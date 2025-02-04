https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/cocuklarin-bulundugu-otobuse-ukrayna-saldiri-duzenlemisti-rusya-bmyi-tepki-vermeye-cagirdi-1093359920.html

Çocukların bulunduğu otobüse Ukrayna saldırı düzenlemişti: Rusya BM’yi 'tepki' vermeye çağırdı

Çocukların bulunduğu otobüse Ukrayna saldırı düzenlemişti: Rusya BM’yi 'tepki' vermeye çağırdı

Sputnik Türkiye

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, Birleşmiş Milletler’i (BM) Zaporojye bölgesinde bir okul otobüsüne yapılan saldırıya tepki vermeye... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T22:19+0300

2025-02-04T22:19+0300

2025-02-04T22:19+0300

ukrayna krizi

bm çocuk hakları komitesi

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

ukrayna silahlı kuvvetleri

zaporojye

tatyana moskalkova

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Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, Birleşmiş Milletler’i (BM) Zaporojye bölgesinde bir okul otobüsüne yapılan saldırıya tepki vermeye çağırdı. Söz konusu saldırının, masum insanlara karşı işlenen bir suç olduğunu vurgulayan Moskalkova, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve BM Çocuk Hakları Komitesi'ni bu korkunç eylemlere sert bir şekilde karşılık vermeye davet etti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir drone, Vasilyevskiy bölgesindeki okul otobüsünü hedef alarak sürücüyü ciddi şekilde yaralamış ve beş çocuğun şarapnel yarası almasına neden olmuştu. Moskalkova, Telegram kanalında bu durum hakkında, "İnsanlığa karşı işlenen bir suç demek yeterli değil; daha doğru bir ifadeyle bu, aleni bir faşizm eylemidir" diye yazdı.Moskalkova, bu saldırının masum insanlara karşı gerçekleştirilen bir zalimlik olduğunu belirterek sorumluların ahlaki ilkelerden tamamen yoksun olduğunu ifade ederek ayrıca kolektif Batı'nın Ukraynalı nazilerin sivil halka karşı işlediği suçları görmezden gelmesinin kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. "Vatandaşların, özellikle de çocukların haklarını korumakla yükümlü uluslararası örgütlerin tutarlılığı nerede?" diye soran Moskalkova, "Geçmişteki suçları aktif bir şekilde kınayan bu yapıların, bugün neden mevcut olanlara kör bakmayı tercih ettiklerini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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bm çocuk hakları komitesi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ukrayna silahlı kuvvetleri, zaporojye, tatyana moskalkova