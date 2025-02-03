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Türkiye’yi kar fırtınası saracak: İstanbul dahil 50’den fazla ilde kar alarmı verildi
Türkiye’yi kar fırtınası saracak: İstanbul dahil 50’den fazla ilde kar alarmı verildi
Sputnik Türkiye
Türkiye, Sibirya soğukları kadar sert bir hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un peş peşe yaptığı açıklamalara göre, salı... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T06:43+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Şubat hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgeleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren Marmara, Karadeniz, Samsun, Kütahya ve İzmir’in kuzey kesimlerinde yağmur beklenirken, gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Kütahya çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.Sıcaklıklar sert düşecekMevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta boyunca hızla düşerek 6 ila 12 derece azalma gösterecek. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Kastamonu gibi illerde kar yağışının yoğun olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji ve AKOM’dan uyarılar peş peşe geldiYetkililer, hava koşullarının oluşturabileceği buzlanma, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Ayrıca, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 40-70 km hızla eseceği tahmin edilirken, bu durumun ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.İstanbul’da kar ne zaman başlayacak?Uzmanların değerlendirmelerine göre, İstanbul’da çarşamba günü kar yağışı başlayacak. Avrupa Yakası’nda ve yüksek kesimlerde karın daha etkili olması beklenirken, şehir genelinde sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşebileceği ifade ediliyor.İl i̇l 3 şubat hava durumu tahminiKritik uyarılarMeteoroloji ve AKOM, sis, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sis yoğunlaşabilir.Çığ tehlikesine karşı da uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski taşıyan bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Rüzgar ve fırtına alarmıMarmara ve Kuzey Ege’de rüzgarın saatte 70 km hıza ulaşabileceği belirtilirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksama ihtimaline karşı önlem alınması gerektiği açıklandı.Türkiye, şiddetli kış koşullarına hazırlanırken vatandaşların Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarını dikkate alması büyük önem taşıyor. Özellikle buzlanma ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaşayanların araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmesi ve trafiğe çıkmadan önce hava durumu raporlarını takip etmesi tavsiye ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi yağışlı havaya teslim olacakMarmara genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Kırklareli başta olmak üzere bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.Gece saatlerinden sonra rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşacağı (40-70 km/saat) tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ise sis ve pus görülebilir.Ege Bölgesi’nde fırtına ve yağış uyarısıEge Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak zamanla İzmir’in kuzey kesimlerinde yağmur, Kütahya çevrelerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak.Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın gece saatlerinden sonra kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Akdeniz Bölgesi’nde hava ilımlı olacakAkdeniz genelinde hava az bulutlu ve açık olacak, ilerleyen saatlerde parçalı bulutlanma bekleniyor.İç Anadolu’da buzlanma ve don riski devam ediyorİç Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis oluşumu bekleniyor.Batı Karadeniz’de sağanak, i̇ç kesimlerde kar bekleniyorBatı Karadeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu olacak, akşam saatlerinden sonra yağmur bekleniyor. İç kesimlerde ise gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.Orta ve Doğu Karadeniz’de yağış ve çığ tehlikesiOrta ve Doğu Karadeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden sonra Samsun çevreleri ile Ordu’nun batı ilçelerinde yağmur bekleniyor.Doğu Anadolu’da dondurucu soğuklar devam ediyorDoğu Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.Güneydoğu Anadolu’da hava açık ve ilıkGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık olacak. Zamanla parçalı bulutlanma görülebilir.Denizlerde hava durumu
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Türkiye’yi kar fırtınası saracak: İstanbul dahil 50’den fazla ilde kar alarmı verildi

06:43 03.02.2025 (güncellendi: 06:46 03.02.2025)
© AP Photo / Gerald HerbertABD'nin batısında yangınlar devam ederken doğusundaki sıcak eyaletlerde benzeri görülmemiş kar fırtınası başladı
ABD'nin batısında yangınlar devam ederken doğusundaki sıcak eyaletlerde benzeri görülmemiş kar fırtınası başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
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Türkiye, Sibirya soğukları kadar sert bir hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un peş peşe yaptığı açıklamalara göre, salı gününden itibaren sıcaklıklar 6 ila 12 derece birden düşecek ve çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve 50’den fazla ilde kar yağışı etkili olacak. İşte il il 3 Ocak hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Şubat hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgeleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren Marmara, Karadeniz, Samsun, Kütahya ve İzmir’in kuzey kesimlerinde yağmur beklenirken, gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Kütahya çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıklar sert düşecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta boyunca hızla düşerek 6 ila 12 derece azalma gösterecek. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Kastamonu gibi illerde kar yağışının yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji ve AKOM’dan uyarılar peş peşe geldi

Yetkililer, hava koşullarının oluşturabileceği buzlanma, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Ayrıca, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 40-70 km hızla eseceği tahmin edilirken, bu durumun ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

İstanbul’da kar ne zaman başlayacak?

Uzmanların değerlendirmelerine göre, İstanbul’da çarşamba günü kar yağışı başlayacak. Avrupa Yakası’nda ve yüksek kesimlerde karın daha etkili olması beklenirken, şehir genelinde sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşebileceği ifade ediliyor.

İl i̇l 3 şubat hava durumu tahmini

İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde kar yağışı bekleniyor.
Ankara: Soğuk hava dalgasının etkisinde, çarşamba günü kar yağışı görülecek.
İzmir: Kuzey bölgelerde yağmur etkili olacak.
Bursa & Bolu: Kar yağışının yoğun olması bekleniyor.
Doğu Anadolu: Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi mevcut.

Kritik uyarılar

Meteoroloji ve AKOM, sis, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sis yoğunlaşabilir.
Çığ tehlikesine karşı da uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski taşıyan bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Rüzgar ve fırtına alarmı

Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgarın saatte 70 km hıza ulaşabileceği belirtilirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksama ihtimaline karşı önlem alınması gerektiği açıklandı.
Türkiye, şiddetli kış koşullarına hazırlanırken vatandaşların Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarını dikkate alması büyük önem taşıyor. Özellikle buzlanma ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaşayanların araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmesi ve trafiğe çıkmadan önce hava durumu raporlarını takip etmesi tavsiye ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi yağışlı havaya teslim olacak

Marmara genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Kırklareli başta olmak üzere bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.
Gece saatlerinden sonra rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşacağı (40-70 km/saat) tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ise sis ve pus görülebilir.
Çanakkale: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
Edirne: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
Kırklareli: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Ege Bölgesi’nde fırtına ve yağış uyarısı

Ege Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak zamanla İzmir’in kuzey kesimlerinde yağmur, Kütahya çevrelerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak.
Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın gece saatlerinden sonra kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: -1°C - 13°C, parçalı bulutlu, gece ve sabah puslu
Denizli: 5°C - 17°C, parçalı bulutlu, gece ve sabah puslu
İzmir: 8°C - 17°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Kütahya: 1°C - 13°C, parçalı bulutlu, gece ve sabah puslu

Akdeniz Bölgesi’nde hava ilımlı olacak

Akdeniz genelinde hava az bulutlu ve açık olacak, ilerleyen saatlerde parçalı bulutlanma bekleniyor.
Adana: 20°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Antalya: 18°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Hatay: 18°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Mersin: 18°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İç Anadolu’da buzlanma ve don riski devam ediyor

İç Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis oluşumu bekleniyor.
Ankara: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 12°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Konya: 13°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz’de sağanak, i̇ç kesimlerde kar bekleniyor

Batı Karadeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu olacak, akşam saatlerinden sonra yağmur bekleniyor. İç kesimlerde ise gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.
Bartın: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
Bolu: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kastamonu: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Zonguldak: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz’de yağış ve çığ tehlikesi

Orta ve Doğu Karadeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden sonra Samsun çevreleri ile Ordu’nun batı ilçelerinde yağmur bekleniyor.
Amasya: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
Trabzon: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu’da dondurucu soğuklar devam ediyor

Doğu Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Erzurum: -1°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 4°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 4°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu’da hava açık ve ilık

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık olacak. Zamanla parçalı bulutlanma görülebilir.
Diyarbakır: 14°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Gaziantep: 16°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Siirt: 13°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Şanlıurfa: 17°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Denizlerde hava durumu

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’de akşam saatlerinden sonra yağmur bekleniyor.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur görülecek.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı. Kuzey Ege’de fırtına riski bulunuyor.
Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlanma görülebilir.
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