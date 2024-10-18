https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/almanya-basbakani-scholz-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmek-uzere-istanbulda-1089414238.html

Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'da

Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'da

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleştirecekleri görüşme sebebiyle Scholz, İstanbul'a geldi. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T23:45+0300

2024-10-18T23:45+0300

2024-10-18T23:49+0300

dünya

almanya

olaf scholz

türkiye

recep tayyip erdoğan

istanbul

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 22.03'te İstanbul Havalimanı'na indi.Almanya Başbakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı. ​​​​​​​Scholz'un yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/almanya-basbakani-scholz-turkiye-ziyaretinde-gorusulecek-bircok-konu-var-1089363775.html

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almanya, olaf scholz, türkiye, recep tayyip erdoğan, istanbul