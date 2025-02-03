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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/washington-post-israil-isgal-altindaki-golan-tepelerinde-yeni-askeri-usler-insa-ediyor-1093310777.html
İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler inşa ediyor
İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler inşa ediyor
Sputnik Türkiye
Washington Post (WP) gazetesi, Suriye'deki varlığının geçici olduğunu öne süren İsrail'in, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde iki yeni askeri üs inşa... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T15:55+0300
2025-02-03T16:26+0300
dünya
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Amerikan Washington Post (WP) gazetesi İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler inşa ettiğinin haberini paylaştı.İsrail'in genişleme faaliyetiWP, uydu görüntülerine ve uzmanların görüşlerine dayandırarak İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde askeri açıdan genişleme faaliyetlerinin ispatlandığına ilişkin haber yayımladı.Görüntüler, İsrail'in Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde bölge sakinlerine ve uluslararası topluma bölgedeki varlığının geçici olacağını iddia etmesine rağmen iki askeri üs kurmaya başladığını ortaya koydu.6'dan fazla bina inşaatıWashington Post tarafından incelenen uydu görüntüleri, duvarlarla çevrili İsrail üssünde yarım düzineden fazla bina ve araç ile bu üssün yaklaşık 8 kilometre güneyinde benzer inşaat alanını gösteriyor.Gözlem için ayrı ulaşım için ayrı üslerİlk üssün birkaç kilometre güneyinde ise WP'ye konuşan uzmanların "üçüncü askeri üs" olarak yorumladığı, temizlenmiş arazi görülüyor. Bu iki üs ve temizlenmiş arazi, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölge olarak belirlenen yerde bulunuyor.Uydu görüntülerinde ayrıca Kuneytra ilinin yaklaşık 16 kilometre güneyinde, tampon bölge ile Kodana köyü arasındaki yeni yol dikkati çekiyor.Uydu görüntülerini kullanarak askeri olayları belgeleyen ve analiz eden Contested Grounds'tan William Goodhind, ilk üssün gözlem için, ikincisinin ise bölgedeki yollara daha iyi erişim sağlanması amacıyla kullanılabileceğini belirterek temizlenmiş arazide de üçüncü askeri üssün kurulabileceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/israil-devlet-televizyonundan-trump-suriyedeki-abd-askerlerini-cekecegini-tel-avive-iletti-iddiasi-1093147873.html
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israil, golan tepeleri, suriye, washington post, abd

İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler inşa ediyor

15:55 03.02.2025 (güncellendi: 16:26 03.02.2025)
© AP Photo / Gil Eliyahuİsrail ordusu Golan Tepeleri'ne saldırdı
İsrail ordusu Golan Tepeleri'ne saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Gil Eliyahu
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Washington Post (WP) gazetesi, Suriye'deki varlığının geçici olduğunu öne süren İsrail'in, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde iki yeni askeri üs inşa ettiğini yazdı.
Amerikan Washington Post (WP) gazetesi İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler inşa ettiğinin haberini paylaştı.

İsrail'in genişleme faaliyeti

WP, uydu görüntülerine ve uzmanların görüşlerine dayandırarak İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde askeri açıdan genişleme faaliyetlerinin ispatlandığına ilişkin haber yayımladı.
Görüntüler, İsrail'in Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde bölge sakinlerine ve uluslararası topluma bölgedeki varlığının geçici olacağını iddia etmesine rağmen iki askeri üs kurmaya başladığını ortaya koydu.

6'dan fazla bina inşaatı

Washington Post tarafından incelenen uydu görüntüleri, duvarlarla çevrili İsrail üssünde yarım düzineden fazla bina ve araç ile bu üssün yaklaşık 8 kilometre güneyinde benzer inşaat alanını gösteriyor.

Gözlem için ayrı ulaşım için ayrı üsler

İlk üssün birkaç kilometre güneyinde ise WP'ye konuşan uzmanların "üçüncü askeri üs" olarak yorumladığı, temizlenmiş arazi görülüyor. Bu iki üs ve temizlenmiş arazi, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölge olarak belirlenen yerde bulunuyor.
Uydu görüntülerinde ayrıca Kuneytra ilinin yaklaşık 16 kilometre güneyinde, tampon bölge ile Kodana köyü arasındaki yeni yol dikkati çekiyor.
Uydu görüntülerini kullanarak askeri olayları belgeleyen ve analiz eden Contested Grounds'tan William Goodhind, ilk üssün gözlem için, ikincisinin ise bölgedeki yollara daha iyi erişim sağlanması amacıyla kullanılabileceğini belirterek temizlenmiş arazide de üçüncü askeri üssün kurulabileceğini kaydetti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
İsrail devlet televizyonundan 'Trump Suriye'deki ABD askerlerini çekeceğini Tel Aviv'e iletti' iddiası
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