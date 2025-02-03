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AB liderleri 'özel' zirvede Trump'ı yanıtladı: 'Ek gümrük vergileri ABD'nin de zararına olur'
AB liderleri 'özel' zirvede Trump'ı yanıtladı: 'Ek gümrük vergileri ABD'nin de zararına olur'
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği liderleri tarafından gerçekleştirilen özel zirve toplantısında, Trump'ın AB'ye uygulamak istediği ek gümrük vergilerine yanıt geldi. Liderler... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, savunma konulu özel zirve toplantısı gerçekleştirdi. Zirve sürerken bir AB yetkilisi, zirvenin ilk oturumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik gümrük vergisi uygulanması kararının ardından AB ülkelerine yönelikte ek gümrük vergileri getireceği yönündeki açıklamaları tartışıldı.Trump'ın AB'ye yönelik aldığı ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararın tartışıldığı 'transatlantik ilişkiler' başlıklı ilk oturumda liderler, derin kökleri olan ABD-AB ortaklığının değerini vurgularken, 'sorun ortaya çıktıkça çözüm bulunması gerektiği' konusunda uzlaştı.'Her iki taraf için de zararlı'ABD ile AB arasındaki gümrük vergilerinin her iki taraf için de zararlı olacağı hakkında ortak karar alan liderler, ayrıca Trump'ın Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini de tartıştı.'Danimarka'ya tam destek'Trump, AB ülkesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiği hakkındaki söylemlerine karşın Danimarka'ya tam destek ve dayanışmalarını dile getiren AB liderleri, uluslararası hukukun ilgili ilkelerine vurgu yaptı.Beyaz BültenZirvenin ikinci bölümünde ise Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu savunma yetenekleri, farklı finansman seçenekleri, yönetişim, rekabet gücü ve endüstriyel tabanı güçlendirme gereksinimi masaya yatırıldı.Liderler, savunma konusundaki oturum sırasında, AB Komisyonu tarafından, Birliğin savunma stratejisine dair hazırlanan ve gelecek ay açıklanması planlanan 'beyaz bülten'e dair katkılarını da sundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/trump-oval-ofiste-konustu-elon-musk-onayim-olmadan-karar-veremez-1093319582.html
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abd, ab, avrupa, avrupa birliği, zirve, tarife, gümrük tarifesi, gümrük vergisi
abd, ab, avrupa, avrupa birliği, zirve, tarife, gümrük tarifesi, gümrük vergisi

AB liderleri 'özel' zirvede Trump'ı yanıtladı: 'Ek gümrük vergileri ABD'nin de zararına olur'

23:21 03.02.2025
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Avrupa Birliği liderleri tarafından gerçekleştirilen özel zirve toplantısında, Trump'ın AB'ye uygulamak istediği ek gümrük vergilerine yanıt geldi. Liderler, Trump'ın getireceğini söylediği ek gümrük vergilerinin 'her iki taraf için de zararlı' olacağını ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) liderleri, savunma konulu özel zirve toplantısı gerçekleştirdi. Zirve sürerken bir AB yetkilisi, zirvenin ilk oturumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik gümrük vergisi uygulanması kararının ardından AB ülkelerine yönelikte ek gümrük vergileri getireceği yönündeki açıklamaları tartışıldı.
Trump'ın AB'ye yönelik aldığı ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararın tartışıldığı 'transatlantik ilişkiler' başlıklı ilk oturumda liderler, derin kökleri olan ABD-AB ortaklığının değerini vurgularken, 'sorun ortaya çıktıkça çözüm bulunması gerektiği' konusunda uzlaştı.

'Her iki taraf için de zararlı'

ABD ile AB arasındaki gümrük vergilerinin her iki taraf için de zararlı olacağı hakkında ortak karar alan liderler, ayrıca Trump'ın Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini de tartıştı.

'Danimarka'ya tam destek'

Trump, AB ülkesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiği hakkındaki söylemlerine karşın Danimarka'ya tam destek ve dayanışmalarını dile getiren AB liderleri, uluslararası hukukun ilgili ilkelerine vurgu yaptı.

Beyaz Bülten

Zirvenin ikinci bölümünde ise Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu savunma yetenekleri, farklı finansman seçenekleri, yönetişim, rekabet gücü ve endüstriyel tabanı güçlendirme gereksinimi masaya yatırıldı.
Liderler, savunma konusundaki oturum sırasında, AB Komisyonu tarafından, Birliğin savunma stratejisine dair hazırlanan ve gelecek ay açıklanması planlanan 'beyaz bülten'e dair katkılarını da sundu.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
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