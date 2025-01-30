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SON DAKİKA | Denizli'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
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Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Çocuk kıyafeti boğulma riski yaratıyor, piyasadan toplatılacak
Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Çocuk kıyafeti boğulma riski yaratıyor, piyasadan toplatılacak
Sputnik Türkiye
tücaret bakanlığı, ticaret bakanlığı güvensiz ürün, çocuk sweat güvensiz, ticaret bakanlığı yasaklı ürün,
2025-01-30T10:05+0300
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ticaret bakanlığı
çocuk
güvenlik
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Ticaret Bakanlığı, kapüşonlu eşofman üstünü de güvensiz ürünler listesine ekledi. Boğulma ve yaralanma gibi riskler taşıyan ürün piyasadan toplatılıyor.Çocuk güvenliğine tehditBakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürün için toplatma kararı aldığını duyurdu.ToplatılıyorBakanlık, okul giyim eşyaları arasında yer alan ve "Mba" markasının piyasaya sürülen kapüşonlu sweat için piyasaya arz ve toplatma kararı aldı.Ürünün kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.Boğulma riski yaratıyorAçıklamada, kıyafetin boğulma, sağlık riski ve yaralanma riskleri taşıdığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/ticaret-bakanligi-tehlike-sacan-urunleri-acikladi-mavi-gomlek-ve-makyaj-cantasi-icin-toplatma-1092770957.html
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ticaret bakanlığı, çocuk, güvenlik
ticaret bakanlığı, çocuk, güvenlik

Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Çocuk kıyafeti boğulma riski yaratıyor, piyasadan toplatılacak

10:05 30.01.2025 (güncellendi: 10:07 30.01.2025)
kapüşonlu sweat
kapüşonlu sweat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) bu kez bir okul giyim eşyası ekledi. Ürün için piyasa arzının yasaklanması ve toplanması için uyarı notu ekledi. Söz konusu kıyafetin, çocuk güvenliği açısından riskli olduğu belirtildi.
Ticaret Bakanlığı, kapüşonlu eşofman üstünü de güvensiz ürünler listesine ekledi. Boğulma ve yaralanma gibi riskler taşıyan ürün piyasadan toplatılıyor.

Çocuk güvenliğine tehdit

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürün için toplatma kararı aldığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı / YASAKLI ÜRÜN
Ticaret Bakanlığı / YASAKLI ÜRÜN - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
Ticaret Bakanlığı / YASAKLI ÜRÜN

Toplatılıyor

Bakanlık, okul giyim eşyaları arasında yer alan ve "Mba" markasının piyasaya sürülen kapüşonlu sweat için piyasaya arz ve toplatma kararı aldı.
Ürünün kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.

Boğulma riski yaratıyor

Açıklamada, kıyafetin boğulma, sağlık riski ve yaralanma riskleri taşıdığı ifade edildi.
Bakanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
TÜRKİYE
Bakanlıktan bu ürünler için toplatma kararı: 'Sakın giymeyin' uyarısı
17 Ocak, 07:05
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