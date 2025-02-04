https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/almanyada-kolonoskopi-olan-hastalara-cinsel-saldiri-skandali-1093335385.html

Almanya’da kolonoskopi olan hastalara cinsel saldırı skandalı

Almanya’da kolonoskopi olan hastalara cinsel saldırı skandalı

Sputnik Türkiye

Almanya'da bir doktor, tıbbi prosedür sırasında anestezi altında olan kadın hastalarına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. 2017 ile 2021 yılları... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T11:29+0300

2025-02-04T11:29+0300

2025-02-04T11:29+0300

dünya

avrupa

almanya

doktor

cinsel saldırı

tecavüz

mahkeme

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Almanya'da bir doktor, kolonoskopi sırasında hastalarına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. 31 Ocak'ta mahkemeye çıkan doktor, tıbbi prosedür sırasında Wolfgang H olarak tanımlanan doktorun, 17 kadın hastasına tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulunduğu aktarıldı. Savcılık tarafından sekiz yıl hapsi istenen adam, altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme raporlarına göre doktor, 2017 ile 2021 yılları arasında baktığı hastalarına cinsel saldırıda bulundu. Yerel medyada çıkan haberlere göre, anestezi etkisinde olan hastalarına cinsel saldırıda bulunan doktorun asistanlarının olan bitene tanık olduğu bildirildi. 52 yaşındaki doktorun kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği ve mahkumiyete itiraz etmeyi planladığı aktarıldı.Adamın, doktor olarak çalışmaya devam etmesi yasaklanmadı. Mahkeme, işlediği suçların bildirilmesinin ardından başka suçlar işlediğine dair bir kanıt olmadığını öne sürdü.

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avrupa, almanya, doktor, cinsel saldırı, tecavüz, mahkeme