https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/yalovada-sebeke-suyundaki-kopurmenin-nedeni-aciklandi-1093310274.html

Yalova'da şebeke suyundaki köpürmenin nedeni açıklandı

Yalova'da şebeke suyundaki köpürmenin nedeni açıklandı

Sputnik Türkiye

Yalova Valiliği, içme suyu hattında yaşanan "köpüklenme" olayıyla ilgili incelemelerin tamamlandığını duyurdu. Yapılan araştırmalarda, dereye temizlik ve... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T15:11+0300

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türkiye

yalova

bulaşık deterjanı

valilik

köpük

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29 Ocak akşam saatlerinde Yalova’nın içme suyu kaynağı olan Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda köpüklenme tespit edildi. Olayın ardından, halk sağlığını koruma amacıyla kent genelinde 1 gün süreyle su kesintisi uygulandı.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, köpüklenmeye neden olan maddenin dereye bilinçli olarak atıldığı ortaya çıktı. Savcılık talimatıyla olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandıKurtköy Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U. ve eski belediye çalışanı olan S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alındı. Yalova Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden G.K., Ö.B. ve N.U. serbest bırakıldı, ancak muhtar Y.T. ile eski belediye çalışanı S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yalova Valiliği’nden açıklamaYalova Valiliği, köpüklenme olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak yapılan araştırmada dereye, suyun köpürmesine neden olan bir madde (genellikle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük artırıcı olarak kullanılan bir bileşik) atıldığı tespit edilmiştir. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklanmış, 3’ü serbest bırakılmıştır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-akomdan-yeni-uyari-tarih-verdi-dondurucu-soguk-geliyor-1093308792.html

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yalova, bulaşık deterjanı, valilik, köpük