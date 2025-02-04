https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakanlik-guvensiz-dedi-pul-paletli-elbise-ve-boncuk-atan-tabanca-piyasadan-toplanacak-1093334437.html

Bakanlık 'güvensiz' dedi: Pul paletli elbise ve boncuk atan tabanca piyasadan toplanacak

Bakanlık 'güvensiz' dedi: Pul paletli elbise ve boncuk atan tabanca piyasadan toplanacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı iki ürünün çocuklar için güvensiz olduğunu belirterek piyasadan toplatılmasına karar verdi. 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T11:13+0300

2025-02-04T11:13+0300

2025-02-04T11:13+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)

elbise

güvensiz ürün

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093333858_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_67664542c0bef14c108c48feefcaf2d8.jpg

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne iki ürün daha ekledi. Bir çocuk kıyafeti ve bir oyuncağın 'güvensiz' olduğunu belirten bakanlık, ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Elbise güvensiz bulunduBakanlığın yayımladığı listede, Le Mabelle marka pul paletli kız çocuk elbisesi uygunsuz bulundu. Bakanlık elbisenin arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verirken, ürünün boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunduğunu belirtti. Yaralanma riskine dikkat çekildiBakanlık yine markası belli olmayan boncuk atan bir tabancanın da yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlık gerekli incelemenin yapıldığını ve ürünlerin standardın gereklerini karşılamadığı için çocuklarda 'yaralanma riski' oluşturabileceği vurgusu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bir-urun-daha-bakanlik-tarafindan-yasaklandi-cocuk-kiyafeti-bogulma-riski-yaratiyor-piyasadan-1093191548.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis), elbise, güvensiz ürün