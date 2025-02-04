https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/avrupa-konseyi-baskani-costa-avrupa-birligi-abd-ile-diyaloga-hazir-ancak-ilkelerinden-odun-1093323365.html
Avrupa Konseyi Başkanı Costa: Avrupa Birliği ABD ile diyaloğa hazır, ancak ilkelerinden ödün vermeyecek
Avrupa Konseyi Başkanı Costa: Avrupa Birliği ABD ile diyaloğa hazır, ancak ilkelerinden ödün vermeyecek
Sputnik Türkiye
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Trump'ın AB'ye yönelik aldığı ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararın tartışıldığı 'transatlantik ilişkiler'... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T03:43+0300
2025-02-04T03:43+0300
2025-02-04T03:43+0300
dünya
avrupa birliği
antonio costa
abd
gümrük vergisi
tarife
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Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, savunma konulu özel Avrupa Birliği zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye uygulamak istediği ek gümrük vergileri hakkında ABD ile diyaloğa açık olduğunu, ancak bu süreçte ilkelerinden ödün vermeyeceğini belirtti. Açıklamasında Costa, "ABD bizim dostumuz, müttefikimiz ve ortağımızdır. Ancak dostlar arasında sorunlar ve anlaşmazlıklar olabilir. Bu durumları tartışmalı ve çözümler bulmalıyız" dedi. Costa, ayrıca Avrupa Birliği'nin kendi çıkarlarını korumak adına değerlerini ve ilkelerini savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Bu ilkeler arasında ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ab-liderleri-ozel-zirvede-trumpi-yanitladi-ek-gumruk-vergileri-abdnin-de-zararina-olur-1093320348.html
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avrupa birliği, antonio costa, abd, gümrük vergisi, tarife
avrupa birliği, antonio costa, abd, gümrük vergisi, tarife
Avrupa Konseyi Başkanı Costa: Avrupa Birliği ABD ile diyaloğa hazır, ancak ilkelerinden ödün vermeyecek
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Trump'ın AB'ye yönelik aldığı ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararın tartışıldığı 'transatlantik ilişkiler' başlıklı zirvenin ardında AB'nin diyaloğa açık olduğunu, ancak bu süreçte ilkelerinden ödün vermeyeceğini belirtti.
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, savunma konulu özel Avrupa Birliği zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye uygulamak istediği ek gümrük vergileri hakkında ABD ile diyaloğa açık olduğunu, ancak bu süreçte ilkelerinden ödün vermeyeceğini belirtti.
Açıklamasında Costa, "ABD bizim dostumuz, müttefikimiz ve ortağımızdır. Ancak dostlar arasında sorunlar ve anlaşmazlıklar olabilir. Bu durumları tartışmalı ve çözümler bulmalıyız" dedi.
Costa, ayrıca Avrupa Birliği'nin kendi çıkarlarını korumak adına değerlerini ve ilkelerini savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Bu ilkeler arasında ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.