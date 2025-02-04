https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/afad-muduru-orhan-tatardan-ege-denizindeki-pes-pese-depremlerle-ilgili-aciklama-1093337789.html
AFAD Müdürü Orhan Tatar'dan Ege Denizi'ndeki peş peşe depremlerle ilgili açıklama
AFAD Müdürü Orhan Tatar'dan Ege Denizi'ndeki peş peşe depremlerle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta Sputnik'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T12:00+0300
2025-02-04T12:00+0300
2025-02-04T12:10+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
orhan tatar
ege denizi
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Ege'deki Santorini Adası'nda artan sismik hareketlilik günlerdir devam ediyor. Yaşanan "Deprem fırtınasının" Türkiye’yi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta Sputnik'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına konuştu. Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye'nin kıyı kesimlerinde de endişeye neden olan depremlerle ilgili "Santorini'de gerçekleşen depremleri, sismik izleme ağımız üzerinden takip ediyoruz ve gerekli yerler ile paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısı 500'ü aştı. Şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı. Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü ancak herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorurden-pes-pese-depremler-sonrasi-2-kente-uyari-tsunami-olusmasi-da-muhtemel-1093328087.html
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ege denizi
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), orhan tatar, ege denizi
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), orhan tatar, ege denizi
AFAD Müdürü Orhan Tatar'dan Ege Denizi'ndeki peş peşe depremlerle ilgili açıklama
12:00 04.02.2025 (güncellendi: 12:10 04.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta Sputnik'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tatar, Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliğiyle ilgili "Santorini'de gerçekleşen depremleri, sismik izleme ağımız üzerinden takip ediyoruz ve gerekli yerler ile paylaşıyoruz" dedi.
Ege'deki Santorini Adası'nda artan sismik hareketlilik günlerdir devam ediyor. Yaşanan "Deprem fırtınasının" Türkiye’yi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta Sputnik'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına konuştu.
Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye'nin kıyı kesimlerinde de endişeye neden olan depremlerle ilgili "Santorini'de gerçekleşen depremleri, sismik izleme ağımız üzerinden takip ediyoruz ve gerekli yerler ile paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısı 500'ü aştı. Şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı. Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü ancak herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı.