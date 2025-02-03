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Valilik açıkladı: 20 kilometre çapında karantina kararı verildi
Valilik açıkladı: 20 kilometre çapında karantina kararı verildi
Sputnik Türkiye
Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ‘O’ tipi şap hastalığının tespit edildiğini duyurdu. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T07:23+0300
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türkiye
elazığ valiliği
karakoçan
palu
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sağlık
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Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde şap hastalığının görüldüğünü resmen açıkladı. Hastalığın hayvanlar arasında hızla yayılmasını engellemek amacıyla etkilenen bölgelerde 10 kilometre yarıçapında karantina uygulanıyor.Valilikten yapılan açıklamada, "Şap hastalığı hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır." ifadelerine yer verildi.Yetkililer harekete geçtiHastalığın tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Uzman ekipler, inceleme ve eğitim çalışmalarına başladı.Ayrıca il ve ilçe tarım müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, aşılama ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Üreticilere önemli uyarıYetkililer, şüpheli bir vaka ile karşılaşılması durumunda üreticilerin derhal il veya ilçe tarım müdürlüklerine haber vermesi gerektiğini belirtti.Şap hastalığına rağmen hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca olmadığı da resmi açıklamada yer aldı.Şap Hastalığı Nedir?Şap hastalığı, özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen, yüksek derecede bulaşıcı bir viral enfeksiyon olarak biliniyor. Ağız, ayak ve tırnak bölgesinde yaralar oluşturan hastalık, hızla yayılma riski taşıyor ve ekonomik kayıplara neden olabiliyor.Yetkililer, hastalığın kontrol altına alınması için aşılama çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, bölgedeki üreticilerin önlemlere sıkı şekilde uymasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
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elazığ valiliği, karakoçan, palu, elazığ, şap salgını, karantina, sağlık, hayvancılık
elazığ valiliği, karakoçan, palu, elazığ, şap salgını, karantina, sağlık, hayvancılık

Valilik açıkladı: 20 kilometre çapında karantina kararı verildi

07:23 03.02.2025
© İHA / ORKUN KAYASakarya - karantina
Sakarya - karantina - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© İHA / ORKUN KAYA
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Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ‘O’ tipi şap hastalığının tespit edildiğini duyurdu. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede 10 kilometre çapında karantina uygulaması başlatıldı. Yetkililer, aşılama çalışmalarının devam ettiğini ve üreticilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde şap hastalığının görüldüğünü resmen açıkladı. Hastalığın hayvanlar arasında hızla yayılmasını engellemek amacıyla etkilenen bölgelerde 10 kilometre yarıçapında karantina uygulanıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, "Şap hastalığı hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer harekete geçti

Hastalığın tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Uzman ekipler, inceleme ve eğitim çalışmalarına başladı.
Ayrıca il ve ilçe tarım müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, aşılama ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Üreticilere önemli uyarı
Yetkililer, şüpheli bir vaka ile karşılaşılması durumunda üreticilerin derhal il veya ilçe tarım müdürlüklerine haber vermesi gerektiğini belirtti.
Şap hastalığına rağmen hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca olmadığı da resmi açıklamada yer aldı.

Şap Hastalığı Nedir?

Şap hastalığı, özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen, yüksek derecede bulaşıcı bir viral enfeksiyon olarak biliniyor. Ağız, ayak ve tırnak bölgesinde yaralar oluşturan hastalık, hızla yayılma riski taşıyor ve ekonomik kayıplara neden olabiliyor.
Yetkililer, hastalığın kontrol altına alınması için aşılama çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, bölgedeki üreticilerin önlemlere sıkı şekilde uymasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
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