https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/almanya-basbakani-scholz-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmek-uzere-istanbulda-1089414238.html
Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'da
Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'da
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleştirecekleri görüşme sebebiyle Scholz, İstanbul'a geldi. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T23:45+0300
2024-10-18T23:45+0300
2024-10-18T23:49+0300
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olaf scholz
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recep tayyip erdoğan
istanbul
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 22.03'te İstanbul Havalimanı'na indi.Almanya Başbakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı. Scholz'un yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/almanya-basbakani-scholz-turkiye-ziyaretinde-gorusulecek-bircok-konu-var-1089363775.html
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almanya, olaf scholz, türkiye, recep tayyip erdoğan, istanbul
almanya, olaf scholz, türkiye, recep tayyip erdoğan, istanbul
Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'da
23:45 18.10.2024 (güncellendi: 23:49 18.10.2024)
Almanya Başbakanı Scholz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleştirecekleri görüşme sebebiyle Scholz, İstanbul'a geldi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 22.03'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Almanya Başbakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.
Scholz'un yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.