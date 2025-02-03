AFAD açıkladı: Ege Denizi’ndeki deprem sayısı 400'ü aştı
02:13 03.02.2025 (güncellendi: 02:15 03.02.2025)
© AADeprem
© AA
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Ocak ayının son haftasından itibaren artış gösteren Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili AFAD 'dan 'depremlerin sayısı an itibarıyla 400'ün üzerine çıktı' açıklaması geldi.
AFAD, 28 Ocak 2025 tarihinden 3 Şubat gece yaklaşık 01.00'e kadar Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin sayısının 400’ün üzerine çıktığını açıkladı.
Deprem fırtınası şeklindeki aktiviteler arasında en büyük deprem büyüklüğü 4.8 olarak kayıtlara geçti. Konuyla ilgili AFAD "Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400’ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir" ifadelerine yer verdi.
Depremlerin Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış gösterdiği belirtilen açıklamada derinliklerinse 5 - 25 km arasında değiştiği bildirildi.
Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 4️⃣0️⃣0️⃣’ün üzerine çıkmıştır.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 2, 2025
▪️ Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir.
▪️ Depremler,… pic.twitter.com/9gKX5gp0AC
Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 km mesafede gerçekleştiği belirtilirken, "2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır" açıklaması yapıldı.
Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili dezenformasyon içerikli paylaşımlara vurgu yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.