https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bir-urun-daha-bakanlik-tarafindan-yasaklandi-cocuk-kiyafeti-bogulma-riski-yaratiyor-piyasadan-1093191548.html

Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Çocuk kıyafeti boğulma riski yaratıyor, piyasadan toplatılacak

Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Çocuk kıyafeti boğulma riski yaratıyor, piyasadan toplatılacak

Sputnik Türkiye

tücaret bakanlığı, ticaret bakanlığı güvensiz ürün, çocuk sweat güvensiz, ticaret bakanlığı yasaklı ürün,

2025-01-30T10:05+0300

2025-01-30T10:05+0300

2025-01-30T10:07+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

çocuk

güvenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093191381_0:270:1200:945_1920x0_80_0_0_bc9929eb0bdf9fed82a67d0b748a1c99.jpg

Ticaret Bakanlığı, kapüşonlu eşofman üstünü de güvensiz ürünler listesine ekledi. Boğulma ve yaralanma gibi riskler taşıyan ürün piyasadan toplatılıyor.Çocuk güvenliğine tehditBakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürün için toplatma kararı aldığını duyurdu.ToplatılıyorBakanlık, okul giyim eşyaları arasında yer alan ve "Mba" markasının piyasaya sürülen kapüşonlu sweat için piyasaya arz ve toplatma kararı aldı.Ürünün kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.Boğulma riski yaratıyorAçıklamada, kıyafetin boğulma, sağlık riski ve yaralanma riskleri taşıdığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/ticaret-bakanligi-tehlike-sacan-urunleri-acikladi-mavi-gomlek-ve-makyaj-cantasi-icin-toplatma-1092770957.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, çocuk, güvenlik