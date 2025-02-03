https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/reflu-sanildi-bir-gunde-63-kez-olumden-dondu-bu-belirtiler-varsa-akalazya-olabilirsiniz-1093292165.html

Reflü sanıldı, bir günde 63 kez ölümden döndü: 'Bu belirtiler varsa Akalazya olabilirsiniz'

Reflü sanıldı, bir günde 63 kez ölümden döndü: 'Bu belirtiler varsa Akalazya olabilirsiniz'

Sputnik Türkiye

25 yaşındaki Baynard, yemek yerken yutkunma güçlüğü yaşamaya başladı. İlk etapta önemsemedi ancak zamanla şikayetleri arttı. Reflü teşhisi konan Baynard... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T07:11+0300

2025-02-03T07:11+0300

2025-02-03T07:11+0300

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Sağlıklı bir çocukluk geçiren Elise Baynard, 2020 yılında yemek yerken zorlanmaya başladı. Katı yiyecekler boğazına takılıyor, su içerken bile zorlanıyordu. Özellikle makarna ve ekmek gibi gıdalar yemek borusunda takılıp kalıyordu.Durum giderek kötüleşince, aile hekimine başvurdu ve reflü teşhisi konuldu. Verilen ilaçları kullanmasına rağmen şikayetleri azalmadı. Endoskopi yapıldı ancak hiçbir sorun tespit edilemedi.Zamanla yemek yemesi neredeyse imkansız hale geldi. Sadece ayakta durarak beslenebiliyordu. Üstelik bir gün içerisinde 63 kez boğulma tehlikesi atlattığını fark etti. Kilo kaybı hızlandı ve 37 kiloya kadar düştü.Hastalığın adını 5 yıl sonra öğrendiBaynard, yıllarca süren belirsizlikten sonra Londra’da bir doktora başvurdu. Boğazındaki kas hareketlerini inceleyen manometri testi yapıldı. Sonunda gerçek ortaya çıktı: Akalazya hastasıydı.Akalazya, yemek borusunun alt kısmındaki kasların çalışmaması nedeniyle yiyeceklerin mideye geçişini zorlaştıran nadir bir hastalık. Hastalığın kesin bir tedavisi yok ancak bazı cerrahi yöntemlerle belirtiler kontrol altına alınabiliyor.Uzmanı anlatıyor: Akalazya nedir? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, Akalazya’nın yutma güçlüğüne neden olan bir yemek borusu hastalığı olduğunu söylüyor. Göral’a göre bu hastalık genellikle reflü ile karıştırılıyor."Akalazya hastalarında yemek borusundaki kaslar düzgün çalışmaz. Yiyecekler mideye inemez ve yemek borusunda birikir. Bazen yiyecekler geri gelerek ağızda acı bir tat bırakır, göğüs ağrısına yol açar."Hastalığın genellikle 20 ila 50 yaşları arasında görüldüğünü belirten Prof. Dr. Göral, vakaların son yıllarda dört kat arttığını vurguluyor.Kesin tedavisi yok, ancak yöntemler varAkalazya’nın kesin bir tedavisi bulunmuyor. Botoks enjeksiyonları, yemek borusunun genişletilmesi için balon tedavisi ve POEM (Peroral Endoskopik Miyotomi) adı verilen endoskopik operasyonlar en yaygın tedavi yöntemleri arasında.Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de sinir hücrelerinin kaybı, viral enfeksiyonlar ve otoimmün rahatsızlıkların tetikleyici olabileceği düşünülüyor.Akalazya'nın belirtileri nelerdir?Prof. Dr. Vedat Göral, Akalazya’nın en sık görülen belirtilerini şu şekilde sıralıyor:Sadece ayakta durarak yemek yiyebiliyorduElise Baynard, yıllarca sadece ayakta durarak yemek yiyebildiğini söyledi. Ancak uzmanlara göre bu, geçici bir çözüm olabilir ama kesinlikle bir tedavi yöntemi değil.Prof. Dr. Göral, "Ayakta yemek yemek, yerçekimi nedeniyle yiyeceklerin mideye geçişini kolaylaştırabilir. Ancak bu kalıcı bir çözüm değildir. Hastalar için uygun tedavi yöntemleri araştırılmalıdır" diyerek önemli bir uyarıda bulundu.Akalazya hakkında bilinmesi gerekenlerBeş yıl boyunca hastalığının adını bile bilmeden yaşamak zorunda kalan Elise Baynard, şimdi yeniden normal bir şekilde yemek yiyebilmek için tedavi olmayı bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/turkiyeyi-kar-firtinasi-saracak-istanbul-dahil-50den-fazla-ilde-kar-alarmi-verildi-1093290852.html

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