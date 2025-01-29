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İsrail devlet televizyonundan 'Trump Suriye'deki ABD askerlerini çekeceğini Tel Aviv'e iletti' iddiası
İsrail devlet televizyonundan 'Trump Suriye'deki ABD askerlerini çekeceğini Tel Aviv'e iletti' iddiası
Sputnik Türkiye
İsrail devlet televizyonunun iddiasına göre ABD Başkanı Trump, Suriye'de bulunan ABD askerilerini geri çekme niyetini Tel Aviv'e bildirdi. Televizyon kanalı... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T00:18+0300
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İsrail Kamusal Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan habere göre Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililer Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e bir mesaj iletti.Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği öne sürüldü.Trump'ın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.Haberdeki iddiaya yönelik ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trumpin-ilk-beyaz-saray-misafiri-belli-oldu-trump-netanyahu-ile-gorusecek-1093145672.html
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suriye, israil, tel aviv, israil kamusal yayın kuruluşu (kan)
suriye, israil, tel aviv, israil kamusal yayın kuruluşu (kan)

İsrail devlet televizyonundan 'Trump Suriye'deki ABD askerlerini çekeceğini Tel Aviv'e iletti' iddiası

00:18 29.01.2025 (güncellendi: 00:20 29.01.2025)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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İsrail devlet televizyonunun iddiasına göre ABD Başkanı Trump, Suriye'de bulunan ABD askerilerini geri çekme niyetini Tel Aviv'e bildirdi. Televizyon kanalı, bu durumun İsrail'de endişe yarattığını belirtti.
İsrail Kamusal Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan habere göre Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililer Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e bir mesaj iletti.
Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği öne sürüldü.
Trump'ın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.
Haberdeki iddiaya yönelik ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.
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