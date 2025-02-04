https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/afad-muduru-orhan-tatardan-ege-denizindeki-pes-pese-depremlerle-ilgili-aciklama-1093337789.html

AFAD Müdürü Orhan Tatar'dan Ege Denizi'ndeki peş peşe depremlerle ilgili açıklama

AFAD Müdürü Orhan Tatar'dan Ege Denizi'ndeki peş peşe depremlerle ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta Sputnik'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T12:00+0300

2025-02-04T12:00+0300

2025-02-04T12:10+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

orhan tatar

ege denizi

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Ege'deki Santorini Adası'nda artan sismik hareketlilik günlerdir devam ediyor. Yaşanan "Deprem fırtınasının" Türkiye’yi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta Sputnik'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına konuştu. Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye'nin kıyı kesimlerinde de endişeye neden olan depremlerle ilgili "Santorini'de gerçekleşen depremleri, sismik izleme ağımız üzerinden takip ediyoruz ve gerekli yerler ile paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısı 500'ü aştı. Şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı. Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü ancak herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorurden-pes-pese-depremler-sonrasi-2-kente-uyari-tsunami-olusmasi-da-muhtemel-1093328087.html

türkiye

ege denizi

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2025

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), orhan tatar, ege denizi