolarla başlayan müzayede, birkaç dakika içinde 2 milyon dolara ulaşmıştı bile. 1 milyon doları müzayede evine giden son fiyat, 5.2 milyon dolar oldu.
Eserin bu kadar yüksek bir miktara satılması ne kadar şaşırtıcı olsa da satın alan kişinin sözleri de bir o kadar şaşırtıcı oldu. Ünlü kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun tarafından alınan muz, tekrardan kaderini yaşamaya mahkum oldu. Sun, muzu yemeyi planladığını açıkladı. Bundan önce müzede sergilenen muz, ziyaretçiler tarafından da yenmişti.

Ünlü eseri yemek istediği için satın alan Justin Sun kimdir?

34 yaşında olan Justin Sun, ünlü kripto para platformu olan TRON'un kurucusudur. Kripto dünyasındaki açık sözlülüğüyle tanınan Sun, aynı zamanda Grenada'nın DTÖ Daimi Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Kısaca TRX olarak bilinen TRON, Blockchain teknolojisine dayalı merkezi olmayan bir işletim sistemidir ve özel bir kripto para birimi üzerine kurulmuştur.
Ünlü İtalya ressam Cattelan'ın Comedian adlı eserini 6.2 milyon dolara satın alan Justin Sun, gelecek günlerde 'eşsiz sanatsal deneyimin' bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğini açıkladı. Sun, sosyal medya üzerinden bu duyuruyu yaptı.
Sothebys's açık artırmasında 'duvara bantlanmış muz' eseri satışa çıkacak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
YAŞAM
Viral 'duvara bantlanmış muz' eseri tekrardan satışta: Esere 1.5 milyon dolar paha biçildi
26 Ekim, 16:57
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