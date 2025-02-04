https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/alman-ve-turk-liderler-savunma-sanayi-zirvesinde-bulusacak-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-1093350652.html

Alman ve Türk liderler savunma sanayi zirvesinde buluşacak: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor

Alman ve Türk liderler savunma sanayi zirvesinde buluşacak: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor

Sputnik Türkiye

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yarın Türkiye'ye gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. İki cumhurbaşkanı savunma sanayi alanında yapılacak iş... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T17:27+0300

2025-02-04T17:27+0300

2025-02-04T17:27+0300

türkiye

almanya

türkiye

frank-walter steinmeier

recep tayyip erdoğan

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın Türkiye'ye geliyor. Konuk cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşecek. İki lider görüşmede, başta savunma sanayi alanında yapılacak iş birlikleri olmak üzere bir çok konuyu ele alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yarın resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Altun, sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamada "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.Türkiye Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacakAlman Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurduğu gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/almanya-basbakani-scholz-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmek-uzere-istanbulda-1089414238.html

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almanya, türkiye, frank-walter steinmeier, recep tayyip erdoğan