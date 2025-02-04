https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/akomdan-istanbula-saat-ayarli-kar-saganagi-uyarisi-alarm-verildi-firtinayla-geliyor-1093349631.html
AKOM'dan İstanbul'a saat ayarlı kar sağanağı uyarısı: Alarm verildi, fırtınayla geliyor
AKOM'dan İstanbul'a saat ayarlı kar sağanağı uyarısı: Alarm verildi, fırtınayla geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'a beklenen kar yağışı için AKOM'dan son dakika kar sağanağı ve fırtına uyarısı geldi. AKOM, megakentte kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T17:16+0300
2025-02-04T17:16+0300
2025-02-04T17:27+0300
türkiye
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
kar yağışı
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hava durumu
istanbul hava durumu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un hava tahminlerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları 6-7 dereceden 4 derecenin altına düşecek. Gece saatlerinden itibaren kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışları başlayacak.Özellikle çarşamba günü öğle saatlerinden cuma sabahına kadar, 40-70 kilometre hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz'den aldığı nemle birlikte bölgesel olarak kuvvetli kar sağanaklarına neden olması bekleniyor.Şehir merkezinde sıcaklıkların tahmin edilenden 1-2 derece daha düşmesi halinde, kar kalınlığının 3 ila 10 santimetre arasında değişebileceği ifade edildi. Kar yağışlarının cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi ve hava sıcaklıklarının 5-7 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.Buzlanma ve ulaşım aksamalarına dikkatAKOM, İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle:gibi risklerin oluşabileceği belirtildi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollardaki buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. İBB ekipleri, AKOM ve Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacak.Şiddetli fırtına uyarısıAKOM, fırtına ve kar yağışına ilişkin tahmini şiddet derecelerini de paylaştı:Meteoroloji güncel tahminini paylaştı: Birçok kente kar yağışı geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminine göre, yarın (5 Şubat) İstanbul dahil 63 kente karla karışık yağmur ve kar yağışı geliyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının cuma günü dahil süreceğini paylaştı. İBB’den kar yağışına karşı önlem seferberliğiİstanbul Büyükşehir Belediyesi, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanmaya karşı mücadelede 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç görev yapacak.Önlemler kapsamında:Evsiz vatandaşlar i̇çin konaklama sağlanıyorİBB, soğuk havalarda sokakta yaşayan vatandaşlar için iki tesis hazırladı:
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AKOM'dan İstanbul'a saat ayarlı kar sağanağı uyarısı: Alarm verildi, fırtınayla geliyor
17:16 04.02.2025 (güncellendi: 17:27 04.02.2025)
İstanbul'a beklenen kar yağışı için AKOM'dan son dakika kar sağanağı ve fırtına uyarısı geldi. AKOM, megakentte kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren kuzey ilçelerde başlayacağını duyurdu. Kar yağışı cuma sabah saatlerine kadar devam edecek. Öte yandan kuvvetli kar yağışı İBB ekiplerini de alarma geçirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un hava tahminlerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları 6-7 dereceden 4 derecenin altına düşecek. Gece saatlerinden itibaren kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışları başlayacak.
Özellikle çarşamba günü öğle saatlerinden cuma sabahına kadar, 40-70 kilometre hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz'den aldığı nemle birlikte bölgesel olarak kuvvetli kar sağanaklarına neden olması bekleniyor.
Şehir merkezinde sıcaklıkların tahmin edilenden 1-2 derece daha düşmesi halinde, kar kalınlığının 3 ila 10 santimetre arasında değişebileceği ifade edildi. Kar yağışlarının cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi ve hava sıcaklıklarının 5-7 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.
Buzlanma ve ulaşım aksamalarına dikkat
AKOM, İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle:
Ağaç ve direk devrilmeleri,
Soba ve baca gazı zehirlenmeleri,
Buzlanma ve don olayları,
gibi risklerin oluşabileceği belirtildi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollardaki buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. İBB ekipleri, AKOM ve Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacak.
AKOM, fırtına ve kar yağışına ilişkin tahmini şiddet derecelerini de paylaştı:
Kuvvetli fırtına: 75-88 km/saat
Tam fırtına: 89-102 km/saat
Kuvvetli kar yağışı: 5-20 cm
Yoğun kar yağışı: 20 cm ve üzeri
Meteoroloji güncel tahminini paylaştı: Birçok kente kar yağışı geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminine göre, yarın (5 Şubat) İstanbul dahil 63 kente karla karışık yağmur ve kar yağışı geliyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının cuma günü dahil süreceğini paylaştı.
İBB’den kar yağışına karşı önlem seferberliği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanmaya karşı mücadelede 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç görev yapacak.
Kar küreme ve tuzlama ekipleri 4.140 kilometrelik yol ağında 637 noktada hazır bekletilecek.
Metrobüs güzergahında 44 araç ve iş makinesi çalışacak.
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1.551 araç ve iş makinesi görev yapacak.
280 bin ton tuz stoklandı ve kritik kavşaklara 377 kutu ve torba tuz yerleştirildi.
60 noktada Buzlanma Erken Uyarı Sistemi ile yolların durumu takip edilecek.
48 çekici ve kurtarıcı araç, olası trafik kazalarına ve yolda kalmalara karşı hazırda bekletilecek.
Köy yollarının kapanmaması için 170 traktör muhtarların kontrolüne verildi.
Sokak hayvanları için 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıtımı yapılıyor.
Evsiz vatandaşlar i̇çin konaklama sağlanıyor
İBB, soğuk havalarda sokakta yaşayan vatandaşlar için iki tesis hazırladı:
418 erkek, Esenyurt İSTAÇ Eğitim Binası’nda konaklıyor.
79 kadın, Tuzla’daki Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezi’nin spor salonunda ağırlanıyor.
Evsiz aileler için anlaşmalı otellerde barınma hizmeti sunuluyor.