https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/unlu-jeolog-celal-sengorden-korkutan-uyari-yanardag-patlarsa-hepimize-allaha-ismarladik-1093317392.html

Ünlü Jeolog Celal Şengör’den korkutan uyarı: 'Yanardağ patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık'

Ünlü Jeolog Celal Şengör’den korkutan uyarı: 'Yanardağ patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık'

Sputnik Türkiye

Ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gladyatörler Kenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyaret ederek devam eden... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T20:00+0300

2025-02-03T20:00+0300

2025-02-03T20:00+0300

türkiye

deprem

volkan

patlama

büyük patlama

volkanik patlama

ege denizi

yunanistan

santorini

izmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103246/72/1032467212_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ade2e27862493204adc9bfa0c506738a.jpg

Prof. Dr. Celal Şengör, Ege’deki son depremler ve Santorini Yanardağı’nın aktifliğiyle ilgili uyarılar yaptı.Ege’de yaşanan depremler hakkında Patronlar Dünyası'na konuşan Prof. Dr. Celal Şengör bölgede yaşanan depremlerin sıklığının olağan olduğunu belirtti. Santorini’deki yanardağın ise büyük bir risk taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Şengör “Derinliği 7 kilometreymiş, bu bölgede bu derinlik normal, beklenen bir şey. Esas önemli olan bu depremlerin türü ve nerede kümelendikleri. Santorini Yanardağı zaten 19. yüzyıldan beri aktif. Eğer patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık, o kadar tehlikeli” açıklamasında bulundu.Depremler hakkında değerlendirme yapan Jeolog Şengör ''Normal ama bu depremlerin türleri ve neye işaret ettikleri önemli. Fay çözümlerini görmek lazım. Şimdiden kesin bir şey söylemek mümkün değil. Harita üzerindeki dağılımları analiz edilmeli” dedi.Bölgede özellikle Datça, Marmaris ve İzmir’de tsunami riski olup olmadığı sorusuna ise Şengör ''Buradaki fayların her biri normal fay. Bunların hepsi tsunami yapar. Tsunami olabilmesi için deniz tabanında yer değişikliği olması lazım, topoğrafyanın değişmesi lazım. İstanbul’daki fay öyle değil. Orada ancak bir yer kayması olursa 7 metreye kadar tsunami olabilir” şeklinde konuştu.6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Prof. Dr. Celal Şengör ''Türk halkına benim tek çağrım şu: Biraz gerçekçi olsunlar. Bir de kendilerine adam gibi hizmet edecek, bilimsel düşünebilen insanları seçsinler” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/deprem-bolgesinde-okullar-tatil-edildi-6-subatta-tatil-olan-iller-hangisi-1093316655.html

türkiye

ege denizi

yunanistan

santorini

izmir

aydın

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, volkan, patlama, büyük patlama, volkanik patlama, ege denizi, yunanistan, santorini, izmir, izmir büyükşehir belediyesi, aydın, muğla