https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/yargitayin-pinar-gultekin-kararina-itiraz-1093299587.html
Yargıtay'ın Pınar Gültekin kararına itiraz
Yargıtay'ın Pınar Gültekin kararına itiraz
Sputnik Türkiye
27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın verdiği bozma kararı tepkilere neden... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T11:24+0300
2025-02-03T11:24+0300
2025-02-03T11:25+0300
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pınar gültekin, yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
pınar gültekin, yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
Yargıtay'ın Pınar Gültekin kararına itiraz
11:24 03.02.2025 (güncellendi: 11:25 03.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın verdiği bozma kararı tepkilere neden oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise bozma kararına itirazda bulundu.