13 dakikada çöken Santorini alarm veriyor: Türkiye'yi de etkileyebilecek dev felaket mi geliyor? Uğultu neyin işareti?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç. Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimi gitar fabrikası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanlığı’ndan SMA tedavisiyle ilgili açıklama geldi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/13-dakikada-coken-santorini-alarm-veriyor-turkiyeyi-de-etkileyebilecek-dev-felaket-mi-geliyor-1093325743.html
13 dakikada çöken Santorini alarm veriyor: Türkiye'yi de etkileyebilecek dev felaket mi geliyor? Uğultu neyin işareti?
13 dakikada çöken Santorini alarm veriyor: Türkiye'yi de etkileyebilecek dev felaket mi geliyor? Uğultu neyin işareti?
Sputnik Türkiye
Ege Denizi’nde 4 gündür süren deprem fırtınası, Türkiye ve Yunanistan’da büyük tedirginlik yarattı. Kandilli Rasathanesi’ne göre, bölgede son 72 saatte 500’den... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T07:40+0300
2025-02-04T07:44+0300
son depremler
ahmet cevdet yalçıner
ege
santorini
kandilli rasathanesi
odtü
şerif barış
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/01/1042951002_0:472:1200:1147_1920x0_80_0_0_9bc319dea4140ee538e59a36afe68b79.jpg
Santorini Adası, tarih boyunca depremler, volkanik patlamalar ve tsunamilerle anıldı. Bölge, M.Ö. 1600'lerde yaşanan büyük volkanik patlama sonrası şekil değiştirerek hilal formuna büründü. En son 2012 yılında görülen deprem fırtınası, şubat ayının ilk günlerinde yeniden etkisini gösterdi.📌 1956 yılında yaşanan 7.4 büyüklüğündeki iki deprem, büyük bir tsunamiye neden olmuştu.📌 Santorini ve çevresi, Ege Volkanik Arkı’nda yer aldığı için volkanik aktiviteler açısından kritik bir noktada bulunuyor.📌 Muğla’ya 180 km, İzmir’e 250 km uzaklıkta bulunan bölgedeki hareketlilik, Türkiye kıyılarını da etkileyebilir.Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner: Deprem fırtınası tsunamiye yol açabilirMilliyet'e konuşan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Ege’de yaşanan depremlerin Helenik Yayı'nda bulunan aktif fay hareketleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.Yalçıner, Türkiye kıyılarında deprem süresi 25-30 saniyeyi aşarsa, tsunami riskine karşı yüksek noktalara çıkılması gerektiğini de vurguladı.Doç. Dr. Bülent Doğan: Depremle birlikte uğultular duyuluyorKocaeli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi ve Yerbilimci Doç. Dr. Bülent Doğan, Santorini ve çevresinde yaşanan sismik hareketlerle birlikte duyulan uğultuların, yeraltı gaz çıkışları veya deniz tabanı hareketleriyle ilişkili olabileceğini belirtti.Bölgedeki hareketliliğin Akdeniz ve Ege kıyılarında ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Doğan, Türkiye’nin mavi sınırlarında da 6 ve üzeri büyüklüğünde depremler olabileceğini vurguladı.Prof. Dr. Şerif Barış: Deprem fırtınası mutlaka büyük deprem üretecek anlamına gelmezKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, deprem fırtınalarının her zaman büyük bir depremle sonuçlanmayabileceğini belirtti.Prof. Dr. Barış, Türkiye kıyılarında tsunami riskine karşı acil durum planlarının güncellenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Türkiye depreme ve tsunamiye hazır mı?Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunan bir ülke ve her an büyük bir depremle karşı karşıya kalabilir. Uzmanlara göre, bireysel ve kurumsal afet planlarının artırılması hayati önem taşıyor.📌 AFAD’ın Türkiye genelinde yürüttüğü "İl Risk Azaltma Planları" eksiksiz uygulanmalı.📌 Deniz kıyısındaki şehirlerde tsunami tatbikatları ve erken uyarı sistemleri güçlendirilmeli.📌 Şirketler ve kamu kurumları, afet senaryoları oluşturmalı.Prof. Dr. Şerif Barış’ın önerisiyle, Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya ve ABD’de olduğu gibi Türkiye’de de Afet Bakanlığı’nın kurulması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/mta-turkiye-fay-hatti-haritasi-yenilendi-tehlikedeki-45-il-ve-110-ilce-aciklandi-evinizin-altindan-1093324507.html
ege
santorini
kandilli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/01/1042951002_0:359:1200:1259_1920x0_80_0_0_8a41b86205bddb1514a02c9c8e6a982b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ege denizi deprem fırtınası, santorini deprem riski, ege denizi tsunami tehlikesi, ege volkanik hareketlilik, ege deprem fırtınası 2025, santorini volkan patlar mı, ege denizi sismik aktivite, ege tsunami riski 2025, ege deprem fırtınası ne zaman bitecek, türkiye'yi etkileyen depremler, ege depremleri son dakika, santorini volkanik patlama riski, santorini deprem mi olacak, ege denizi büyük deprem olur mu, ege'de büyük deprem bekleniyor mu, ege deprem uzman yorumları, ege tsunami olur mu, türkiye'de tsunami riski var mı
ege denizi deprem fırtınası, santorini deprem riski, ege denizi tsunami tehlikesi, ege volkanik hareketlilik, ege deprem fırtınası 2025, santorini volkan patlar mı, ege denizi sismik aktivite, ege tsunami riski 2025, ege deprem fırtınası ne zaman bitecek, türkiye'yi etkileyen depremler, ege depremleri son dakika, santorini volkanik patlama riski, santorini deprem mi olacak, ege denizi büyük deprem olur mu, ege'de büyük deprem bekleniyor mu, ege deprem uzman yorumları, ege tsunami olur mu, türkiye'de tsunami riski var mı

13 dakikada çöken Santorini alarm veriyor: Türkiye'yi de etkileyebilecek dev felaket mi geliyor? Uğultu neyin işareti?

07:40 04.02.2025 (güncellendi: 07:44 04.02.2025)
© Fotoğraf : Instagram / Roscosmos / Ivan VagnerEylül'ün uzay fotoğrafları
Eylül'ün uzay fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© Fotoğraf : Instagram / Roscosmos / Ivan Vagner
Abone ol
Ege Denizi’nde 4 gündür süren deprem fırtınası, Türkiye ve Yunanistan’da büyük tedirginlik yarattı. Kandilli Rasathanesi’ne göre, bölgede son 72 saatte 500’den fazla deprem kaydedildi ve en büyük sarsıntı 5.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Peki, bu hareketlilik Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? İşte 3 uzmandan çarpıcı açıklamalar...
Santorini Adası, tarih boyunca depremler, volkanik patlamalar ve tsunamilerle anıldı. Bölge, M.Ö. 1600'lerde yaşanan büyük volkanik patlama sonrası şekil değiştirerek hilal formuna büründü. En son 2012 yılında görülen deprem fırtınası, şubat ayının ilk günlerinde yeniden etkisini gösterdi.
📌 1956 yılında yaşanan 7.4 büyüklüğündeki iki deprem, büyük bir tsunamiye neden olmuştu.
📌 Santorini ve çevresi, Ege Volkanik Arkı’nda yer aldığı için volkanik aktiviteler açısından kritik bir noktada bulunuyor.
📌 Muğla’ya 180 km, İzmir’e 250 km uzaklıkta bulunan bölgedeki hareketlilik, Türkiye kıyılarını da etkileyebilir.

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner: Deprem fırtınası tsunamiye yol açabilir

Milliyet'e konuşan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Ege’de yaşanan depremlerin Helenik Yayı'nda bulunan aktif fay hareketleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.
"Santorini’de gözlemlenen sismik hareketlilik, bölgedeki aktif fayların ve volkanik yapının hala canlı olduğunu gösteriyor. 1956'da Amorgos Depremi sonrası Fethiye’de 1 metreyi bulan tsunami dalgaları kaydedilmişti. Şu an yaşanan hareketlilik, benzer bir riskin olduğunu ortaya koyuyor."
Yalçıner, Türkiye kıyılarında deprem süresi 25-30 saniyeyi aşarsa, tsunami riskine karşı yüksek noktalara çıkılması gerektiğini de vurguladı.

Doç. Dr. Bülent Doğan: Depremle birlikte uğultular duyuluyor

Kocaeli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi ve Yerbilimci Doç. Dr. Bülent Doğan, Santorini ve çevresinde yaşanan sismik hareketlerle birlikte duyulan uğultuların, yeraltı gaz çıkışları veya deniz tabanı hareketleriyle ilişkili olabileceğini belirtti.
"1999 Gölcük Depremi’nde de benzer sesler duyulmuştu. Eğer Santorini’de şu anda yer kabuğunda ısı değişimi ya da gaz çıkışı varsa, bu durum volkanik bir hareketin işareti olabilir."
Bölgedeki hareketliliğin Akdeniz ve Ege kıyılarında ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Doğan, Türkiye’nin mavi sınırlarında da 6 ve üzeri büyüklüğünde depremler olabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Şerif Barış: Deprem fırtınası mutlaka büyük deprem üretecek anlamına gelmez

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, deprem fırtınalarının her zaman büyük bir depremle sonuçlanmayabileceğini belirtti.
"Zaman zaman deprem fırtınaları birkaç gün, bazen aylarca sürebilir. Ancak her zaman büyük bir deprem üretmeleri şart değildir. 1995 Dinar Depremi’nde de önce 4-5 büyüklüğünde depremler yaşanmış, insanlar dışarı çıkmış ama 3 gün sonra büyük deprem gerçekleşmişti. Yunanistan’da da benzer bir senaryo yaşanabilir."
Prof. Dr. Barış, Türkiye kıyılarında tsunami riskine karşı acil durum planlarının güncellenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye depreme ve tsunamiye hazır mı?

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunan bir ülke ve her an büyük bir depremle karşı karşıya kalabilir. Uzmanlara göre, bireysel ve kurumsal afet planlarının artırılması hayati önem taşıyor.
📌 AFAD’ın Türkiye genelinde yürüttüğü "İl Risk Azaltma Planları" eksiksiz uygulanmalı.
📌 Deniz kıyısındaki şehirlerde tsunami tatbikatları ve erken uyarı sistemleri güçlendirilmeli.
📌 Şirketler ve kamu kurumları, afet senaryoları oluşturmalı.
Prof. Dr. Şerif Barış’ın önerisiyle, Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya ve ABD’de olduğu gibi Türkiye’de de Afet Bakanlığı’nın kurulması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.
Fay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
SON DEPREMLER
MTA Türkiye fay hattı haritası yenilendi, tehlikedeki 45 il ve 110 ilçe açıklandı: Evinizin altından fay geçiyor mu?
06:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала