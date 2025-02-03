Ünlü Jeolog Celal Şengör’den korkutan uyarı: 'Yanardağ patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimi gitar fabrikası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
38 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/unlu-jeolog-celal-sengorden-korkutan-uyari-yanardag-patlarsa-hepimize-allaha-ismarladik-1093317392.html
Ünlü Jeolog Celal Şengör’den korkutan uyarı: 'Yanardağ patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık'
Ünlü Jeolog Celal Şengör’den korkutan uyarı: 'Yanardağ patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık'
Sputnik Türkiye
Ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gladyatörler Kenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyaret ederek devam eden... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T20:00+0300
2025-02-03T20:00+0300
türkiye
deprem
volkan
patlama
büyük patlama
volkanik patlama
ege denizi
yunanistan
santorini
izmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103246/72/1032467212_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ade2e27862493204adc9bfa0c506738a.jpg
Prof. Dr. Celal Şengör, Ege’deki son depremler ve Santorini Yanardağı’nın aktifliğiyle ilgili uyarılar yaptı.Ege’de yaşanan depremler hakkında Patronlar Dünyası'na konuşan Prof. Dr. Celal Şengör bölgede yaşanan depremlerin sıklığının olağan olduğunu belirtti. Santorini’deki yanardağın ise büyük bir risk taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Şengör “Derinliği 7 kilometreymiş, bu bölgede bu derinlik normal, beklenen bir şey. Esas önemli olan bu depremlerin türü ve nerede kümelendikleri. Santorini Yanardağı zaten 19. yüzyıldan beri aktif. Eğer patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık, o kadar tehlikeli” açıklamasında bulundu.Depremler hakkında değerlendirme yapan Jeolog Şengör ''Normal ama bu depremlerin türleri ve neye işaret ettikleri önemli. Fay çözümlerini görmek lazım. Şimdiden kesin bir şey söylemek mümkün değil. Harita üzerindeki dağılımları analiz edilmeli” dedi.Bölgede özellikle Datça, Marmaris ve İzmir’de tsunami riski olup olmadığı sorusuna ise Şengör ''Buradaki fayların her biri normal fay. Bunların hepsi tsunami yapar. Tsunami olabilmesi için deniz tabanında yer değişikliği olması lazım, topoğrafyanın değişmesi lazım. İstanbul’daki fay öyle değil. Orada ancak bir yer kayması olursa 7 metreye kadar tsunami olabilir” şeklinde konuştu.6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Prof. Dr. Celal Şengör ''Türk halkına benim tek çağrım şu: Biraz gerçekçi olsunlar. Bir de kendilerine adam gibi hizmet edecek, bilimsel düşünebilen insanları seçsinler” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/deprem-bolgesinde-okullar-tatil-edildi-6-subatta-tatil-olan-iller-hangisi-1093316655.html
türkiye
ege denizi
yunanistan
santorini
izmir
aydın
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103246/72/1032467212_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_436870c69c8997add3503d922eefc640.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, volkan, patlama, büyük patlama, volkanik patlama, ege denizi, yunanistan, santorini, izmir, izmir büyükşehir belediyesi, aydın, muğla
deprem, volkan, patlama, büyük patlama, volkanik patlama, ege denizi, yunanistan, santorini, izmir, izmir büyükşehir belediyesi, aydın, muğla

Ünlü Jeolog Celal Şengör’den korkutan uyarı: 'Yanardağ patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık'

20:00 03.02.2025
© AACelal Şengör
Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
Abone ol
Ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gladyatörler Kenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyaret ederek devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Celal Şengör, Ege’de yaşanan son depremler ve olası riskler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Celal Şengör, Ege’deki son depremler ve Santorini Yanardağı’nın aktifliğiyle ilgili uyarılar yaptı.
Ege’de yaşanan depremler hakkında Patronlar Dünyası'na konuşan Prof. Dr. Celal Şengör bölgede yaşanan depremlerin sıklığının olağan olduğunu belirtti. Santorini’deki yanardağın ise büyük bir risk taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Şengör “Derinliği 7 kilometreymiş, bu bölgede bu derinlik normal, beklenen bir şey. Esas önemli olan bu depremlerin türü ve nerede kümelendikleri. Santorini Yanardağı zaten 19. yüzyıldan beri aktif. Eğer patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık, o kadar tehlikeli” açıklamasında bulundu.
Depremler hakkında değerlendirme yapan Jeolog Şengör ''Normal ama bu depremlerin türleri ve neye işaret ettikleri önemli. Fay çözümlerini görmek lazım. Şimdiden kesin bir şey söylemek mümkün değil. Harita üzerindeki dağılımları analiz edilmeli” dedi.
Bölgede özellikle Datça, Marmaris ve İzmir’de tsunami riski olup olmadığı sorusuna ise Şengör ''Buradaki fayların her biri normal fay. Bunların hepsi tsunami yapar. Tsunami olabilmesi için deniz tabanında yer değişikliği olması lazım, topoğrafyanın değişmesi lazım. İstanbul’daki fay öyle değil. Orada ancak bir yer kayması olursa 7 metreye kadar tsunami olabilir” şeklinde konuştu.
6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Prof. Dr. Celal Şengör ''Türk halkına benim tek çağrım şu: Biraz gerçekçi olsunlar. Bir de kendilerine adam gibi hizmet edecek, bilimsel düşünebilen insanları seçsinler” dedi.
okul, eğitim öğretim - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
TÜRKİYE
Deprem bölgesinde okullar tatil edildi: 6 Şubat'ta tatil olan iller hangisi?
19:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала