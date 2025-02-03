https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/valilik-acikladi-20-kilometre-capinda-karantina-karari-verildi-1093293061.html
Valilik açıkladı: 20 kilometre çapında karantina kararı verildi
Valilik açıkladı: 20 kilometre çapında karantina kararı verildi
Sputnik Türkiye
Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ‘O’ tipi şap hastalığının tespit edildiğini duyurdu. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T07:23+0300
2025-02-03T07:23+0300
2025-02-03T07:23+0300
türkiye
elazığ valiliği
karakoçan
palu
elazığ
şap salgını
karantina
sağlık
hayvancılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/02/1043928792_0:375:2000:1500_1920x0_80_0_0_fa36c54ae25fb756773aa0b629675f0c.jpg
Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde şap hastalığının görüldüğünü resmen açıkladı. Hastalığın hayvanlar arasında hızla yayılmasını engellemek amacıyla etkilenen bölgelerde 10 kilometre yarıçapında karantina uygulanıyor.Valilikten yapılan açıklamada, "Şap hastalığı hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır." ifadelerine yer verildi.Yetkililer harekete geçtiHastalığın tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Uzman ekipler, inceleme ve eğitim çalışmalarına başladı.Ayrıca il ve ilçe tarım müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, aşılama ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Üreticilere önemli uyarıYetkililer, şüpheli bir vaka ile karşılaşılması durumunda üreticilerin derhal il veya ilçe tarım müdürlüklerine haber vermesi gerektiğini belirtti.Şap hastalığına rağmen hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca olmadığı da resmi açıklamada yer aldı.Şap Hastalığı Nedir?Şap hastalığı, özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen, yüksek derecede bulaşıcı bir viral enfeksiyon olarak biliniyor. Ağız, ayak ve tırnak bölgesinde yaralar oluşturan hastalık, hızla yayılma riski taşıyor ve ekonomik kayıplara neden olabiliyor.Yetkililer, hastalığın kontrol altına alınması için aşılama çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, bölgedeki üreticilerin önlemlere sıkı şekilde uymasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/reflu-sanildi-bir-gunde-63-kez-olumden-dondu-bu-belirtiler-varsa-akalazya-olabilirsiniz-1093292165.html
türkiye
karakoçan
palu
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/02/1043928792_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_fda8dc0c4d8aa8963b5c606897318167.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elazığ valiliği, karakoçan, palu, elazığ, şap salgını, karantina, sağlık, hayvancılık
elazığ valiliği, karakoçan, palu, elazığ, şap salgını, karantina, sağlık, hayvancılık
Valilik açıkladı: 20 kilometre çapında karantina kararı verildi
Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ‘O’ tipi şap hastalığının tespit edildiğini duyurdu. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede 10 kilometre çapında karantina uygulaması başlatıldı. Yetkililer, aşılama çalışmalarının devam ettiğini ve üreticilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde şap hastalığının görüldüğünü resmen açıkladı. Hastalığın hayvanlar arasında hızla yayılmasını engellemek amacıyla etkilenen bölgelerde 10 kilometre yarıçapında karantina uygulanıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, "Şap hastalığı hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Yetkililer harekete geçti
Hastalığın tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
ekipleri bölgeye sevk edildi. Uzman ekipler, inceleme ve eğitim çalışmalarına başladı.
Ayrıca il ve ilçe tarım müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, aşılama ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yetkililer, şüpheli bir vaka ile karşılaşılması durumunda üreticilerin derhal il veya ilçe tarım müdürlüklerine haber vermesi gerektiğini belirtti.
Şap hastalığına rağmen hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca olmadığı da resmi açıklamada yer aldı.
Şap hastalığı, özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen, yüksek derecede bulaşıcı bir viral enfeksiyon olarak biliniyor. Ağız, ayak ve tırnak bölgesinde yaralar oluşturan hastalık, hızla yayılma riski taşıyor ve ekonomik kayıplara neden olabiliyor.
Yetkililer, hastalığın kontrol altına alınması için aşılama çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, bölgedeki üreticilerin önlemlere sıkı şekilde uymasının büyük önem taşıdığını vurguladı.