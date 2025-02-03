https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/unlu-jeolog-celal-sengorden-korkutan-uyari-yanardag-patlarsa-hepimize-allaha-ismarladik-1093317392.html
Ünlü Jeolog Celal Şengör’den korkutan uyarı: 'Yanardağ patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık'
Ünlü Jeolog Celal Şengör’den korkutan uyarı: 'Yanardağ patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık'
Sputnik Türkiye
Ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gladyatörler Kenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyaret ederek devam eden... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T20:00+0300
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Prof. Dr. Celal Şengör, Ege’deki son depremler ve Santorini Yanardağı’nın aktifliğiyle ilgili uyarılar yaptı.Ege’de yaşanan depremler hakkında Patronlar Dünyası'na konuşan Prof. Dr. Celal Şengör bölgede yaşanan depremlerin sıklığının olağan olduğunu belirtti. Santorini’deki yanardağın ise büyük bir risk taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Şengör “Derinliği 7 kilometreymiş, bu bölgede bu derinlik normal, beklenen bir şey. Esas önemli olan bu depremlerin türü ve nerede kümelendikleri. Santorini Yanardağı zaten 19. yüzyıldan beri aktif. Eğer patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık, o kadar tehlikeli” açıklamasında bulundu.Depremler hakkında değerlendirme yapan Jeolog Şengör ''Normal ama bu depremlerin türleri ve neye işaret ettikleri önemli. Fay çözümlerini görmek lazım. Şimdiden kesin bir şey söylemek mümkün değil. Harita üzerindeki dağılımları analiz edilmeli” dedi.Bölgede özellikle Datça, Marmaris ve İzmir’de tsunami riski olup olmadığı sorusuna ise Şengör ''Buradaki fayların her biri normal fay. Bunların hepsi tsunami yapar. Tsunami olabilmesi için deniz tabanında yer değişikliği olması lazım, topoğrafyanın değişmesi lazım. İstanbul’daki fay öyle değil. Orada ancak bir yer kayması olursa 7 metreye kadar tsunami olabilir” şeklinde konuştu.6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Prof. Dr. Celal Şengör ''Türk halkına benim tek çağrım şu: Biraz gerçekçi olsunlar. Bir de kendilerine adam gibi hizmet edecek, bilimsel düşünebilen insanları seçsinler” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/deprem-bolgesinde-okullar-tatil-edildi-6-subatta-tatil-olan-iller-hangisi-1093316655.html
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deprem, volkan, patlama, büyük patlama, volkanik patlama, ege denizi, yunanistan, santorini, izmir, izmir büyükşehir belediyesi, aydın, muğla
deprem, volkan, patlama, büyük patlama, volkanik patlama, ege denizi, yunanistan, santorini, izmir, izmir büyükşehir belediyesi, aydın, muğla
Ünlü Jeolog Celal Şengör’den korkutan uyarı: 'Yanardağ patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık'
Ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gladyatörler Kenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyaret ederek devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Celal Şengör, Ege’de yaşanan son depremler ve olası riskler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Celal Şengör, Ege’deki son depremler ve Santorini Yanardağı’nın aktifliğiyle ilgili uyarılar yaptı.
Ege’de yaşanan depremler hakkında Patronlar Dünyası'na konuşan Prof. Dr. Celal Şengör bölgede yaşanan depremlerin sıklığının olağan olduğunu belirtti. Santorini’deki yanardağın ise büyük bir risk taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Şengör “Derinliği 7 kilometreymiş, bu bölgede bu derinlik normal, beklenen bir şey. Esas önemli olan bu depremlerin türü ve nerede kümelendikleri. Santorini Yanardağı zaten 19. yüzyıldan beri aktif. Eğer patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık, o kadar tehlikeli” açıklamasında bulundu.
Depremler hakkında değerlendirme yapan Jeolog Şengör ''Normal ama bu depremlerin türleri ve neye işaret ettikleri önemli. Fay çözümlerini görmek lazım. Şimdiden kesin bir şey söylemek mümkün değil. Harita üzerindeki dağılımları analiz edilmeli” dedi.
Bölgede özellikle Datça, Marmaris ve İzmir’de tsunami riski olup olmadığı sorusuna ise Şengör ''Buradaki fayların her biri normal fay. Bunların hepsi tsunami yapar. Tsunami olabilmesi için deniz tabanında yer değişikliği olması lazım, topoğrafyanın değişmesi lazım. İstanbul’daki fay öyle değil. Orada ancak bir yer kayması olursa 7 metreye kadar tsunami olabilir” şeklinde konuştu.
6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Prof. Dr. Celal Şengör ''Türk halkına benim tek çağrım şu: Biraz gerçekçi olsunlar. Bir de kendilerine adam gibi hizmet edecek, bilimsel düşünebilen insanları seçsinler” dedi.