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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/deprem-bolgesinde-okullar-tatil-edildi-6-subatta-tatil-olan-iller-hangisi-1093316655.html
Deprem bölgesinde okullar tatil edildi: 6 Şubat'ta tatil olan iller hangisi?
Deprem bölgesinde okullar tatil edildi: 6 Şubat'ta tatil olan iller hangisi?
Sputnik Türkiye
6 Şubat 2023'te meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde, anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle deprem... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş ve Malatya Valilikleri, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, halkın anma programlarına katılımı dolayısıyla şehirde yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de 6 Şubat'ta idari izinli sayılacağı bildirildi. Ancak sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi kritik hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerde asgari düzeyde personel bulundurulacağı ifade edildi. Malatya Valiliği de benzer bir karar alarak, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının mezarlık ziyaretleri ve anma etkinlikleri göz önünde bulundurularak, il genelinde eğitim öğretime ara verildiğini ve kamu personelinin idari izinli olacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-deprem-hareketliligi-durmuyor-1093315209.html
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okul, tatil, resmi tatil, ara tatil, okullar tatil, ulusal tatil günü, deprem, kahramanmaraş, kahramanmaraş valiliği, malatya, malatya valiliği
okul, tatil, resmi tatil, ara tatil, okullar tatil, ulusal tatil günü, deprem, kahramanmaraş, kahramanmaraş valiliği, malatya, malatya valiliği

Deprem bölgesinde okullar tatil edildi: 6 Şubat'ta tatil olan iller hangisi?

19:07 03.02.2025 (güncellendi: 19:11 03.02.2025)
© AAokul, eğitim öğretim
okul, eğitim öğretim - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
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6 Şubat 2023'te meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde, anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle deprem bölgesindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği duyuruldu. Peki, hangi iller tatil olacak?
Kahramanmaraş ve Malatya Valilikleri, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, halkın anma programlarına katılımı dolayısıyla şehirde yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de 6 Şubat'ta idari izinli sayılacağı bildirildi. Ancak sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi kritik hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerde asgari düzeyde personel bulundurulacağı ifade edildi.
Malatya Valiliği de benzer bir karar alarak, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının mezarlık ziyaretleri ve anma etkinlikleri göz önünde bulundurularak, il genelinde eğitim öğretime ara verildiğini ve kamu personelinin idari izinli olacağını açıkladı.
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