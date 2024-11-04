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Belçika'da hükümet krizi sürüyor: 150 gündür hala hükümet kurulamadı
Belçika'da hükümet krizi sürüyor: 150 gündür hala hükümet kurulamadı
Sputnik Türkiye
Belçika'da koalisyon görüşmelerinden yine sonuç çıkmadı. Seçimin üzerinden 150 gün geçerken önceki seçimlerde de ülke 653 gün hükümetsiz kalmıştı. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T18:15+0300
2024-11-04T18:15+0300
dünya
belçika
seçim
genel seçim
seçim sonuçları
kral philippe
hükümet
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Belçika'da haziran ayında yapılan seçimlerin ardından hükümet, 150. gününde halen kurulamadı.12 Kasım'a kadar süre verildiKraliyetten yapılan açıklamaya göre, Kral Philippe seçimin galibi Flaman milliyetçisi parti N-VA'nın lideri Bart De Wever'i sarayda kabul etti. De Wever, koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamadığı için Kral'a hükümeti kurma görevini iade etti. Kral, De Wever'in istifasını kabul etmeyerek, 12 Kasım'a kadar görüşmeleri sürdürmek için süre verdi.Öte yandan koalisyon görüşmelerinde yer alan, sol eğilimli tek parti Flaman Vooruit müzakerelerden çekildiğini duyurdu.Böylece 9 Haziran'da yapılan seçimin üstünden geçen 150. günde hükümet halen kurulamamış oldu.Ne olmuştu?De Wever, seçimin ardından Kral tarafından seçimin galibi olması nedeniyle hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.Partisi N-VA tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemediği için De Wever, Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşan toplumun bölgesi Valonya parlamentosunda birinci sıraya yerleşen Frankofon liberal MR partisi, Valonya'da 4. gelen merkez parti Les Engages, Flaman bölgesinde 3. gelen Flaman Vooruit ve 4. olan Flaman Hristiyan demokrat CD&amp;V ile 5'li görüşmeler yapmıştı.Görüşmeler, De Wever'in federal sosyal reform önerisi etrafında sürmüş ancak uzlaşma çıkmamıştı.İlk kriz değilBelçika'da federal bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor. Ülke 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/belcikada-bircok-turk-kokenlilerinde-aday-oldugu-yerel-secim-icin-halk-sandik-basinda-1089175196.html
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belçika, seçim, genel seçim, seçim sonuçları, kral philippe, hükümet
belçika, seçim, genel seçim, seçim sonuçları, kral philippe, hükümet

Belçika'da hükümet krizi sürüyor: 150 gündür hala hükümet kurulamadı

18:15 04.11.2024
© Dursun AydemirBelçika
Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© Dursun Aydemir
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Belçika'da koalisyon görüşmelerinden yine sonuç çıkmadı. Seçimin üzerinden 150 gün geçerken önceki seçimlerde de ülke 653 gün hükümetsiz kalmıştı.
Belçika'da haziran ayında yapılan seçimlerin ardından hükümet, 150. gününde halen kurulamadı.

12 Kasım'a kadar süre verildi

Kraliyetten yapılan açıklamaya göre, Kral Philippe seçimin galibi Flaman milliyetçisi parti N-VA'nın lideri Bart De Wever'i sarayda kabul etti. De Wever, koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamadığı için Kral'a hükümeti kurma görevini iade etti. Kral, De Wever'in istifasını kabul etmeyerek, 12 Kasım'a kadar görüşmeleri sürdürmek için süre verdi.
Öte yandan koalisyon görüşmelerinde yer alan, sol eğilimli tek parti Flaman Vooruit müzakerelerden çekildiğini duyurdu.
Böylece 9 Haziran'da yapılan seçimin üstünden geçen 150. günde hükümet halen kurulamamış oldu.

Ne olmuştu?

De Wever, seçimin ardından Kral tarafından seçimin galibi olması nedeniyle hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.
Partisi N-VA tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemediği için De Wever, Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşan toplumun bölgesi Valonya parlamentosunda birinci sıraya yerleşen Frankofon liberal MR partisi, Valonya'da 4. gelen merkez parti Les Engages, Flaman bölgesinde 3. gelen Flaman Vooruit ve 4. olan Flaman Hristiyan demokrat CD&V ile 5'li görüşmeler yapmıştı.
Görüşmeler, De Wever'in federal sosyal reform önerisi etrafında sürmüş ancak uzlaşma çıkmamıştı.

İlk kriz değil

Belçika'da federal bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor. Ülke 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalmıştı.
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