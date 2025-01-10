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Los Angeles’taki yangın Survivor Turabi’yi vurdu: 'Gidecek yerim kalmadı' diyerek duyurdu
Los Angeles’taki yangın Survivor Turabi’yi vurdu: 'Gidecek yerim kalmadı' diyerek duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD’nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlar, binlerce insanı etkilerken Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran da mağdurlar arasında yer aldı. Çamkıran... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T12:30+0300
2025-01-10T12:30+0300
yaşam
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ABD’nin Los Angeles ve çevresindeki yangınlar, günlerdir kontrol altına alınamıyor. Yeni bölgelere sıçrayan alevler nedeniyle yaklaşık 180 bin kişi için tahliye emri, 200 bin kişi için ise tahliye uyarısı bulunuyor. Felaketin bilançosu giderek ağırlaşırken, mağdurlar arasında Türkiye’de tanınan isimlerinden Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran da yer alıyor.'Evim ve arabam yok oldu'Uzun süredir ABD’de yaşayan ve kazandığı ödüllerle yatırımlar yapan Turabi Çamkıran, yangında büyük kayıplar verdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Çamkıran, “Evim de arabam da tamamen yok oldu. Artık geriye yalnızca bir sırt çantam, telefonum ve sağlık sorunlarıyla boğuşan bedenim kaldı” ifadelerini kullandı.'Gidecek yerim kalmadı'Çamkıran, başka bir paylaşımında da zor durumda olduğunu belirterek, "Yarışmadan sonra gidecek bir yerim kalmadı" dedi. Survivor’da iki kez şampiyon olan ve yurt dışındaki yarışmalarda da birincilik kazanan Turabi, ABD’deki yatırımlarını yangında kaybettiğini ve yeni bir başlangıç yapmak zorunda olduğunu dile getirdi. Çamkıran, “Hayata yeniden başlayacağım. Sağlıkla mücadele etsem de elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.
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Los Angeles’taki yangın Survivor Turabi’yi vurdu: 'Gidecek yerim kalmadı' diyerek duyurdu

12:30 10.01.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya Survivor Turabi
 Survivor Turabi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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ABD’nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlar, binlerce insanı etkilerken Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran da mağdurlar arasında yer aldı. Çamkıran, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, evinin ve arabasının tamamen yok olduğunu duyurdu. “Artık sadece bir sırt çantam ve telefonum var” diyen Turabi, gidecek yeri olmadığını söyledi.
ABD’nin Los Angeles ve çevresindeki yangınlar, günlerdir kontrol altına alınamıyor. Yeni bölgelere sıçrayan alevler nedeniyle yaklaşık 180 bin kişi için tahliye emri, 200 bin kişi için ise tahliye uyarısı bulunuyor. Felaketin bilançosu giderek ağırlaşırken, mağdurlar arasında Türkiye’de tanınan isimlerinden Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran da yer alıyor.

'Evim ve arabam yok oldu'

Uzun süredir ABD’de yaşayan ve kazandığı ödüllerle yatırımlar yapan Turabi Çamkıran, yangında büyük kayıplar verdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Çamkıran, “Evim de arabam da tamamen yok oldu. Artık geriye yalnızca bir sırt çantam, telefonum ve sağlık sorunlarıyla boğuşan bedenim kaldı” ifadelerini kullandı.

'Gidecek yerim kalmadı'

Çamkıran, başka bir paylaşımında da zor durumda olduğunu belirterek, "Yarışmadan sonra gidecek bir yerim kalmadı" dedi. Survivor’da iki kez şampiyon olan ve yurt dışındaki yarışmalarda da birincilik kazanan Turabi, ABD’deki yatırımlarını yangında kaybettiğini ve yeni bir başlangıç yapmak zorunda olduğunu dile getirdi. Çamkıran, “Hayata yeniden başlayacağım. Sağlıkla mücadele etsem de elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.
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