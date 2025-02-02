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Ege Denizi'nde 48 saatte 200'den fazla deprem: Miçotakis acil toplantı kararı aldı
Ege Denizi'nde 48 saatte 200'den fazla deprem: Miçotakis acil toplantı kararı aldı
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde olmak üzere son 48 saatte art arda 200'den fazla kaydedilen deprem sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis acil toplantı kararı... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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kiryakos miçotakis
deprem
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Yunanistan’ın Santorini adası ve çevresinde sismik hareketliliğin dünden sonra bugün gün boyu devam etmesi sonucu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis acil toplantı kararı aldı.Santorini’nin de dahil olduğu Kiklad Adaları bölgesinde son 48 saatte 200’den fazla deprem kaydedildi.Depremler sonrası bazı önlemeler alınan Yunanistan'da 4 adada okullar tatil edildi. Bölgede bir kurtarma ekibi konuşlandırıldı. Drone operatörü ekibi ve kurtarma helikopteri Santorini’de hazır bekletiliyor.Aynı zamanda Santorini, Amorgos ve Los Adalarında seyyar sağlık birimlerinin oluşturulduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/afad-duyurdu-ege-denizinde-45-ve-44-buyuklugunde-deprem-1093287848.html
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kiryakos miçotakis, deprem, ege denizi, son dakika
kiryakos miçotakis, deprem, ege denizi, son dakika

Ege Denizi'nde 48 saatte 200'den fazla deprem: Miçotakis acil toplantı kararı aldı

21:38 02.02.2025 (güncellendi: 22:34 02.02.2025)
© AP Photo / Giannis PapanikosYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Giannis Papanikos
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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde olmak üzere son 48 saatte art arda 200'den fazla kaydedilen deprem sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis acil toplantı kararı aldı.
Yunanistan’ın Santorini adası ve çevresinde sismik hareketliliğin dünden sonra bugün gün boyu devam etmesi sonucu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis acil toplantı kararı aldı.
Santorini’nin de dahil olduğu Kiklad Adaları bölgesinde son 48 saatte 200’den fazla deprem kaydedildi.
Depremler sonrası bazı önlemeler alınan Yunanistan'da 4 adada okullar tatil edildi. Bölgede bir kurtarma ekibi konuşlandırıldı. Drone operatörü ekibi ve kurtarma helikopteri Santorini’de hazır bekletiliyor.
Aynı zamanda Santorini, Amorgos ve Los Adalarında seyyar sağlık birimlerinin oluşturulduğu belirtildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 ve 4.4 büyüklüğünde deprem
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