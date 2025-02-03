https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/unlu-oyuncudan-matcha-cayi-aciklamasi-kalbimden-gecirdigim-operasyonun-sebebi-matcha-degil-1093296962.html

Ünlü oyuncudan matcha çayı açıklaması: 'Kalbimden geçirdiğim operasyonun sebebi matcha değil'

Ünlü oyuncudan matcha çayı açıklaması: 'Kalbimden geçirdiğim operasyonun sebebi matcha değil'

Sputnik Türkiye

Kalp ameliyatı olan oyuncu Elvin Levinler, "Doktoru matcha çayını yasakladı" haberlerine açıklık getirdi. Kalp ameliyatı olma sebebinin matcha çayı olmadığını... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T10:30+0300

2025-02-03T10:30+0300

2025-02-03T10:30+0300

yaşam

elvin levinler

matcha çayı

matcha latte

kalp

kalp çarpıntısı

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Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, kalp ameliyatı geçirdiğini duyurmuştu. Fenomen ismin operasyon nedeninin 'matcha çayı' olduğu iddia edilmişti. İddialara açıklık getiren Elvin Levinler haberlerin kesinlikle doğru olmadığını vurguladı.Babasının vefatı üzerine kalp ameliyatı olduElvin Levinler, hastane odasında çekilen görüntüsünü yayınlayarak kalbinden bir ameliyat geçirdiğini açıklamıştı. Elvin Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum, ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" demişti.Ünlü oyuncu aynı zamanda babasını da kısa bir süre önce kaybetmiş, onunla ilgili de paylaşımlar yapmıştı.'Kalp ameliyatı sebebi matcha çayı değil'Levinler'in kalp operasyonu geçirme nedeni olarak 'matcha' olduğu iddia edilmişti. Fenomen isim, Instagram hesabından yeni paylaşım yaptı.Levinler yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Matcha çayı Nedir?Japonya kökenli özel bir yeşil çay türü olan matcha gleneksel yöntemlerle yetiştirilen çay yaprakları ince toz haline getirilerek tüketilir. Yüksek antioksidan içeriği ve enerji verici etkisi nedeniyle popüler olsa da, fazla tüketildiğinde kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesine yol açabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/doc-dr-keskin-kalp-krizinde-uce-uc-kuralini-anlatti-kalpte-baski-sikisma-ve-yanma-ne-zaman-1088387295.html

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matcha çayı nedir?, matcha çayı nasıl içilir, matcha kalbe zarar mı, elvin levinler neden kalp ameliyatı oldu, elvin levinler matcha açıklaması