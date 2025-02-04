https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/akomdan-istanbula-saat-ayarli-kar-saganagi-uyarisi-alarm-verildi-firtinayla-geliyor-1093349631.html

AKOM'dan İstanbul'a saat ayarlı kar sağanağı uyarısı: Alarm verildi, fırtınayla geliyor

AKOM'dan İstanbul'a saat ayarlı kar sağanağı uyarısı: Alarm verildi, fırtınayla geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'a beklenen kar yağışı için AKOM'dan son dakika kar sağanağı ve fırtına uyarısı geldi. AKOM, megakentte kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T17:16+0300

2025-02-04T17:16+0300

2025-02-04T17:27+0300

türkiye

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

kar yağışı

istanbul kar yağışı

yoğun kar yağışı

hava durumu

istanbul hava durumu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un hava tahminlerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları 6-7 dereceden 4 derecenin altına düşecek. Gece saatlerinden itibaren kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışları başlayacak.Özellikle çarşamba günü öğle saatlerinden cuma sabahına kadar, 40-70 kilometre hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz'den aldığı nemle birlikte bölgesel olarak kuvvetli kar sağanaklarına neden olması bekleniyor.Şehir merkezinde sıcaklıkların tahmin edilenden 1-2 derece daha düşmesi halinde, kar kalınlığının 3 ila 10 santimetre arasında değişebileceği ifade edildi. Kar yağışlarının cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi ve hava sıcaklıklarının 5-7 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.Buzlanma ve ulaşım aksamalarına dikkatAKOM, İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle:gibi risklerin oluşabileceği belirtildi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollardaki buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. İBB ekipleri, AKOM ve Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacak.Şiddetli fırtına uyarısıAKOM, fırtına ve kar yağışına ilişkin tahmini şiddet derecelerini de paylaştı:Meteoroloji güncel tahminini paylaştı: Birçok kente kar yağışı geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminine göre, yarın (5 Şubat) İstanbul dahil 63 kente karla karışık yağmur ve kar yağışı geliyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının cuma günü dahil süreceğini paylaştı. İBB’den kar yağışına karşı önlem seferberliğiİstanbul Büyükşehir Belediyesi, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanmaya karşı mücadelede 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç görev yapacak.Önlemler kapsamında:Evsiz vatandaşlar i̇çin konaklama sağlanıyorİBB, soğuk havalarda sokakta yaşayan vatandaşlar için iki tesis hazırladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/japon-deprem-uzmanindan-75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-bolgeyi-isaret-etti-5-metreye-kadar-tsunami-1093347723.html

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