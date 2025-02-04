https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakanlik-guvensiz-dedi-pul-paletli-elbise-ve-boncuk-atan-tabanca-piyasadan-toplanacak-1093334437.html
Bakanlık 'güvensiz' dedi: Pul paletli elbise ve boncuk atan tabanca piyasadan toplanacak
Bakanlık 'güvensiz' dedi: Pul paletli elbise ve boncuk atan tabanca piyasadan toplanacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı iki ürünün çocuklar için güvensiz olduğunu belirterek piyasadan toplatılmasına karar verdi. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T11:13+0300
2025-02-04T11:13+0300
2025-02-04T11:13+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)
elbise
güvensiz ürün
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Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne iki ürün daha ekledi. Bir çocuk kıyafeti ve bir oyuncağın 'güvensiz' olduğunu belirten bakanlık, ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Elbise güvensiz bulunduBakanlığın yayımladığı listede, Le Mabelle marka pul paletli kız çocuk elbisesi uygunsuz bulundu. Bakanlık elbisenin arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verirken, ürünün boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunduğunu belirtti. Yaralanma riskine dikkat çekildiBakanlık yine markası belli olmayan boncuk atan bir tabancanın da yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlık gerekli incelemenin yapıldığını ve ürünlerin standardın gereklerini karşılamadığı için çocuklarda 'yaralanma riski' oluşturabileceği vurgusu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bir-urun-daha-bakanlik-tarafindan-yasaklandi-cocuk-kiyafeti-bogulma-riski-yaratiyor-piyasadan-1093191548.html
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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis), elbise, güvensiz ürün
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis), elbise, güvensiz ürün
Bakanlık 'güvensiz' dedi: Pul paletli elbise ve boncuk atan tabanca piyasadan toplanacak
Ticaret Bakanlığı iki ürünün çocuklar için güvensiz olduğunu belirterek piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne iki ürün daha ekledi. Bir çocuk kıyafeti ve bir oyuncağın 'güvensiz' olduğunu belirten bakanlık, ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Bakanlığın yayımladığı listede, Le Mabelle marka pul paletli kız çocuk elbisesi uygunsuz bulundu. Bakanlık elbisenin arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verirken, ürünün boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunduğunu belirtti.
Yaralanma riskine dikkat çekildi
Bakanlık yine markası belli olmayan boncuk atan bir tabancanın da yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlık gerekli incelemenin yapıldığını ve ürünlerin standardın gereklerini karşılamadığı için çocuklarda 'yaralanma riski' oluşturabileceği vurgusu yaptı.