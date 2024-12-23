https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/tapuda-yeni-donem-basliyor-kentsel-donusumde-kira-destekleri-de-artacak-1091900725.html

Tapuda yeni dönem başlıyor: Kentsel dönüşümde kira destekleri de artacak

Tapuda yeni dönem başlıyor: Kentsel dönüşümde kira destekleri de artacak

Sputnik Türkiye

2025 yılında kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira yardımları artırılıyor. İstanbul'da destek tutarları 8 bin liraya yükselirken, diğer büyükşehirlerde 6 bin... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

kira

kira bedeli

kentsel dönüşüm

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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kentsel dönüşüm destekleri kapsamında verilen kira yardımlarının 2025 yılında artırılacağını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenlemeye göre, büyükşehirler ve diğer iller için yeni kira yardım oranları şu şekilde belirlendi:Özelmacıklı, "Kiracılar, bu tutarların iki katı kadar ödeme alabilecek. Böylece İstanbul için geçen yıla göre yüzde 45, diğer illerde ise yüzde 50 oranında artış yapılmış olacak" dedi.2024 yılında gayrimenkul satışlarının hızlandığını belirten Özelmacıklı, 2023 yılında 2.95 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldığını ve bu işlemlerden 60 milyar TL tapu harcı geliri elde edildiğini hatırlattı. 2024 yılı sonunda satışların 3 milyon seviyesine, tapu harcı gelirlerinin ise 90 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.Tapuda yeni dönem2025 yılında tapu işlemlerinde önemli bir yenilik daha devreye girecek. 1 Ocak 2025 itibarıyla, mimari projelerin üç boyutlu sayısal yapı modellerinin tapu müdürlüklerine gönderilmesi zorunlu hale gelecek. Dijital Bina uygulaması, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından hayata geçiriliyor.

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kira, kira bedeli, kentsel dönüşüm