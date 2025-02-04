https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/avrupa-konseyi-baskani-costa-avrupa-birligi-abd-ile-diyaloga-hazir-ancak-ilkelerinden-odun-1093323365.html

Avrupa Konseyi Başkanı Costa: Avrupa Birliği ABD ile diyaloğa hazır, ancak ilkelerinden ödün vermeyecek

Avrupa Konseyi Başkanı Costa: Avrupa Birliği ABD ile diyaloğa hazır, ancak ilkelerinden ödün vermeyecek

Sputnik Türkiye

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Trump'ın AB'ye yönelik aldığı ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararın tartışıldığı 'transatlantik ilişkiler'... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T03:43+0300

2025-02-04T03:43+0300

2025-02-04T03:43+0300

dünya

avrupa birliği

antonio costa

abd

gümrük vergisi

tarife

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Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, savunma konulu özel Avrupa Birliği zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye uygulamak istediği ek gümrük vergileri hakkında ABD ile diyaloğa açık olduğunu, ancak bu süreçte ilkelerinden ödün vermeyeceğini belirtti. Açıklamasında Costa, "ABD bizim dostumuz, müttefikimiz ve ortağımızdır. Ancak dostlar arasında sorunlar ve anlaşmazlıklar olabilir. Bu durumları tartışmalı ve çözümler bulmalıyız" dedi. Costa, ayrıca Avrupa Birliği'nin kendi çıkarlarını korumak adına değerlerini ve ilkelerini savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Bu ilkeler arasında ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ab-liderleri-ozel-zirvede-trumpi-yanitladi-ek-gumruk-vergileri-abdnin-de-zararina-olur-1093320348.html

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avrupa birliği, antonio costa, abd, gümrük vergisi, tarife