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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ukrayna-ordusuna-ait-su-27-savas-ucagi-vuruldu-bin-300-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1093303874.html
Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağı vuruldu: Bin 300 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağı vuruldu: Bin 300 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdüğü... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Cephe boyunca düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve taktik konumunu iyileştirmeye devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı bin 295 asker ve on zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun faaliyetlerini besleyen enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı, İHA üretim ve depolama yerleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdü.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, yedi adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 124’ü özel askeri harekat bölgesi dışında olma üzere 199 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rusya-bolgelerinde-gece-70-ukrayna-ihasi-engellendi-1093293265.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rusya hava uzay kuvvetleri, ukrayna ordusu, su-27, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rusya hava uzay kuvvetleri, ukrayna ordusu, su-27, himars

Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağı vuruldu: Bin 300 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

12:55 03.02.2025
© Sputnik / Nina Zotina / Multimedya arşivine gidinDünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© Sputnik / Nina Zotina
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Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdüğü ve bin 295 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Cephe boyunca düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve taktik konumunu iyileştirmeye devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı bin 295 asker ve on zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun faaliyetlerini besleyen enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı, İHA üretim ve depolama yerleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdü.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, yedi adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 124’ü özel askeri harekat bölgesi dışında olma üzere 199 uçak tipi İHA imha etti.
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