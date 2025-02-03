Ünlü oyuncudan matcha çayı açıklaması: 'Kalbimden geçirdiğim operasyonun sebebi matcha değil'

Türkiye
SON DAKİKA | Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor: 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘sandık’ yanıtı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
İTO açıkladı: İstanbul’da yüzde 48.40 enflasyon
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/unlu-oyuncudan-matcha-cayi-aciklamasi-kalbimden-gecirdigim-operasyonun-sebebi-matcha-degil-1093296962.html
Ünlü oyuncudan matcha çayı açıklaması: 'Kalbimden geçirdiğim operasyonun sebebi matcha değil'
Ünlü oyuncudan matcha çayı açıklaması: 'Kalbimden geçirdiğim operasyonun sebebi matcha değil'
Sputnik Türkiye
Kalp ameliyatı olan oyuncu Elvin Levinler, "Doktoru matcha çayını yasakladı" haberlerine açıklık getirdi. Kalp ameliyatı olma sebebinin matcha çayı olmadığını... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T10:30+0300
2025-02-03T10:30+0300
yaşam
elvin levinler
matcha çayı
matcha latte
kalp
kalp çarpıntısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093296674_0:72:426:312_1920x0_80_0_0_eac7ecc6283330e07b91f760d0f56c41.jpg
Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, kalp ameliyatı geçirdiğini duyurmuştu. Fenomen ismin operasyon nedeninin 'matcha çayı' olduğu iddia edilmişti. İddialara açıklık getiren Elvin Levinler haberlerin kesinlikle doğru olmadığını vurguladı.Babasının vefatı üzerine kalp ameliyatı olduElvin Levinler, hastane odasında çekilen görüntüsünü yayınlayarak kalbinden bir ameliyat geçirdiğini açıklamıştı. Elvin Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum, ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" demişti.Ünlü oyuncu aynı zamanda babasını da kısa bir süre önce kaybetmiş, onunla ilgili de paylaşımlar yapmıştı.'Kalp ameliyatı sebebi matcha çayı değil'Levinler'in kalp operasyonu geçirme nedeni olarak 'matcha' olduğu iddia edilmişti. Fenomen isim, Instagram hesabından yeni paylaşım yaptı.Levinler yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Matcha çayı Nedir?Japonya kökenli özel bir yeşil çay türü olan matcha gleneksel yöntemlerle yetiştirilen çay yaprakları ince toz haline getirilerek tüketilir. Yüksek antioksidan içeriği ve enerji verici etkisi nedeniyle popüler olsa da, fazla tüketildiğinde kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesine yol açabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/doc-dr-keskin-kalp-krizinde-uce-uc-kuralini-anlatti-kalpte-baski-sikisma-ve-yanma-ne-zaman-1088387295.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093296674_0:32:426:352_1920x0_80_0_0_ced7c9a8c3a74de69e3064005c3c5cae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
matcha çayı nedir?, matcha çayı nasıl içilir, matcha kalbe zarar mı, elvin levinler neden kalp ameliyatı oldu, elvin levinler matcha açıklaması
matcha çayı nedir?, matcha çayı nasıl içilir, matcha kalbe zarar mı, elvin levinler neden kalp ameliyatı oldu, elvin levinler matcha açıklaması

Ünlü oyuncudan matcha çayı açıklaması: 'Kalbimden geçirdiğim operasyonun sebebi matcha değil'

10:30 03.02.2025
© Fotoğraf : elvin levinler/Instagramelvin levinler
elvin levinler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© Fotoğraf : elvin levinler/Instagram
Abone ol
Kalp ameliyatı olan oyuncu Elvin Levinler, "Doktoru matcha çayını yasakladı" haberlerine açıklık getirdi. Kalp ameliyatı olma sebebinin matcha çayı olmadığını vurgulayan Levinler, 'her şeyin abartısı zarar' dedi.
Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, kalp ameliyatı geçirdiğini duyurmuştu. Fenomen ismin operasyon nedeninin 'matcha çayı' olduğu iddia edilmişti. İddialara açıklık getiren Elvin Levinler haberlerin kesinlikle doğru olmadığını vurguladı.

Babasının vefatı üzerine kalp ameliyatı oldu

Elvin Levinler, hastane odasında çekilen görüntüsünü yayınlayarak kalbinden bir ameliyat geçirdiğini açıklamıştı. Elvin Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum, ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" demişti.
Ünlü oyuncu aynı zamanda babasını da kısa bir süre önce kaybetmiş, onunla ilgili de paylaşımlar yapmıştı.

'Kalp ameliyatı sebebi matcha çayı değil'

Levinler'in kalp operasyonu geçirme nedeni olarak 'matcha' olduğu iddia edilmişti. Fenomen isim, Instagram hesabından yeni paylaşım yaptı.
Levinler yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Öncelikle kalbimden geçirdiğim operasyonu matcha yüzünden geçirmedim. Operasyon sonrası kalbimi fazla yormamak için bir bardak matcha içmeye devam edeceğim diyorum. Bu abartmama kararı benim için aslında genel bir karardı. Biraz daha bazı şeyleri abartmadan yapmaya karar verdim.

Matcha çayı Nedir?

Japonya kökenli özel bir yeşil çay türü olan matcha gleneksel yöntemlerle yetiştirilen çay yaprakları ince toz haline getirilerek tüketilir. Yüksek antioksidan içeriği ve enerji verici etkisi nedeniyle popüler olsa da, fazla tüketildiğinde kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesine yol açabilir.
'Kalp krizi geçiren kadın 45 dakika sonra hayata döndü' - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
YAŞAM
Doç. Dr. Keskin kalp krizinde 'üçe üç kuralını' anlattı: Kalpte baskı, sıkışma ve yanma ne zaman tehlikeli?
29 Eylül 2024, 10:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала