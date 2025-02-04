https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/cumhurbaskani-erdogan-suriyeye-gereken-destek-verilecek-1093358412.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye gereken destek verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye gereken destek verilecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. İki lider katıldıkları ortak basın... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T20:42+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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suriye muhalefeti

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Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşen ikili görüşme tamamlandı. Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sayın Ahmed Şara'yı misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepimizin bildiği gibi Suriye halkı her türlü zulmü gördü. Kimyasal silah kullanımı dahil insanlık dışı katliama maruz kaldı. Milyonlarca kardeşlerimiz evlerini yurtlarını terk etmek mecburiyetinde bırakıldı. Tüm bunlara rağmen Suriye'nin yiğit evlatları mücadelesinden vazgeçmedi. Zafer Suriye halkının oldu. 13 yıllık kan ve gözyaşının ardında sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak en zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Bunu kıymetli kardeşime de ifade ettim. Tüm kurum ve kuruluşlarımız yoğun çaba içerisinde. Önümüzdeki dönemde karşılık ziyaret ve temasların yoğunlaşacağı inancındayım'' açıklamasında bulundu.'Samimi bir görüşme geçti'Suriye'ye gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:'İlişkilerimizi çok yönlü geliştirmeye devam edeceğiz'Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bugünkü görüşmemizde siyasi gelişmeler üzerinde de durduk. Ülke iradesinin kapsayıcı bir yaklaşımla tesisini önemsiyoruz. İnsani yardımın yanı sıra yeniden imarda gerekli desteği sağlamaya hazırız. Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Suriye'ye yönelik bir dizi yaptırım ülkenin ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin etkisiyle kısmen esneme sağlandı. Tam netice alıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. Diplomasi alanında yeni yönetiminin sesinin duyulması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'den de birçok bakan ve bürokrat Şam'ı ziyaret etti, etmeye de devam edecek. İlişkilerimizi çok yönlü geliştirmeye devam edeceğiz. Ticaret, sivil havacılık, enerji, sağlık, eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi ilerletiyoruz. İman varsa imkan da vardır. Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden, buna teslim olan insanlarız. Suriyeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiç şüphe duymuyoruz'' şeklinde konuştu.

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, suriye, suriye hükümeti, suriye muhalefeti