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Ankara Emniyeti duyurdu: Yarın kapatılacak yollar ve alternatif rotalar açıklandı
Ankara Emniyeti duyurdu: Yarın kapatılacak yollar ve alternatif rotalar açıklandı
Sputnik Türkiye
Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek program nedeniyle birçok yol saat 23.00’ten itibaren trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, alternatif... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T13:55+0300
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türkiye
emniyet müdürlüğü
ankara
trafik
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle yarın birçok yolun gece 23.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Program sona erene kadar devam edecek olan trafik düzenlemesi kapsamında şehir merkezinde yoğunluk yaşanabileceği uyarısı yapıldı.Ankara'da hangi yollar kapalı olacak?*Cumhuriyet Caddesi (Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arası, çift yönlü kapalı)*Tren Garı Kavşağı ve buraya bağlanan yan varyantlar (Alt geçitler hariç tamamı)*Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyant (Tamamı)*Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyant (Üst geçitler hariç tamamı)*Ulaştırma Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyant (Tamamı)Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde şu yolların da trafiğe kapatılabileceği bildirildi:* Hipodrom Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi ve Mevlana Bulvarı arasında kalan bölüm)* Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölüm)Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için toplu taşıma kullanmalarını ve alternatif güzergahları tercih etmelerini önerdi.
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emniyet müdürlüğü, ankara, trafik
emniyet müdürlüğü, ankara, trafik

Ankara Emniyeti duyurdu: Yarın kapatılacak yollar ve alternatif rotalar açıklandı

13:55 04.02.2025
© AAİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek program nedeniyle birçok yol saat 23.00’ten itibaren trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, alternatif güzergahların kullanılmasını önerdi. İşte trafiğe kapanacak yollar ve detaylar…
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle yarın birçok yolun gece 23.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Program sona erene kadar devam edecek olan trafik düzenlemesi kapsamında şehir merkezinde yoğunluk yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Ankara'da hangi yollar kapalı olacak?

*Cumhuriyet Caddesi (Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arası, çift yönlü kapalı)
*Tren Garı Kavşağı ve buraya bağlanan yan varyantlar (Alt geçitler hariç tamamı)
*Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyant (Tamamı)
*Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyant (Üst geçitler hariç tamamı)
*Ulaştırma Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyant (Tamamı)
Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde şu yolların da trafiğe kapatılabileceği bildirildi:
* Hipodrom Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi ve Mevlana Bulvarı arasında kalan bölüm)
* Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölüm)
Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için toplu taşıma kullanmalarını ve alternatif güzergahları tercih etmelerini önerdi.
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