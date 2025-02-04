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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/almanyada-kolonoskopi-olan-hastalara-cinsel-saldiri-skandali-1093335385.html
Almanya’da kolonoskopi olan hastalara cinsel saldırı skandalı
Almanya’da kolonoskopi olan hastalara cinsel saldırı skandalı
Sputnik Türkiye
Almanya'da bir doktor, tıbbi prosedür sırasında anestezi altında olan kadın hastalarına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. 2017 ile 2021 yılları... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T11:29+0300
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dünya
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almanya
doktor
cinsel saldırı
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Almanya'da bir doktor, kolonoskopi sırasında hastalarına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. 31 Ocak'ta mahkemeye çıkan doktor, tıbbi prosedür sırasında Wolfgang H olarak tanımlanan doktorun, 17 kadın hastasına tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulunduğu aktarıldı. Savcılık tarafından sekiz yıl hapsi istenen adam, altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme raporlarına göre doktor, 2017 ile 2021 yılları arasında baktığı hastalarına cinsel saldırıda bulundu. Yerel medyada çıkan haberlere göre, anestezi etkisinde olan hastalarına cinsel saldırıda bulunan doktorun asistanlarının olan bitene tanık olduğu bildirildi. 52 yaşındaki doktorun kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği ve mahkumiyete itiraz etmeyi planladığı aktarıldı.Adamın, doktor olarak çalışmaya devam etmesi yasaklanmadı. Mahkeme, işlediği suçların bildirilmesinin ardından başka suçlar işlediğine dair bir kanıt olmadığını öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/futbolcusunu-dudagindan-optu-savcilik-25-yil-hapsini-istedi-1093320509.html
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avrupa, almanya, doktor, cinsel saldırı, tecavüz, mahkeme
avrupa, almanya, doktor, cinsel saldırı, tecavüz, mahkeme

Almanya’da kolonoskopi olan hastalara cinsel saldırı skandalı

11:29 04.02.2025
© AP Photo / Wilfredo Leetedavi
tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Wilfredo Lee
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Almanya'da bir doktor, tıbbi prosedür sırasında anestezi altında olan kadın hastalarına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. 2017 ile 2021 yılları arasında 17 kadın hastasına cinsel saldırıda bulunan adam altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı, ileride tekrardan doktorluk yapması için bir engel getirilmedi.
Almanya'da bir doktor, kolonoskopi sırasında hastalarına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. 31 Ocak'ta mahkemeye çıkan doktor, tıbbi prosedür sırasında Wolfgang H olarak tanımlanan doktorun, 17 kadın hastasına tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulunduğu aktarıldı. Savcılık tarafından sekiz yıl hapsi istenen adam, altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme raporlarına göre doktor, 2017 ile 2021 yılları arasında baktığı hastalarına cinsel saldırıda bulundu. Yerel medyada çıkan haberlere göre, anestezi etkisinde olan hastalarına cinsel saldırıda bulunan doktorun asistanlarının olan bitene tanık olduğu bildirildi. 52 yaşındaki doktorun kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği ve mahkumiyete itiraz etmeyi planladığı aktarıldı.
Adamın, doktor olarak çalışmaya devam etmesi yasaklanmadı. Mahkeme, işlediği suçların bildirilmesinin ardından başka suçlar işlediğine dair bir kanıt olmadığını öne sürdü.
FIFA - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
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Futbolcusunu dudağından öptü: Savcılık 2.5 yıl hapsini istedi
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