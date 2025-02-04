https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/alman-ve-turk-liderler-savunma-sanayi-zirvesinde-bulusacak-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-1093350652.html
Alman ve Türk liderler savunma sanayi zirvesinde buluşacak: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor
Alman ve Türk liderler savunma sanayi zirvesinde buluşacak: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yarın Türkiye'ye gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. İki cumhurbaşkanı savunma sanayi alanında yapılacak iş... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T17:27+0300
2025-02-04T17:27+0300
2025-02-04T17:27+0300
türkiye
almanya
türkiye
frank-walter steinmeier
recep tayyip erdoğan
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın Türkiye'ye geliyor. Konuk cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşecek. İki lider görüşmede, başta savunma sanayi alanında yapılacak iş birlikleri olmak üzere bir çok konuyu ele alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yarın resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Altun, sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamada "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.Türkiye Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacakAlman Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurduğu gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/almanya-basbakani-scholz-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmek-uzere-istanbulda-1089414238.html
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almanya, türkiye, frank-walter steinmeier, recep tayyip erdoğan
almanya, türkiye, frank-walter steinmeier, recep tayyip erdoğan
Alman ve Türk liderler savunma sanayi zirvesinde buluşacak: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yarın Türkiye'ye gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. İki cumhurbaşkanı savunma sanayi alanında yapılacak iş birliklerini ele alacak.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın Türkiye'ye geliyor. Konuk cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşecek. İki lider görüşmede, başta savunma sanayi alanında yapılacak iş birlikleri olmak üzere bir çok konuyu ele alacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yarın resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Altun, sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamada "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.
Türkiye Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak
Alman Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurduğu gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaktır. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."