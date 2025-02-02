https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/yargitay-pinar-gultekini-oldurup-cesedini-yakan-sanigin-muebbet-hapsini-canavarca-hisle-oldurmegi-1093276286.html
Yargıtay, Pınar Gültekin'i öldürüp cesedini yakan sanığın müebbet cezasını 'canavarca hisle' öldürmediği için bozdu
Yargıtay, Pınar Gültekin'i öldürüp cesedini yakan sanığın müebbet cezasını 'canavarca hisle' öldürmediği için bozdu
Sputnik Türkiye
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldüren sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T10:52+0300
2025-02-02T10:52+0300
2025-02-02T10:55+0300
türkiye
cemal metin avcı
pınar gültekin
mertcan avcı
yargıtay
kadına şiddet
kadın cinayetleri
kadın cinayeti
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Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, dosya kapsamında sanık Cemal Metin Avcı'ya tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Mertcan Avcı'ya ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti. Kararın taraflarca temyiz edildiğini ve dosyanın Yargıtay'a gönderildiğini belirten Epözdemir, şunları kaydetti:'7 yıl yatacak'Yargıtay'ın bozma kararını eleştiren Epözdemir, "İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda karar verir ve karar bu haliyle kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır. Kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır. Ceza infaz hukukunun temel ve evrensel prensibi ve amacı ıslah iken, bize göre hunharca ve vahşice cinayet işleyen bu sanığın henüz ıslah olmadan topluma karışması kamu vicdanında ve müvekkil ailenin vicdanında derin yaralar açacaktır" ifadelerini kullandı.Epözdemir, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin oy çokluğuyla vermiş olduğu kararın kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadele iradesini akamete uğratabilecek olan bir karar olduğunu savundu.Kararın tarih önünde müvekkil ailenin ve kamu vicdanında mahkum olacağını aktaran Epözdemir, "Yargıtay'ın bu bozma kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin direnme kararı vermesi ve failin hak ettiği emsal mahiyette cezalandırılabilmesi için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.Pınar Gültekin'e ne olmuştu?Sanık Avcı, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i 2020'de boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını ve üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti. Davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermişti. Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.Mertcan Avcı'ya da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırılmıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müebbet hapis cezası sonrası dosya, sanık avukatı tarafından temyize gönderilmişti.
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cemal metin avcı, pınar gültekin, mertcan avcı, yargıtay, kadına şiddet, kadın cinayetleri, kadın cinayeti
cemal metin avcı, pınar gültekin, mertcan avcı, yargıtay, kadına şiddet, kadın cinayetleri, kadın cinayeti
Yargıtay, Pınar Gültekin'i öldürüp cesedini yakan sanığın müebbet cezasını 'canavarca hisle' öldürmediği için bozdu
10:52 02.02.2025 (güncellendi: 10:55 02.02.2025)
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldüren sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i "canavarca hisle" öldürmediği gerekçesiyle cezayı bozduğu belirtildi.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, dosya kapsamında sanık Cemal Metin Avcı'ya tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Mertcan Avcı'ya ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti. Kararın taraflarca temyiz edildiğini ve dosyanın Yargıtay'a gönderildiğini belirten Epözdemir, şunları kaydetti:
"Henüz tarafımıza tebliğ edilmeyen, bilgimizin olmadığı ve her nasılsa basınla paylaşılan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararını biz de basından öğrendik. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkan vekili ile iki üyenin karşı oyuna rağmen, üçe iki şekilde oy çokluğuyla kararı bozmuştur. Sanık Cemal Metin Avcı'nın müvekkillerin kızı Pınar Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozulmuştur."
Yargıtay'ın bozma kararını eleştiren Epözdemir, "İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda karar verir ve karar bu haliyle kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır. Kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır. Ceza infaz hukukunun temel ve evrensel prensibi ve amacı ıslah iken, bize göre hunharca ve vahşice cinayet işleyen bu sanığın henüz ıslah olmadan topluma karışması kamu vicdanında ve müvekkil ailenin vicdanında derin yaralar açacaktır" ifadelerini kullandı.
Epözdemir, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin oy çokluğuyla vermiş olduğu kararın kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadele iradesini akamete uğratabilecek olan bir karar olduğunu savundu.
Kararın tarih önünde müvekkil ailenin ve kamu vicdanında mahkum olacağını aktaran Epözdemir, "Yargıtay'ın bu bozma kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin direnme kararı vermesi ve failin hak ettiği emsal mahiyette cezalandırılabilmesi için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Pınar Gültekin'e ne olmuştu?
Sanık Avcı, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i 2020'de boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını ve üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti. Davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermişti. Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.
Mertcan Avcı'ya da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırılmıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müebbet hapis cezası sonrası dosya, sanık avukatı tarafından temyize gönderilmişti.