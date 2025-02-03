https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ukrayna-ordusuna-ait-su-27-savas-ucagi-vuruldu-bin-300-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1093303874.html

Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağı vuruldu: Bin 300 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağı vuruldu: Bin 300 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdüğü... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T12:55+0300

2025-02-03T12:55+0300

2025-02-03T12:50+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

rusya hava uzay kuvvetleri

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Cephe boyunca düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve taktik konumunu iyileştirmeye devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı bin 295 asker ve on zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun faaliyetlerini besleyen enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı, İHA üretim ve depolama yerleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdü.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, yedi adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 124’ü özel askeri harekat bölgesi dışında olma üzere 199 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rusya-bolgelerinde-gece-70-ukrayna-ihasi-engellendi-1093293265.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rusya hava uzay kuvvetleri, ukrayna ordusu, su-27, himars