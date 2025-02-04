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Alman ve Türk liderler savunma sanayi zirvesinde buluşacak: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor
Alman ve Türk liderler savunma sanayi zirvesinde buluşacak: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yarın Türkiye'ye gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. İki cumhurbaşkanı savunma sanayi alanında yapılacak iş... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T17:27+0300
2025-02-04T17:27+0300
türkiye
almanya
türkiye
frank-walter steinmeier
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın Türkiye'ye geliyor. Konuk cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşecek. İki lider görüşmede, başta savunma sanayi alanında yapılacak iş birlikleri olmak üzere bir çok konuyu ele alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yarın resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Altun, sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamada "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.Türkiye Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacakAlman Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurduğu gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/almanya-basbakani-scholz-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmek-uzere-istanbulda-1089414238.html
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almanya, türkiye, frank-walter steinmeier, recep tayyip erdoğan
almanya, türkiye, frank-walter steinmeier, recep tayyip erdoğan

Alman ve Türk liderler savunma sanayi zirvesinde buluşacak: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor

17:27 04.02.2025
© AA / Emin SansarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA / Emin Sansar
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yarın Türkiye'ye gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. İki cumhurbaşkanı savunma sanayi alanında yapılacak iş birliklerini ele alacak.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın Türkiye'ye geliyor. Konuk cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşecek. İki lider görüşmede, başta savunma sanayi alanında yapılacak iş birlikleri olmak üzere bir çok konuyu ele alacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yarın resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Altun, sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamada "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak

Alman Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurduğu gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaktır. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
DÜNYA
Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'da
18 Ekim 2024, 23:45
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