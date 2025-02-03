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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rusya-bolgelerinde-gece-70-ukrayna-ihasi-engellendi-1093293265.html
Rusya bölgelerinde gece 70 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 70 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin altı bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 70 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği belirtildi. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T07:22+0300
2025-02-03T07:37+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
iha
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından 70 Ukrayna İHA’sı bastırıldı ve imha edildi” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 27’si Rostov Bölgesi’nde vurulurken 25’i Volgograd Bölgesi’nde engellendi. Ayrıca Astrahan Bölgesi’nde 7, Voronej Bölgesi’nde 5, Belgorod Bölgesi’nde 4, Kursk Bölgesi’nde 2 İHA imha edildi.Volgograd Valisi Andrey Boçarov, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu bir petrol rafinerisinde çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi.Saldırı nedeniyle Volgograd, Astrahan, Kazan, Ulyanovsk, Nijnekamsk ve Saratov havalimanları geçici olarak uçuşlara kapatıldı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor. Rusya hava savunması tüm girişimleri başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/zaharova-ukrayna-ordusunun-kursktaki-yatili-okula-duzenledigi-saldiri-teror-eylemi-1093284811.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, iha, insansız hava aracı (iha), rostov, volgograd, astrahan, voronej, belgorod, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, iha, insansız hava aracı (iha), rostov, volgograd, astrahan, voronej, belgorod, kursk

Rusya bölgelerinde gece 70 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:22 03.02.2025 (güncellendi: 07:37 03.02.2025)
© Sputnik / Сергей АверинRusya hava savunma sistemi Strela 10
Rusya hava savunma sistemi Strela 10 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© Sputnik / Сергей Аверин
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Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin altı bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 70 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından 70 Ukrayna İHA’sı bastırıldı ve imha edildi” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 27’si Rostov Bölgesi’nde vurulurken 25’i Volgograd Bölgesi’nde engellendi. Ayrıca Astrahan Bölgesi’nde 7, Voronej Bölgesi’nde 5, Belgorod Bölgesi’nde 4, Kursk Bölgesi’nde 2 İHA imha edildi.
Volgograd Valisi Andrey Boçarov, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu bir petrol rafinerisinde çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi.
Saldırı nedeniyle Volgograd, Astrahan, Kazan, Ulyanovsk, Nijnekamsk ve Saratov havalimanları geçici olarak uçuşlara kapatıldı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor. Rusya hava savunması tüm girişimleri başarıyla püskürtüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
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