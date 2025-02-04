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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakanlik-guvensiz-dedi-pul-paletli-elbise-ve-boncuk-atan-tabanca-piyasadan-toplanacak-1093334437.html
Bakanlık 'güvensiz' dedi: Pul paletli elbise ve boncuk atan tabanca piyasadan toplanacak
Bakanlık 'güvensiz' dedi: Pul paletli elbise ve boncuk atan tabanca piyasadan toplanacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı iki ürünün çocuklar için güvensiz olduğunu belirterek piyasadan toplatılmasına karar verdi. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)
elbise
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Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne iki ürün daha ekledi. Bir çocuk kıyafeti ve bir oyuncağın 'güvensiz' olduğunu belirten bakanlık, ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Elbise güvensiz bulunduBakanlığın yayımladığı listede, Le Mabelle marka pul paletli kız çocuk elbisesi uygunsuz bulundu. Bakanlık elbisenin arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verirken, ürünün boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunduğunu belirtti. Yaralanma riskine dikkat çekildiBakanlık yine markası belli olmayan boncuk atan bir tabancanın da yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlık gerekli incelemenin yapıldığını ve ürünlerin standardın gereklerini karşılamadığı için çocuklarda 'yaralanma riski' oluşturabileceği vurgusu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bir-urun-daha-bakanlik-tarafindan-yasaklandi-cocuk-kiyafeti-bogulma-riski-yaratiyor-piyasadan-1093191548.html
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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis), elbise, güvensiz ürün
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis), elbise, güvensiz ürün

Bakanlık 'güvensiz' dedi: Pul paletli elbise ve boncuk atan tabanca piyasadan toplanacak

11:13 04.02.2025
güvensiz ürün
güvensiz ürün - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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Ticaret Bakanlığı iki ürünün çocuklar için güvensiz olduğunu belirterek piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne iki ürün daha ekledi. Bir çocuk kıyafeti ve bir oyuncağın 'güvensiz' olduğunu belirten bakanlık, ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Elbise güvensiz bulundu

Bakanlığın yayımladığı listede, Le Mabelle marka pul paletli kız çocuk elbisesi uygunsuz bulundu. Bakanlık elbisenin arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verirken, ürünün boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunduğunu belirtti.
güvensiz ürün
güvensiz ürün - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
güvensiz ürün

Yaralanma riskine dikkat çekildi

Bakanlık yine markası belli olmayan boncuk atan bir tabancanın da yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlık gerekli incelemenin yapıldığını ve ürünlerin standardın gereklerini karşılamadığı için çocuklarda 'yaralanma riski' oluşturabileceği vurgusu yaptı.
kapüşonlu sweat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
TÜRKİYE
Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Çocuk kıyafeti boğulma riski yaratıyor, piyasadan toplatılacak
30 Ocak, 10:05

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