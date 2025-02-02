https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/yunanistan-basbakani-micotakis-ege-denizindeki-depremler-sonrasi-acil-toplanti-karari-aldi-1093288442.html
Ege Denizi'nde 48 saatte 200'den fazla deprem: Miçotakis acil toplantı kararı aldı
Ege Denizi'nde 48 saatte 200'den fazla deprem: Miçotakis acil toplantı kararı aldı
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde olmak üzere son 48 saatte art arda 200'den fazla kaydedilen deprem sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis acil toplantı kararı... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T21:38+0300
2025-02-02T21:38+0300
2025-02-02T22:34+0300
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kiryakos miçotakis
deprem
ege denizi
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Yunanistan’ın Santorini adası ve çevresinde sismik hareketliliğin dünden sonra bugün gün boyu devam etmesi sonucu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis acil toplantı kararı aldı.Santorini’nin de dahil olduğu Kiklad Adaları bölgesinde son 48 saatte 200’den fazla deprem kaydedildi.Depremler sonrası bazı önlemeler alınan Yunanistan'da 4 adada okullar tatil edildi. Bölgede bir kurtarma ekibi konuşlandırıldı. Drone operatörü ekibi ve kurtarma helikopteri Santorini’de hazır bekletiliyor.Aynı zamanda Santorini, Amorgos ve Los Adalarında seyyar sağlık birimlerinin oluşturulduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/afad-duyurdu-ege-denizinde-45-ve-44-buyuklugunde-deprem-1093287848.html
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kiryakos miçotakis, deprem, ege denizi, son dakika
kiryakos miçotakis, deprem, ege denizi, son dakika
Ege Denizi'nde 48 saatte 200'den fazla deprem: Miçotakis acil toplantı kararı aldı
21:38 02.02.2025 (güncellendi: 22:34 02.02.2025)
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde olmak üzere son 48 saatte art arda 200'den fazla kaydedilen deprem sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis acil toplantı kararı aldı.
Yunanistan’ın Santorini adası ve çevresinde sismik hareketliliğin dünden sonra bugün gün boyu devam etmesi sonucu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis acil toplantı kararı aldı.
Santorini’nin de dahil olduğu Kiklad Adaları bölgesinde son 48 saatte 200’den fazla deprem kaydedildi.
Depremler sonrası bazı önlemeler alınan Yunanistan'da 4 adada okullar tatil edildi. Bölgede bir kurtarma ekibi konuşlandırıldı. Drone operatörü ekibi ve kurtarma helikopteri Santorini’de hazır bekletiliyor.
Aynı zamanda Santorini, Amorgos ve Los Adalarında seyyar sağlık birimlerinin oluşturulduğu belirtildi.