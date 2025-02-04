https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/aylar-suren-koalisyon-muzakereleri-bitti-belcikanin-yeni-basbakani-bart-de-wever-oldu-1093331252.html
Aylar süren müzakereler bitti: Belçika'nın yeni Başbakanı Bart De Wever oldu
Aylar süren müzakereler bitti: Belçika'nın yeni Başbakanı Bart De Wever oldu
Sputnik Türkiye
9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerden birinci parti çıkan Flaman milliyetçisi N-VA'nın lideri De Wever, 237 gün süren koalisyon müzakerelerinin ardından... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T10:56+0300
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2025-02-04T10:57+0300
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Aylarca süren koalisyon müzakerelerinin ardından Belçika'da Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) lideri Bart De Wever, Belçika Başbakanı olarak seçildi. 9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerde partisi birinci olarak çıkan De Wever, Başbakan Alexander de Croo'dan görevini devralarak Kral Phillippe huzurunda yemin etti.De Wever'in bugün, başkent Brüksel'de düzenlenecek olan gayri resmi Avrupa Birliği (AB) zirvesinde de ülkesini temsil etmesi bekleniyor.De Wever başbakan olarak yemin etmesinin ardından, ülkede ilk Flaman milliyetçisi Başbakan oldu. De Wever'in liderlik edeceği koalisyonun diğer ortakları ise, liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" oldu.De Wever, daha hükümetini kurmadan önce, 'ülkedeki bütçe açığı' nedeniyle uygulayacağını açıkladığı 'kemer sıkma politikaları' nedeniyle birçok kez protesto edilmişti. Yeni Başbakan ülkenin on eyaletinin diplomasi ve uluslararası ticarette daha görünür olmasını istediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/belcikada-hukumet-krizi-suruyor-150-gundur-hala-hukumet-kurulamadi-1090021492.html
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avrupa, bart de wever, flaman, belçika, brüksel, n-va, avrupa birliği
avrupa, bart de wever, flaman, belçika, brüksel, n-va, avrupa birliği
Aylar süren müzakereler bitti: Belçika'nın yeni Başbakanı Bart De Wever oldu
10:56 04.02.2025 (güncellendi: 10:57 04.02.2025)
9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerden birinci parti çıkan Flaman milliyetçisi N-VA'nın lideri De Wever, 237 gün süren koalisyon müzakerelerinin ardından sağlanan uzlaşı sonucunda yeni başbakan oldu.
Aylarca süren koalisyon müzakerelerinin ardından Belçika'da Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) lideri Bart De Wever, Belçika Başbakanı olarak seçildi. 9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerde partisi birinci olarak çıkan De Wever, Başbakan Alexander de Croo'dan görevini devralarak Kral Phillippe huzurunda yemin etti.
De Wever'in bugün, başkent Brüksel'de düzenlenecek olan gayri resmi Avrupa Birliği (AB) zirvesinde de ülkesini temsil etmesi bekleniyor.
De Wever başbakan olarak yemin etmesinin ardından, ülkede ilk Flaman milliyetçisi Başbakan oldu. De Wever'in liderlik edeceği koalisyonun diğer ortakları ise, liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" oldu.
De Wever, daha hükümetini kurmadan önce, 'ülkedeki bütçe açığı' nedeniyle uygulayacağını açıkladığı 'kemer sıkma politikaları' nedeniyle birçok kez protesto edilmişti.
Yeni Başbakan ülkenin on eyaletinin diplomasi ve uluslararası ticarette daha görünür olmasını istediğini söyledi.