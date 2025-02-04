https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/almanyada-kolonoskopi-olan-hastalara-cinsel-saldiri-skandali-1093335385.html
Almanya’da kolonoskopi olan hastalara cinsel saldırı skandalı
Almanya’da kolonoskopi olan hastalara cinsel saldırı skandalı
Sputnik Türkiye
Almanya'da bir doktor, tıbbi prosedür sırasında anestezi altında olan kadın hastalarına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. 2017 ile 2021 yılları... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T11:29+0300
2025-02-04T11:29+0300
2025-02-04T11:29+0300
dünya
avrupa
almanya
doktor
cinsel saldırı
tecavüz
mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088126456_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_198f8e552e6e4bc87f052bcea1e74af2.jpg
Almanya'da bir doktor, kolonoskopi sırasında hastalarına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. 31 Ocak'ta mahkemeye çıkan doktor, tıbbi prosedür sırasında Wolfgang H olarak tanımlanan doktorun, 17 kadın hastasına tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulunduğu aktarıldı. Savcılık tarafından sekiz yıl hapsi istenen adam, altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme raporlarına göre doktor, 2017 ile 2021 yılları arasında baktığı hastalarına cinsel saldırıda bulundu. Yerel medyada çıkan haberlere göre, anestezi etkisinde olan hastalarına cinsel saldırıda bulunan doktorun asistanlarının olan bitene tanık olduğu bildirildi. 52 yaşındaki doktorun kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği ve mahkumiyete itiraz etmeyi planladığı aktarıldı.Adamın, doktor olarak çalışmaya devam etmesi yasaklanmadı. Mahkeme, işlediği suçların bildirilmesinin ardından başka suçlar işlediğine dair bir kanıt olmadığını öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/futbolcusunu-dudagindan-optu-savcilik-25-yil-hapsini-istedi-1093320509.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088126456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4b0f8c37e43c7a93d8b81000ac25e63.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, almanya, doktor, cinsel saldırı, tecavüz, mahkeme
avrupa, almanya, doktor, cinsel saldırı, tecavüz, mahkeme
Almanya’da kolonoskopi olan hastalara cinsel saldırı skandalı
Almanya'da bir doktor, tıbbi prosedür sırasında anestezi altında olan kadın hastalarına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. 2017 ile 2021 yılları arasında 17 kadın hastasına cinsel saldırıda bulunan adam altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı, ileride tekrardan doktorluk yapması için bir engel getirilmedi.
Almanya'da bir doktor, kolonoskopi sırasında hastalarına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. 31 Ocak'ta mahkemeye çıkan doktor, tıbbi prosedür sırasında Wolfgang H olarak tanımlanan doktorun, 17 kadın hastasına tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulunduğu aktarıldı. Savcılık tarafından sekiz yıl hapsi istenen adam, altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme raporlarına göre doktor, 2017 ile 2021 yılları arasında baktığı hastalarına cinsel saldırıda bulundu. Yerel medyada çıkan haberlere göre, anestezi etkisinde olan hastalarına cinsel saldırıda bulunan doktorun asistanlarının olan bitene tanık olduğu bildirildi. 52 yaşındaki doktorun kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği ve mahkumiyete itiraz etmeyi planladığı aktarıldı.
Adamın, doktor olarak çalışmaya devam etmesi yasaklanmadı. Mahkeme, işlediği suçların bildirilmesinin ardından başka suçlar işlediğine dair bir kanıt olmadığını öne sürdü.