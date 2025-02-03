https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rusya-bolgelerinde-gece-70-ukrayna-ihasi-engellendi-1093293265.html

Rusya bölgelerinde gece 70 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde gece 70 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin altı bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 70 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği belirtildi. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T07:22+0300

2025-02-03T07:22+0300

2025-02-03T07:37+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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hava savunma sistemi

ukrayna

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insansız hava aracı (iha)

rostov

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından 70 Ukrayna İHA’sı bastırıldı ve imha edildi” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 27’si Rostov Bölgesi’nde vurulurken 25’i Volgograd Bölgesi’nde engellendi. Ayrıca Astrahan Bölgesi’nde 7, Voronej Bölgesi’nde 5, Belgorod Bölgesi’nde 4, Kursk Bölgesi’nde 2 İHA imha edildi.Volgograd Valisi Andrey Boçarov, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu bir petrol rafinerisinde çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi.Saldırı nedeniyle Volgograd, Astrahan, Kazan, Ulyanovsk, Nijnekamsk ve Saratov havalimanları geçici olarak uçuşlara kapatıldı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor. Rusya hava savunması tüm girişimleri başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/zaharova-ukrayna-ordusunun-kursktaki-yatili-okula-duzenledigi-saldiri-teror-eylemi-1093284811.html

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