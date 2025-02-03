https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/turkiyeyi-kar-firtinasi-saracak-istanbul-dahil-50den-fazla-ilde-kar-alarmi-verildi-1093290852.html

Türkiye’yi kar fırtınası saracak: İstanbul dahil 50’den fazla ilde kar alarmı verildi

Türkiye’yi kar fırtınası saracak: İstanbul dahil 50’den fazla ilde kar alarmı verildi

Sputnik Türkiye

Türkiye, Sibirya soğukları kadar sert bir hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un peş peşe yaptığı açıklamalara göre, salı... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T06:43+0300

2025-02-03T06:43+0300

2025-02-03T06:46+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Şubat hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgeleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren Marmara, Karadeniz, Samsun, Kütahya ve İzmir’in kuzey kesimlerinde yağmur beklenirken, gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Kütahya çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.Sıcaklıklar sert düşecekMevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta boyunca hızla düşerek 6 ila 12 derece azalma gösterecek. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Kastamonu gibi illerde kar yağışının yoğun olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji ve AKOM’dan uyarılar peş peşe geldiYetkililer, hava koşullarının oluşturabileceği buzlanma, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Ayrıca, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 40-70 km hızla eseceği tahmin edilirken, bu durumun ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.İstanbul’da kar ne zaman başlayacak?Uzmanların değerlendirmelerine göre, İstanbul’da çarşamba günü kar yağışı başlayacak. Avrupa Yakası’nda ve yüksek kesimlerde karın daha etkili olması beklenirken, şehir genelinde sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşebileceği ifade ediliyor.İl i̇l 3 şubat hava durumu tahminiKritik uyarılarMeteoroloji ve AKOM, sis, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sis yoğunlaşabilir.Çığ tehlikesine karşı da uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski taşıyan bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Rüzgar ve fırtına alarmıMarmara ve Kuzey Ege’de rüzgarın saatte 70 km hıza ulaşabileceği belirtilirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksama ihtimaline karşı önlem alınması gerektiği açıklandı.Türkiye, şiddetli kış koşullarına hazırlanırken vatandaşların Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarını dikkate alması büyük önem taşıyor. Özellikle buzlanma ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaşayanların araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmesi ve trafiğe çıkmadan önce hava durumu raporlarını takip etmesi tavsiye ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi yağışlı havaya teslim olacakMarmara genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Kırklareli başta olmak üzere bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.Gece saatlerinden sonra rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşacağı (40-70 km/saat) tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ise sis ve pus görülebilir.Ege Bölgesi’nde fırtına ve yağış uyarısıEge Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak zamanla İzmir’in kuzey kesimlerinde yağmur, Kütahya çevrelerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak.Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın gece saatlerinden sonra kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Akdeniz Bölgesi’nde hava ilımlı olacakAkdeniz genelinde hava az bulutlu ve açık olacak, ilerleyen saatlerde parçalı bulutlanma bekleniyor.İç Anadolu’da buzlanma ve don riski devam ediyorİç Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis oluşumu bekleniyor.Batı Karadeniz’de sağanak, i̇ç kesimlerde kar bekleniyorBatı Karadeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu olacak, akşam saatlerinden sonra yağmur bekleniyor. İç kesimlerde ise gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.Orta ve Doğu Karadeniz’de yağış ve çığ tehlikesiOrta ve Doğu Karadeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden sonra Samsun çevreleri ile Ordu’nun batı ilçelerinde yağmur bekleniyor.Doğu Anadolu’da dondurucu soğuklar devam ediyorDoğu Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.Güneydoğu Anadolu’da hava açık ve ilıkGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık olacak. Zamanla parçalı bulutlanma görülebilir.Denizlerde hava durumu

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