https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/cocuklarin-bulundugu-otobuse-ukrayna-saldiri-duzenlemisti-rusya-bmyi-tepki-vermeye-cagirdi-1093359920.html
Çocukların bulunduğu otobüse Ukrayna saldırı düzenlemişti: Rusya BM’yi 'tepki' vermeye çağırdı
Çocukların bulunduğu otobüse Ukrayna saldırı düzenlemişti: Rusya BM’yi 'tepki' vermeye çağırdı
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, Birleşmiş Milletler’i (BM) Zaporojye bölgesinde bir okul otobüsüne yapılan saldırıya tepki vermeye... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T22:19+0300
2025-02-04T22:19+0300
2025-02-04T22:19+0300
ukrayna krizi
bm çocuk hakları komitesi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ukrayna silahlı kuvvetleri
zaporojye
tatyana moskalkova
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Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, Birleşmiş Milletler’i (BM) Zaporojye bölgesinde bir okul otobüsüne yapılan saldırıya tepki vermeye çağırdı. Söz konusu saldırının, masum insanlara karşı işlenen bir suç olduğunu vurgulayan Moskalkova, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve BM Çocuk Hakları Komitesi'ni bu korkunç eylemlere sert bir şekilde karşılık vermeye davet etti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir drone, Vasilyevskiy bölgesindeki okul otobüsünü hedef alarak sürücüyü ciddi şekilde yaralamış ve beş çocuğun şarapnel yarası almasına neden olmuştu. Moskalkova, Telegram kanalında bu durum hakkında, "İnsanlığa karşı işlenen bir suç demek yeterli değil; daha doğru bir ifadeyle bu, aleni bir faşizm eylemidir" diye yazdı.Moskalkova, bu saldırının masum insanlara karşı gerçekleştirilen bir zalimlik olduğunu belirterek sorumluların ahlaki ilkelerden tamamen yoksun olduğunu ifade ederek ayrıca kolektif Batı'nın Ukraynalı nazilerin sivil halka karşı işlediği suçları görmezden gelmesinin kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. "Vatandaşların, özellikle de çocukların haklarını korumakla yükümlü uluslararası örgütlerin tutarlılığı nerede?" diye soran Moskalkova, "Geçmişteki suçları aktif bir şekilde kınayan bu yapıların, bugün neden mevcut olanlara kör bakmayı tercih ettiklerini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ukrayna-abd-ile-ulkede-secimlerin-yapilmasi-konusunu-gorusmeye-haziriz-1093359508.html
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bm çocuk hakları komitesi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ukrayna silahlı kuvvetleri, zaporojye, tatyana moskalkova
bm çocuk hakları komitesi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ukrayna silahlı kuvvetleri, zaporojye, tatyana moskalkova
Çocukların bulunduğu otobüse Ukrayna saldırı düzenlemişti: Rusya BM’yi 'tepki' vermeye çağırdı
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, Birleşmiş Milletler’i (BM) Zaporojye bölgesinde bir okul otobüsüne yapılan saldırıya tepki vermeye çağırarak söz konusu bu eylemi 'aleni bir faşizm' olarak nitelendirdi.
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, Birleşmiş Milletler’i (BM) Zaporojye bölgesinde bir okul otobüsüne yapılan saldırıya tepki vermeye çağırdı. Söz konusu saldırının, masum insanlara karşı işlenen bir suç olduğunu vurgulayan Moskalkova, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve BM Çocuk Hakları Komitesi'ni bu korkunç eylemlere sert bir şekilde karşılık vermeye davet etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir drone, Vasilyevskiy bölgesindeki okul otobüsünü hedef alarak sürücüyü ciddi şekilde yaralamış ve beş çocuğun şarapnel yarası almasına neden olmuştu.
Moskalkova, Telegram kanalında bu durum hakkında, "İnsanlığa karşı işlenen bir suç demek yeterli değil; daha doğru bir ifadeyle bu, aleni bir faşizm eylemidir" diye yazdı.
Moskalkova, bu saldırının masum insanlara karşı gerçekleştirilen bir zalimlik olduğunu belirterek sorumluların ahlaki ilkelerden tamamen yoksun olduğunu ifade ederek ayrıca kolektif Batı'nın Ukraynalı nazilerin sivil halka karşı işlediği suçları görmezden gelmesinin kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.
"Vatandaşların, özellikle de çocukların haklarını korumakla yükümlü uluslararası örgütlerin tutarlılığı nerede?" diye soran Moskalkova, "Geçmişteki suçları aktif bir şekilde kınayan bu yapıların, bugün neden mevcut olanlara kör bakmayı tercih ettiklerini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.