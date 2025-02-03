https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/victor-nelsson-resmen-italyada-haydi-roma-diyerek-gitti-1093314259.html

Victor Nelsson resmen İtalya'da: ‘Haydi Roma’ diyerek gitti

Victor Nelsson resmen İtalya'da: ‘Haydi Roma’ diyerek gitti

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Roma ile transfer görüşmeleri için İtalya’ya gitti. Danimarkalı oyuncu hem sağlık kontrolünden geçecek hem de... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T17:02+0300

2025-02-03T17:02+0300

2025-02-03T17:02+0300

victor nelsson

kopenhag

galatasaray

roma

süper kupa

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Kendi isteği doğrultusunda transfer görüşmeleri nedeniyle bu akşam yapılacak olan Galatasaray-Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Victor Nelsson, İtalya’ya gitti. Danimarkalı oyuncu hem sağlık kontrolünden geçecek hem de resmi sözleşmeye imza atacak. Nelsson’un ilk sözleri ‘Hadi Roma’ olduRoma ile anlaşan Victor Nelsson’un ilk sözleri ‘Hadi Roma’ oldu. Basın mensuplarının görüntülediği futbolcu “Forza Roma (Hadi Roma)” diyerek kameralara gülümsedi.Galatasaray cephesinden ses yokRoma’ya imza atması beklenen tecrübeli savunma oyuncusu Victor Nelsson’un transferiyle ilgili Galatasaray cephesinden henüz açıklama yapılmadı.Nelsson’un Galatasaray performansı2021-2022 sezonunda Danimarka’nın Kopenhag takımından 7 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Nelsson; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Victor Nelsson, Galatasaray'da 144 resmi maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşamıştı.Transferin şartları ortaya çıktıİtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; transfer satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle gerçekleşecek. Böylece Roma bu transfer için Galatasaray'a 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek ve sezon sonunda oyuncunun bonservisini almak isterse 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olacak.Victor Nelsson kimdir?14 Ekim 1998 doğumlu olan Victor Nelsson, 27 yaşındadır. Ünlü futbolcu Galatasaray'da 144 resmi maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşamıştı. Ayrıca oyuncunun 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu da bulunuyor. Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro.

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