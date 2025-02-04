https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/darphane-genel-mudurlugunden-5-tllik-utts-cip-fiyatlari-iddialarina-yanit-fiyatlar-paylasildi-1093347344.html

Darphane Genel Müdürlüğü’nden 5 TL'lik UTTS çip fiyatları iddialarına yanıt: Fiyatlar paylaşıldı

Darphane Genel Müdürlüğü’nden 5 TL'lik UTTS çip fiyatları iddialarına yanıt: Fiyatlar paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hakkında basında ve sosyal medyada çıkan iddialara karşı yazılı bir açıklama... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T16:18+0300

2025-02-04T16:18+0300

2025-02-04T16:18+0300

ekonomi

darphane

türkiye

haberler

ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)

taşıt tanıma sistemi (tts)

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hakkında basında ve sosyal medyada çıkan iddialara karşı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sistemin güvenliği, çiplerin menşei, maliyetler ve montaj süreci hakkında kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği vurgulandı.Çiplerin menşei ve güvenliği hakkında açıklamaSon günlerde UTTS’de kullanılan çiplerin İsrail veya Kanada menşeili olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Genel Müdürlük, bu iddiaları daha önce yaptığı açıklamalarla yalanladığını hatırlatarak, sistemde kullanılan tüm donanımların yerli ve milli olduğunu vurguladı. Açıklamada, UTTS’nin geliştirilme sürecinde Türk mühendislerinin görev aldığı, sistemin verilerinin tamamen yurt içinde tutulduğu belirtildi.Çip maliyetleri üzerine iddialara yanıtBazı basın organlarında ve sosyal medyada UTTS çiplerinin maliyetinin 5 TL olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Genel Müdürlük, bu iddiaların kasıtlı olarak kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirterek, kullanılan çiplerin ateş sızdırmaz (Atex Zone 0) sertifikalı ve kapalı bir teçhizat olduğunu ifade etti. Açıklamaya göre:* Tekil çiplerin fiyatı: 8 – 10 USD* Diğer parçaların maliyeti: 7 – 8 USD* Toplam üretim maliyeti: 16 – 18 USDGenel Müdürlük, bu maliyetlerin sadece çiplerin üretimiyle sınırlı olmadığını, yatırım, lojistik, stok, finansman, satış, bakım, onarım ve garanti süreçlerinin de hesaba katılması gerektiğini belirtti.'UTTS özel sektördeki çiplerden daha ekonomik'Açıklamada, UTTS kapsamındaki çiplerin satış fiyatının 1.413 TL, montaj bedelinin ise 912 TL olduğu ifade edildi. Türkiye’de özel sektörde satılan benzeri sistemlerin 1.800 TL civarında olduğu, UTTS sayesinde mevcut sistemlerin yerlileştirildiği ve rekabet ortamının iyileştirildiği belirtildi.'Turpak ile hiçbir bağlantımız yok'Sosyal medyada UTTS ile bağlantılı olduğu iddia edilen Turpak firması hakkında da açıklama yapıldı. Genel Müdürlük, Turpak’ın UTTS yüklenicisi veya tedarikçisi olmadığını, sadece yetkilendirilmiş montaj firmalarından biri olduğunu ifade etti. Aynı süreci tamamlayan 213 firmanın daha montaj yetkisi aldığı ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğü belirtildi."Dezenformasyona itibar etmeyin"Genel Müdürlük, kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yayan kişi ve kurumlara karşı yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Vatandaşların resmi açıklamalar dışında yayılan asılsız bilgilere itibar etmemesi gerektiği vurgulanarak, UTTS ile ilgili tüm bilgilere www.utts.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-en-cok-chpli-belediyelerin-borcu-var-1093347530.html

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darphane, türkiye, haberler, ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , taşıt tanıma sistemi (tts)