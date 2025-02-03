Yargıtay'ın Pınar Gültekin kararına itiraz

Ayrıntılar geliyor

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın verdiği bozma kararı tepkilere neden oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise bozma kararına itirazda bulundu.